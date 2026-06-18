Włochy dobrą opcją na wakacje na łonie natury
Włochy idealne na coolcation. Ten region pozostaje wolny od masowej turystyki Fot. MORENO01/Shuttersstock

Choć pogoda w Polsce jest daleka od przyjemnego ciepełka, na które liczyliśmy w połowie czerwca, to wiele osób i tak będzie szukało na wakacje alternatyw dla upalnych regionów Europy. Trend coolcation z każdym rokiem ma się coraz lepiej i kojarzony jest z Norwegią czy Islandią, a nie z Włochami. Jednak w ulubionym kraju Polaków można się mocno zdziwić.

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Włochy i Hiszpania to od lat dwa kierunki, które niezmiennie przyciągają polskich podróżnych, walcząc o miano tego ulubionego, choć rywalizacja bywa bardziej zacięta. Szala zwycięstwa często przechyla się na stronę Italii, która po prostu znajduje się znacznie bliżej. Jednak jeżeli chcecie odkryć mniej klasyczne miejsca w tym kraju, zamiast centrum czy południa wybierzcie północ.

Coolcation we Włoszech najlepiej w Trentino. To więcej niż tylko jezioro Garda

Trentino to piękny górski region na północy Włoch. Na jego terenie znajdują się Dolomity (te same, w których wprowadzają ograniczenia liczby turystów), ale prawdziwym skarbem jest ok. 300 malowniczo położonych jezior otoczonych żywą zielenią. Polscy turyści doskonale znają tę część Italii z zimowych wypadów na narty, ale i jeziora Garda, które każdego roku przyciąga tłumy turystów. Latem to idealne miejsce na ucieczkę od upałów i modne ostatnio coolcation.

Jednak odwiedzając ten włoski region, warto ruszyć głębiej w jego mniej odkryte rejony, gdzie na podróżnych czekają ścieżki rowerowe, jeziora idealne do pływania SUP-em, a także plaże wyróżnione błękitnymi flagami. Podobnych uroków można szukać także w Polsce. Niesamowita atrakcja na Dolnym Śląsku, "polskie Como", wciąga jak włoski sen, ale to jednak nie to samo, co włoskie krajobrazy.

Jeżeli szukacie miejsca, gdzie wypoczynek nad jeziorem połączycie z aktywnym zwiedzaniem, to okolice zbiornika Lavarone mogą być miejscem idealnym. Jezioro to słynie z krystalicznie czystej wody, a także idealnych warunków do pływania SUP-em. Dodatkowo w jego pobliżu są aż 52 trasy trekkingowe, a coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy lekkich spacerów, jak i zdecydowanie bardziej wymagającej wspinaczki.

Miłośnicy historii zobaczą tam natomiast pozostałości siedmiu potężnych fortów z okresu I wojny światowej. Tutaj bonus – potężny Fort Belvedere można zwiedzać. Dodatkowo dojedziecie do niego rowerem, więc może to być fajny przystanek podczas aktywnego wypoczynku.

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"Wróżka Dolomitów" idealna dla miłośników podróży kulinarnych

Jeżeli liczycie na piękne widoki, ale w trakcie urlopu chcecie też spróbować lokalnych przysmaków, to na waszej trasie przez Trydent powinna znaleźć się Moena. Położone nad rzeką Avisio miasteczko w dużej mierze zamknęło swoje centrum dla ruchu kołowego, co tylko nadaje mu klimatu.

Spacerując jego uliczkami, zwrócicie pewnie uwagę na charakterystyczną architekturę. W okolicy nie brakuje drewniano-kamiennych domów i stodół, które są bogato zdobione pelargoniami. Waszej uwadze nie umknie pewnie także fakt, że na ulicach, w restauracjach i na drogowskazach znajdują się napisy w trzech językach – włoskim, niemieckim i ladyńskim. Ten ostatni to język retoromański, który przetrwał w odizolowanych dolinach Dolomitów.

A jeśli o smakach mowa, to najważniejszym produktem regionu jest ser Puzzone di Moena DOP. Ten "śmierdziel" może odstraszać nieprzyjemnym zapachem, ale w smaku jest bardzo delikatny i lekko pikantny. Będąc tam, spróbujcie także canederli, czyli pyzów chlebowych podawanych w rosole lub polanych masłem, a idealnym deserem będzie smażone gniazdko fortaes. Zanim jednak usiądziecie przy stoliku, warto wiedzieć, na co uważać przy wyborze knajpy. Uważaj na te 3 sygnały alarmowe.