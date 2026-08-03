Polacy ruszają na all inclusive z okazji 15 sierpnia. Czołowa trójka bez zmian, ale dalej zrobiło się ciekawie Fot. Morrowind/Shutterstock

Wakacje all inclusive mają się świetnie, a Polacy właśnie szukają ofert na ostatnią chwilę. Powód? Oczywiście zbliżający się długi weekend sierpniowy. Do łask wróciły nieco zapomniane w tym sezonie kierunki, które łączy jedna kwestia.

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Kiedy pogoda w Polsce zmienia się z dnia na dzień, a przewidzenie tego, czy za kilka dni nad Bałtykiem będzie lało, wiało czy smażyło, jest niemożliwe, zwłaszcza rodziny z dziećmi kierują się ku biurom podróży. Jeżeli i wy rozważacie zagraniczne wakacje z touroperatorem, lepiej się pospieszcie. Im bliżej 15 sierpnia, tym będzie trudniej.

Wakacje all inclusive w sierpniu. Trzech pewniaków i dwa wielkie powroty

Polacy z każdym rokiem coraz chętnie stawiają na wakacje all inclusive. Jak podaje Travelplanet, podczas tegorocznego długiego weekendu sierpniowego niezmiennie wybierają przede wszystkim wycieczki trwające 7-8 dni. Równocześnie rośnie jednak zainteresowanie zarówno krótszymi wypadami, jak i wczasami trwającymi 9-12 dni. Niezmienna pozostaje natomiast czołowa trójka na liście najpopularniejszych kierunków.

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Latem równych sobie nie ma all inclusive w Turcji. Hotele na Wybrzeżu Egejskim, ale i na Riwierze Tureckiej to małe miasteczka – ze sklepami, restauracjami i licznymi barami. Dzieci i dorośli mogą korzystać z licznych animacji, a dla najmłodszych najlepszą rozrywką pozostają baseny i zjeżdżalnie w hotelowych aquaparkach. A wszystko to można dostać w dobrym stosunku ceny do jakości. Dodatkowym plusem obiektów w Turcji jest to, że w każdej chwili można wyjść na spacer poza obiekt i poczuć lokalny klimat.

Takiej swobody w przemieszczaniu się najczęściej nie ma w Egipcie, który jest drugim najpopularniejszym kierunkiem w wakacje, a przy okazji nie ma sobie równych zimą i wiosną. Kurorty w kraju faraonów cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale są budowane często w odległości kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów od miast. Stąd jeśli chcecie pozwiedzać, musicie brać taksówkę lub rezerwować wycieczki fakultatywne.

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Podium najchętniej wybieranych kierunków niezmiennie zajmuje Grecja, która zachwyca plażami i kulturą na każdym kroku. Równocześnie jest to najdroższy kierunek w tym zestawieniu. Ciekawie wyglądają także kraje zajmujące 4. i 5. miejsce w rankingu na długi weekend sierpbiowy. Znalazły się tam kolejno Bułgaria i Tunezja, co jest sporą niespodzianką.

Polacy szukają oszczędności na all inclusive? Dwa zapomniane kraje wróciły do czołówki

Bułgaria i Tunezja to kierunki doskonale znane polskim turystom, choć w ostatnich miesiącach raczej trudno było je znaleźć w czołówce zestawień najpopularniejszych miejsc na wakacje. O Bułgarii wiele mówiło się w kontekście wprowadzenia euro i ryzyka wzrostu cen. Tunezja to natomiast niezmiennie alternatywa dla wszystkich tych, którzy nie chcą kolejny raz lecieć na wakacje do Egiptu.

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Oba te kierunki uchodzą także za jedne z najtańszych na wczasy all inclusive. Jeżeli jednak chcecie mieć wybór hoteli, a także standardu pokoi i terminów, lepiej nie czekajcie do ostatniej chwili. Niestety im bliżej długiego weekendu sierpniowego, tym wyższe będą ceny. Klasyczne last minute na ten termin przestało istnieć już dawno temu.