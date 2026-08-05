Lokal PKP w Pionkach za 72 tys. zł. Takich ofert u kolejarzy jest więcej Fot. www.pkp.pl

PKP sprzedaje swoje nieruchomości. W organizowanych przez spółkę licytacjach można upolować własny kąt za ułamek ceny rynkowej. Na nowych właścicieli czekają setki mieszkań i gruntów rozrzuconych po całej Polsce.

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Jak kupić nieruchomość od PKP? Zasady i przetargi

Nieruchomości kolejowe zbywane są zazwyczaj w drodze przetargów. "PKP S.A. przeprowadza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji oraz pisemny nieograniczony (ofertowy)" – czytamy w instrukcji na stronie.

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Cała procedura ma charakter otwarty, co oznacza, że w szranki o działkę lub lokal stają zarówno zwykli Kowalscy, jak i duże przedsiębiorstwa. Jest jednak w czym przebierać, więc dla każdego chętnego z pewnością coś się znajdzie (o tym za chwilę).

Spółka dopuszcza również sprzedaż bezprzetargową. Dotyczy to jednak wyłącznie najmniejszych działek, których wycena nie przekracza 5 tys. euro (ok. 21,5 tys. zł). Ogłoszenia o licytacjach trafiają zawsze na stronę internetową kolei (tutaj znajdziemy wyszukiwarkę ofert) oraz do mediów.

Przy droższych gruntach anons pojawia się minimum 60 dni przed startem licytacji. Cena wywoławcza jest powiązana z rynkową wyceną sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę. Wychodzi to taniej niż przez pośrednika czy od dewelopera, ale niestety (patrząc na zdjęcia) wiele lokali musi przejść gruntowny remont.

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Tanie mieszkania od PKP. Gdzie jest ich najwięcej?

Analizując listę kilkuset ofert PKP S.A., łatwo zauważyć, że najwięcej nieruchomości kumuluje się na południu kraju. Wokół Katowic i na całym Śląsku widać gigantyczne zagęszczenie aż 219 lokalizacji. Sporo jest też na Dolnym Śląsku, gdzie wyznaczono 98 ofert, oraz w województwie mazowieckim. Tam na nowych właścicieli czeka 85 nieruchomości.

Mapa z liczbą mieszkań od PKP Fot. PKP

Kolejarze mają w ofercie lokale na wynajem, ale my skupimy się tylko na nieruchomościach (w tym gruntach), które można wykupić. Wybraliśmy najciekawsze przetargi:

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Olsztyn koło Częstochowy (kolonia Mirów), ul. Wspólna 1/4 – lokal mieszkalny – 40 000 zł Bogaczewo 22, lok. 7 – lokal mieszkalny – 67 000 zł Pionki , ul. Niepodległości 29, lok. 1 – lokal mieszkalny – 72 000 zł Olszyna , dz. 1379/5 – inna nieruchomość (działka) – 73 000 zł Mierków 64/2 – lokal mieszkalny – 95 000 zł Konin , ul. Kolejowa 22/1 – lokal mieszkalny – 122 000 zł Kędzierzyn-Koźle , ul. Karola Miarki 32/7 – lokal mieszkalny – 125 500 zł Słupsk , ul. Kołłątaja 16D/1 – lokal mieszkalny – 165 000 zł Działdowo , dz. nr 2/81 – nieruchomość usługowo-handlowa – 190 000 zł Gdańsk , ul. Elbląska 89/2 – lokal mieszkalny – 200 000 zł Wrocław , ul. Zegadłowicza 41A/2 – lokal mieszkalny – 390 000 zł Skarżysko-Kamienna , dz. 1/139 – nieruchomość mieszkaniowa (prawo użytkowania) – 1 140 000 zł Rzeszów , zabudowana działka – inna nieruchomość – 1 180 000 zł Słupsk , ul. Kołłątaja/Wojska Polskiego – nieruchomość usługowo-handlowa – 4 100 000 zł Wrocław , dz. 13/34 – działka – 8 550 000 zł

Przykładowy lokal od PKP Fot. pkp.pl

Formalności i zgody, czyli proces zakupu krok po kroku

Cała zabawa zaczyna się od złożenia zapytania na konkretną działkę. Należy podać lokalizację, wielkość i numer gruntu, aby spółka mogła zbadać jego stan prawny. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży pochłania od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Zanim jednak na dobre staniesz do walki o upragnione mieszkanie, musisz pamiętać o wadium. Każde postępowanie przetargowe i konkurs ofert wymaga wpłacenia określonej kwoty. Bez opłaconego na czas wadium twoja oferta w ogóle nie będzie brana pod uwagę.

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QUIZ: Jak dobrze pamiętasz kultowe filmy z lat 80.?

Quiz 1 / 30 Zacznijmy od czegoś prostego. Z jakiego filmu pochodzi ten kadr? Diuna Mad Max 2 Gwiezdne wojny: Powrót Jedi Tron

Sama wygrana w licytacji to wciąż tylko połowa sukcesu. Zwycięzca przetargu musi dysponować pełną kwotą. Kolej stanowczo nie zgadza się na rozłożenie należności na raty.

"Warunkiem kupna nieruchomości jest przedstawienie dowodu wpłaty przed podpisaniem aktu notarialnego" – zastrzega PKP S.A. Warto również pamiętać, że nabywca często kupuje jedynie prawo użytkowania wieczystego na okres do 99 lat, które w przyszłości można ewentualnie przekształcić w pełne prawo własności.