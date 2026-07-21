blok mieszkalny w Polsce
AMW wyprzedaje mieszkania za bezcen. Fot. Piotr Pienkowski / Unsplash.com

Mieszkanie od wojska za mniej niż 80 tys. zł? Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż około 30 lokali mieszkalnych w całej Polsce. Najtańsze oferty startują od 78 tys. zł, ale kupujący muszą pamiętać, że atrakcyjna cena często oznacza konieczność kosztownego remontu.

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Zakup mieszkania w kwocie poniżej 100 tys. złotych brzmi jak sen w 2026 roku. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach jest to możliwe. Trzeba mieć sporo szczęścia i liczyć na niewielką konkurencję. Lokale w atrakcyjnych cenach można nabyć od Agencji Mienia Wojskowego. Odbywa się to na zasadzie przetargu z wpłatą wadium przed licytacją.

AMW sprzedaje nieruchomości mieszkaniowe m.in. w Brzegu, Dęblinie, Kędzierzynie-Koźlu, Leśnej, Mirosławcu, Mirosławcu Górnym, Radomiu, Sandomierzu, Szczecinie, Tarnowskich Górach, Trzebiatowie, Warszawie oraz Wrocławiu. W podanych przez agencję ofertach wywoławcze ceny nieruchomości wahają się od 78 000 PLN do 560 000 PLN. Łącznie jest ich około 30.

Najniższe ceny za m² zaczynają się już od 1696 złotych. W ofercie AMW nie brakuje jednak lokali znacznie droższych. Rekordowy przetarg dotyczy jednego z warszawskich lokali, gdzie mowa o cenie wywoławczej aż 22 447 złotych za m².

Zakup mieszkania od wojska. Na te oferty na pewno znajdą się chętni

Przetargi o najniższej cenie wywoławczej odbywać się będą w Mirosławcu Górnym. Dotyczą one lokali o adresach:

Ul. Lotnictwa Polskiego 13/7, dz. 50/48:

  • Powierzchnia: 49,16 m²
  • Cena: 92 000 PLN
  • Data przetargu: 19.08.2026, godz. 10:00

    • Ul. Lotnictwa Polskiego 13/8, dz. 50/48:

  • Powierzchnia: 38,23 m²
  • Cena: 78 000 PLN
  • Data przetargu: 19.08.2026, godz. 11:00

    • Ul. Lotnictwa Polskiego 14/9:

  • Powierzchnia: 49,17 m²
  • Cena: 92 000 PLN
  • Data przetargu: 20.08.2026, godz. 10:00

    • Ul. Lotnictwa Polskiego 14/19, dz. 50/58:

  • Powierzchnia: 50,03 m²
  • Cena: 96 000 PLN
  • Data przetargu: 20.08.2026, godz. 11:00

    • Ul. Lotnictwa Polskiego 14/20, dz. 50/58:

  • Powierzchnia: 47,74 m²
  • Cena: 92 000 PLN
  • Data przetargu: 20.08.2026, godz. 12:00

    • Wywoławcza cena mieszkań poniżej 100 tys. złotych dotyczy też lokalu w Leśnej w województwie dolnośląskim na ul. Jana Kochanowskiego 5, lok. 44:

  • Powierzchnia: 26,60 m²
  • Cena: 95 000 PLN
  • Data przetargu: 09.09.2026, godz. 10:00

    • Warto pamiętać, że w przypadku chęci nabycia lokalu od AMW wymagana jest wpłata wadium. Wynosi ono zwyczajowo od 5 do 10 proc. wartości mieszkania. Jej wartość jest określona w danym ogłoszeniu. W przypadku przegranej w przetargu kwota wadium zostaje zwrócona na konto wpłacającego. Jeśli wpłacający wygra przetarg, wadium stanowi wkład do kwoty zakupu mieszkania.

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    AMW otwarcie przyznaje w części opisów ogłoszeń, że sprzedawane są lokale wymagające remontu. Należy uwzględnić jego koszt przy planowaniu tak dużej transakcji. Lokale mogą nie być dostosowane do najnowszych wytycznych w zakresie termoizolacji, a ich stolarka okienna i instalacje mogą wymagać wymiany. Warto wziąć pod uwagę, że część ze sprzedawanych mieszkań powstawała w latach 40. XX wieku.

    Potencjalni inwestorzy mogą też być zniechęceni konkurencją, którą tworzy wystawianie przez AMW kilku ofert z tego samego regionu. Może ona prowadzić do obniżenia cen i wpłynąć na popyt w okolicy. Jest to jednak problem głównie dla flipperów, a nie osób, które planują długoterminową inwestycję.