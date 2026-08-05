PKP sprzedaje swoje nieruchomości. W organizowanych przez spółkę licytacjach można upolować własny kąt za ułamek ceny rynkowej. Na nowych właścicieli czekają setki mieszkań i gruntów rozrzuconych po całej Polsce.
Państwowe giganty regularnie pozbywają się lokali pracowniczych, które od lat stoją puste i generują niepotrzebne koszty. O tym, jak tanio kupić mieszkania wojskowe, pisaliśmy niedawno naTemat. Z podobną inicjatywą regularnie wychodzą Polskie Koleje Państwowe. Spółka stale publikuje nowe ogłoszenia z przetargami. To szansa na kupienie mieszkania w cenie o wiele niższej niż rynkowy standard.
Jak kupić nieruchomość od PKP? Zasady i przetargi
Nieruchomości kolejowe zbywane są zazwyczaj w drodze przetargów. "PKP S.A. przeprowadza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji oraz pisemny nieograniczony (ofertowy)" – czytamy w instrukcji na stronie.
Cała procedura ma charakter otwarty, co oznacza, że w szranki o działkę lub lokal stają zarówno zwykli Kowalscy, jak i duże przedsiębiorstwa. Jest jednak w czym przebierać, więc dla każdego chętnego z pewnością coś się znajdzie (o tym za chwilę).
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Spółka dopuszcza również sprzedaż bezprzetargową. Dotyczy to jednak wyłącznie najmniejszych działek, których wycena nie przekracza 5 tys. euro (ok. 21,5 tys. zł). Ogłoszenia o licytacjach trafiają zawsze na stronę internetową kolei (tutaj znajdziemy wyszukiwarkę ofert) oraz do mediów.
Przy droższych gruntach anons pojawia się minimum 60 dni przed startem licytacji. Cena wywoławcza jest powiązana z rynkową wyceną sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę. Wychodzi to taniej niż przez pośrednika czy od dewelopera, ale niestety (patrząc na zdjęcia) wiele lokali musi przejść gruntowny remont.
Tanie mieszkania od PKP. Gdzie jest ich najwięcej?
Analizując listę kilkuset ofert PKP S.A., łatwo zauważyć, że najwięcej nieruchomości kumuluje się na południu kraju. Wokół Katowic i na całym Śląsku widać gigantyczne zagęszczenie aż 219 lokalizacji. Sporo jest też na Dolnym Śląsku, gdzie wyznaczono 98 ofert, oraz w województwie mazowieckim. Tam na nowych właścicieli czeka 85 nieruchomości.
Kolejarze mają w ofercie lokale na wynajem, ale my skupimy się tylko na nieruchomościach (w tym gruntach), które można wykupić. Wybraliśmy najciekawsze przetargi:
Formalności i zgody, czyli proces zakupu krok po kroku
Cała zabawa zaczyna się od złożenia zapytania na konkretną działkę. Należy podać lokalizację, wielkość i numer gruntu, aby spółka mogła zbadać jego stan prawny. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży pochłania od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.
Zanim jednak na dobre staniesz do walki o upragnione mieszkanie, musisz pamiętać o wadium. Każde postępowanie przetargowe i konkurs ofert wymaga wpłacenia określonej kwoty. Bez opłaconego na czas wadium twoja oferta w ogóle nie będzie brana pod uwagę.
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1 / 30 Zacznijmy od czegoś prostego. Z jakiego filmu pochodzi ten kadr?
Sama wygrana w licytacji to wciąż tylko połowa sukcesu. Zwycięzca przetargu musi dysponować pełną kwotą. Kolej stanowczo nie zgadza się na rozłożenie należności na raty.
"Warunkiem kupna nieruchomości jest przedstawienie dowodu wpłaty przed podpisaniem aktu notarialnego" – zastrzega PKP S.A. Warto również pamiętać, że nabywca często kupuje jedynie prawo użytkowania wieczystego na okres do 99 lat, które w przyszłości można ewentualnie przekształcić w pełne prawo własności.
Jeśli natomiast ustrzelisz droższą nieruchomość, której wartość przekracza równowartość 50 tys. euro (ok. 215 tys. zł), na podpisanie finalnej umowy poczekasz dodatkowy miesiąc. Tak duża transakcja wymaga bowiem zgody ministra transportu.