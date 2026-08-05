Ceglany budynek PKP S.A. na sprzedaż
Lokal PKP w Pionkach za 72 tys. zł. Takich ofert u kolejarzy jest więcej Fot. www.pkp.pl

PKP sprzedaje swoje nieruchomości. W organizowanych przez spółkę licytacjach można upolować własny kąt za ułamek ceny rynkowej. Na nowych właścicieli czekają setki mieszkań i gruntów rozrzuconych po całej Polsce.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Państwowe giganty regularnie pozbywają się lokali pracowniczych, które od lat stoją puste i generują niepotrzebne koszty. O tym, jak tanio kupić mieszkania wojskowe, pisaliśmy niedawno naTemat. Z podobną inicjatywą regularnie wychodzą Polskie Koleje Państwowe. Spółka stale publikuje nowe ogłoszenia z przetargami. To szansa na kupienie mieszkania w cenie o wiele niższej niż rynkowy standard.

Jak kupić nieruchomość od PKP? Zasady i przetargi

Nieruchomości kolejowe zbywane są zazwyczaj w drodze przetargów. "PKP S.A. przeprowadza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji oraz pisemny nieograniczony (ofertowy)" – czytamy w instrukcji na stronie.

Cała procedura ma charakter otwarty, co oznacza, że w szranki o działkę lub lokal stają zarówno zwykli Kowalscy, jak i duże przedsiębiorstwa. Jest jednak w czym przebierać, więc dla każdego chętnego z pewnością coś się znajdzie (o tym za chwilę).

Zobacz także

PKP wyprzedaje swoje nieruchomości
PKP wyprzedają mieszkania za bezcen. Najtańsze za mniej niż 30 tys. zł
blok mieszkalny w Polsce
Wyprzedaż mieszkań za 80 tys. zł w Polsce. Ale haczykiem jest nie tylko remont
Opłata przekształceniowa w 2026 roku. Ile wynosi i kto ją mus płacić?
Zapomniana opłata czeka na właścicieli mieszkań. Wychodzi na jaw u notariusza
Mieszkania i domy od AMW. Ceny są niewiarygodnie niskie
Rządowa agencja wyprzedaje mieszkania i domy w całej Polsce. Ceny startują od 66 tys. zł
Tanie mieszkania w całej Polsce. PKP sprzedaje swoje lokale w niskich cenach
17 tysięcy złotych za mieszkanie. Gigant wyprzedaje tanie lokale w całej Polsce
Blok na nowym osiedlu
Wojny balkonowe. Dzielnicowy: Ludzie znaleźli sposób na to, jak wkopać sąsiada

Spółka dopuszcza również sprzedaż bezprzetargową. Dotyczy to jednak wyłącznie najmniejszych działek, których wycena nie przekracza 5 tys. euro (ok. 21,5 tys. zł). Ogłoszenia o licytacjach trafiają zawsze na stronę internetową kolei (tutaj znajdziemy wyszukiwarkę ofert) oraz do mediów.

Przy droższych gruntach anons pojawia się minimum 60 dni przed startem licytacji. Cena wywoławcza jest powiązana z rynkową wyceną sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę. Wychodzi to taniej niż przez pośrednika czy od dewelopera, ale niestety (patrząc na zdjęcia) wiele lokali musi przejść gruntowny remont.

Tanie mieszkania od PKP. Gdzie jest ich najwięcej?

Analizując listę kilkuset ofert PKP S.A., łatwo zauważyć, że najwięcej nieruchomości kumuluje się na południu kraju. Wokół Katowic i na całym Śląsku widać gigantyczne zagęszczenie aż 219 lokalizacji. Sporo jest też na Dolnym Śląsku, gdzie wyznaczono 98 ofert, oraz w województwie mazowieckim. Tam na nowych właścicieli czeka 85 nieruchomości.

Mapa z liczbą ofert PKP
Mapa z liczbą mieszkań od PKP Fot. PKP

Kolejarze mają w ofercie lokale na wynajem, ale my skupimy się tylko na nieruchomościach (w tym gruntach), które można wykupić. Wybraliśmy najciekawsze przetargi:

  • Olsztyn koło Częstochowy (kolonia Mirów), ul. Wspólna 1/4 – lokal mieszkalny – 40 000 zł
  • Bogaczewo 22, lok. 7 – lokal mieszkalny – 67 000 zł
  • Pionki, ul. Niepodległości 29, lok. 1 – lokal mieszkalny – 72 000 zł
  • Olszyna, dz. 1379/5 – inna nieruchomość (działka) – 73 000 zł
  • Mierków 64/2 – lokal mieszkalny – 95 000 zł
  • Konin, ul. Kolejowa 22/1 – lokal mieszkalny – 122 000 zł
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. Karola Miarki 32/7 – lokal mieszkalny – 125 500 zł
  • Słupsk, ul. Kołłątaja 16D/1 – lokal mieszkalny – 165 000 zł
  • Działdowo, dz. nr 2/81 – nieruchomość usługowo-handlowa – 190 000 zł
  • Gdańsk, ul. Elbląska 89/2 – lokal mieszkalny – 200 000 zł
  • Wrocław, ul. Zegadłowicza 41A/2 – lokal mieszkalny – 390 000 zł
  • Skarżysko-Kamienna, dz. 1/139 – nieruchomość mieszkaniowa (prawo użytkowania) – 1 140 000 zł
  • Rzeszów, zabudowana działka – inna nieruchomość – 1 180 000 zł
  • Słupsk, ul. Kołłątaja/Wojska Polskiego – nieruchomość usługowo-handlowa – 4 100 000 zł
  • Wrocław, dz. 13/34 – działka – 8 550 000 zł
    • Screen ze strony PKP SA
    Przykładowy lokal od PKP Fot. pkp.pl

    Formalności i zgody, czyli proces zakupu krok po kroku

    Cała zabawa zaczyna się od złożenia zapytania na konkretną działkę. Należy podać lokalizację, wielkość i numer gruntu, aby spółka mogła zbadać jego stan prawny. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży pochłania od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

    Zanim jednak na dobre staniesz do walki o upragnione mieszkanie, musisz pamiętać o wadium. Każde postępowanie przetargowe i konkurs ofert wymaga wpłacenia określonej kwoty. Bez opłaconego na czas wadium twoja oferta w ogóle nie będzie brana pod uwagę.

    QUIZ: Jak dobrze pamiętasz kultowe filmy z lat 80.?

    logo
    Quiz

    1 / 30 Zacznijmy od czegoś prostego. Z jakiego filmu pochodzi ten kadr?

    Sama wygrana w licytacji to wciąż tylko połowa sukcesu. Zwycięzca przetargu musi dysponować pełną kwotą. Kolej stanowczo nie zgadza się na rozłożenie należności na raty.

    "Warunkiem kupna nieruchomości jest przedstawienie dowodu wpłaty przed podpisaniem aktu notarialnego" – zastrzega PKP S.A. Warto również pamiętać, że nabywca często kupuje jedynie prawo użytkowania wieczystego na okres do 99 lat, które w przyszłości można ewentualnie przekształcić w pełne prawo własności.

    Jeśli natomiast ustrzelisz droższą nieruchomość, której wartość przekracza równowartość 50 tys. euro (ok. 215 tys. zł), na podpisanie finalnej umowy poczekasz dodatkowy miesiąc. Tak duża transakcja wymaga bowiem zgody ministra transportu.