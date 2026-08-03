Wakacje all inclusive mają się świetnie, a Polacy właśnie szukają ofert na ostatnią chwilę. Powód? Oczywiście zbliżający się długi weekend sierpniowy. Do łask wróciły nieco zapomniane w tym sezonie kierunki, które łączy jedna kwestia.
Kiedy pogoda w Polsce zmienia się z dnia na dzień, a przewidzenie tego, czy za kilka dni nad Bałtykiem będzie lało, wiało czy smażyło, jest niemożliwe, zwłaszcza rodziny z dziećmi kierują się ku biurom podróży. Jeżeli i wy rozważacie zagraniczne wakacje z touroperatorem, lepiej się pospieszcie. Im bliżej 15 sierpnia, tym będzie trudniej.
Wakacje all inclusive w sierpniu. Trzech pewniaków i dwa wielkie powroty
Polacy z każdym rokiem coraz chętnie stawiają na wakacje all inclusive. Jak podaje Travelplanet, podczas tegorocznego długiego weekendu sierpniowego niezmiennie wybierają przede wszystkim wycieczki trwające 7-8 dni. Równocześnie rośnie jednak zainteresowanie zarówno krótszymi wypadami, jak i wczasami trwającymi 9-12 dni. Niezmienna pozostaje natomiast czołowa trójka na liście najpopularniejszych kierunków.
Latem równych sobie nie ma all inclusive w Turcji. Hotele na Wybrzeżu Egejskim, ale i na Riwierze Tureckiej to małe miasteczka – ze sklepami, restauracjami i licznymi barami. Dzieci i dorośli mogą korzystać z licznych animacji, a dla najmłodszych najlepszą rozrywką pozostają baseny i zjeżdżalnie w hotelowych aquaparkach. A wszystko to można dostać w dobrym stosunku ceny do jakości. Dodatkowym plusem obiektów w Turcji jest to, że w każdej chwili można wyjść na spacer poza obiekt i poczuć lokalny klimat.
Takiej swobody w przemieszczaniu się najczęściej nie ma w Egipcie, który jest drugim najpopularniejszym kierunkiem w wakacje, a przy okazji nie ma sobie równych zimą i wiosną. Kurorty w kraju faraonów cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale są budowane często w odległości kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów od miast. Stąd jeśli chcecie pozwiedzać, musicie brać taksówkę lub rezerwować wycieczki fakultatywne.
Podium najchętniej wybieranych kierunków niezmiennie zajmuje Grecja, która zachwyca plażami i kulturą na każdym kroku. Równocześnie jest to najdroższy kierunek w tym zestawieniu. Ciekawie wyglądają także kraje zajmujące 4. i 5. miejsce w rankingu na długi weekend sierpbiowy. Znalazły się tam kolejno Bułgaria i Tunezja, co jest sporą niespodzianką.
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Bułgaria i Tunezja to kierunki doskonale znane polskim turystom, choć w ostatnich miesiącach raczej trudno było je znaleźć w czołówce zestawień najpopularniejszych miejsc na wakacje. O Bułgarii wiele mówiło się w kontekście wprowadzenia euro i ryzyka wzrostu cen. Tunezja to natomiast niezmiennie alternatywa dla wszystkich tych, którzy nie chcą kolejny raz lecieć na wakacje do Egiptu.
Oba te kierunki uchodzą także za jedne z najtańszych na wczasy all inclusive. Jeżeli jednak chcecie mieć wybór hoteli, a także standardu pokoi i terminów, lepiej nie czekajcie do ostatniej chwili. Niestety im bliżej długiego weekendu sierpniowego, tym wyższe będą ceny. Klasyczne last minute na ten termin przestało istnieć już dawno temu.
– W tym momencie roku, jeśli mówimy o rezerwacjach typowo letnich, w zasadzie każdy wyjazd będzie już traktowany jako tzw. last. Klientów, którzy wiedzą, że chcą gdzieś polecieć, ale nadal nie zrobili rezerwacji, zachęcamy do zrobienia tego kroku, bo im bliżej terminu wyjazdu, tym większą elastyczność nie tylko co do samego hotelu, ale nawet i kierunku trzeba zachować. Przekonanie, że wyjazd zarezerwowany z dnia na dzień będzie znacznie tańszy, już dawno przestało obowiązywać, a statystyki pokazują coś zdecydowanie odwrotnego – zaznaczył Mateusz Jarzębowicz, head of Travel Supply w Travelplanet.pl, komentując to, jak wyglądają aktualne oferty last minute na długi weekend i dokąd Polacy latają na wakacje all inclusive w sierpniu.