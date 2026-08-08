Nad jeziorem Garda we Włoszech wybuchł pożar. Ewakuacja ponad 200 osób Fot. X.com / Vigili del Fuoco

Nad jeziorem Garda, które jest jedną z największych atrakcji na północy Włoch, wybuchł pożar. Z okolicy ewakuowanych zostało ponad 200 osób, w tym wielu turystów spędzających tam wakacje. Włosi – podobnie jak mieszkańcy wielu innych państw Europy – zmagali się ostatnio z falą upałów.

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Do pożaru lasu doszło w sobotę (8 sierpnia) w mieszczącej się w Lombardii gminie Tignale, która leży na zachodnim brzegu jeziora Garda i jest częścią parku regionalnego Alto Garda Bresciano. Straż pożarna natychmiast podjęła działania prewencyjne, dlatego ewakuowała pobliskie budynki – domy mieszkalne oraz ośrodki wypoczynkowe.

Pożar nad jeziorem Garda. Wśród ewakuowanych byli urlopowicze

Jak podaje włoski oddział Euronews, ewakuacja objęła ponad 200 osób, wśród których nie zabrakło urlopowiczów. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, służby obrony cywilnej, karabinierzy z jednostek leśnych oraz ochotnicy. Walka z pożarem wciąż trwa. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr osiągający prędkość 40 km na godzinę. Aby nie pozwolić pożarowi na dalsze rozprzestrzenianie się, do akcji dołączyły też dwa samoloty gaśnicze Canadair – te same maszyny gasiły ogromny pożar w turystycznej części Włoch w Apulii. Według włoskich mediów na szczęście, mimo poważnej sytuacji, nikt nie ucierpiał. Przyczyna pożaru wciąż pozostaje nieznana. Przypomnijmy również, że w minionym tygodniu północną część kraju dotknęła fala upałów.

Służby stale sprawdzają domy, by upewnić się, czy w ich wnętrzu nie została żadna osoba. Ze względu na trwający sezon urlopowy nie wiadomo, które budynki są obecnie wynajmowane turystom, a które są zamieszkane na stałe.

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Jezioro Garda zajmuje powierzchnię 369,98 km kwadratowych i leży w granicach trzech prowincji: Trydentu-Górnej Adygi, Lombardii i Wenecji Euganejskiej. Jego brzegi otaczają kurorty, miasteczka turystyczne, a także luksusowe rezydencje. Atrakcja przyciąga nie tylko podróżnych, ale i filmowców. Przepiękne jezioro mogliśmy ujrzeć m.in. w filmie "007 Quantum of Solace" Marca Forstera oraz dramacie "Tamte dni, tamte noce" Luki Guadagnino.

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Wakacje we Włoszech. Ten region to więcej niż jezioro Garda

Jak pisała Klaudia Zawistowska, Trentino to piękny górski region na północy Włoch. Na jego terenie znajdują się Dolomity (te same, w których wprowadzają ograniczenia liczby turystów), ale prawdziwym skarbem jest ok. 300 malowniczo położonych jezior otoczonych żywą zielenią. Polscy turyści doskonale znają tę część Italii z zimowych wypadów na narty, ale i jeziora Garda, które każdego roku przyciąga tłumy turystów. Latem to idealne miejsce na ucieczkę od upałów i modne ostatnio coolcation.