Polacy uwielbiają jeździć do Włoch Fot. Neirfy/Shutterstock

Mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego i wypoczywający tam turyści muszą przygotować się na trudne warunki pogodowe. Nad Włochy nadciąga ekstremalny upał. Lokalne służby wskazują miejsca, w których przebywanie na słońcu może stanowić zagrożenie. Lepiej nie bagatelizujcie tych ostrzeżeń.

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Polacy uwielbiają jeździć do Włoch i opalać się na tamtejszych rajskich plażach. Niestety nawet najlepsze wakacje może zniszczyć nieokiełznana fala upałów, która zamknie turystów na długie godziny w klimatyzowanych pokojach hotelowych.

Podczas gdy w Polsce zapomnieliśmy już o morderczej fali upałów z początku lipca, a w wolnym czasie korzystamy z bardziej umiarkowanej temperatury, południe Europy już teraz zmaga się z napływem zwrotnikowych mas powietrza. Włoska Służba Meteorologiczna ostrzega, że nadchodzące dni będą wyzwaniem.

Ekstremalna pogoda na Sycylii i Sardynii

Prawdziwym epicentrum wysokich temperatur stają się dwie największe wyspy Morza Śródziemnego. Na Sycylii, zwłaszcza w pasie obszarów położonych na zachód od Katanii oraz wokół Syrakuz, spodziewane są temperatury sięgające od 45 do nawet 46 st. C. Warto zauważyć, że wytchnienia nie przyniesie nawet bliskość wody, bo na nadmorskich plażach słupki rtęci osiągną 40 st. C. W Polsce w takich warunkach wiele osób mogłoby odstąpić od pracy.

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Sytuacja na Sardynii wygląda podobnie. W południowej części wyspy przewiduje się uderzenie gorąca przekraczające 40 st. C, podczas gdy na północy wartości te będą niewiele niższe i zatrzymają się w okolicy 35-38 st. C. Problem potęguje brak możliwości zaznania prawdziwej ulgi w nocy. Wszystko przez tzw. noce zwrotnikowe – zjawisko, podczas którego temperatura nawet w najchłodniejszym momencie doby utrzymuje się na poziomie 26–28 st. C.

Kiedy koniec upałów we Włoszech? Chwilowa poprawa pod koniec tego tygodnia

Na szczęście prognozy długoterminowe wskazują, że już wkrótce mieszkańcy i turyści odpoczną od piekielnej aury. W drugiej części tego tygodnia przewidywane jest obniżenie temperatur. Nie należy spodziewać się chłodu. Słupki rtęci wciąż będą wskazywać od 30 do 35 st. C. Będzie to zatem wyraźny spadek w porównaniu z najbliższymi godzinami.

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Wielu turystów przebywających na urlopie we Włoszech w drugiej połowie lipca może zadawać sobie pytanie, jak przetrwać tak ekstremalną pogodę. Ważną zasadą jest unikanie przebywania na otwartym słońcu w godzinach od 11:00 do 18:00. To wtedy promieniowanie UV i temperatura osiągają swoje maksima. W tym czasie najlepiej chronić się w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Ważne jest również nawadnianie organizmu. Zaleca się picie co najmniej dwóch do trzech litrów wody dziennie. Warto przy tym unikać napojów alkoholowych i mocnej kawy, które sprzyjają odwodnieniu. Przebywając na zewnątrz, należy nosić przewiewną odzież z nakryciem głowy, okulary przeciwsłoneczne i pamiętać o regularnym stosowaniu kremów z filtrem SPF. Aktualizacje nt. pogody warto regularnie sprawdzać na stronie internetowej Włoskiej Służby Meteorologicznej.