Donald Tusk zdecydował: będzie dodatkowy dzień wolny w sierpniu. Fot. shutterstock

Przed nami długi sierpniowy weekend. Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w tym roku w sobotę. Ale nic straconego, bo pracodawcy powinni oddać ten wolny dzień swoim pracownikom w innym terminie. Premier Donald Tusk już podjął decyzję, że w związku z tą sytuacją wolny będzie 14 sierpnia. Problem w tym, że nie dla wszystkich.

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Okolice 15 sierpnia to dla wielu Polaków ostatnia okazja na wyjazd wakacyjny. W naTemat opisaliśmy niedawno sztuczkę na sierpniówkę, dzięki której można zyskać 4 dni wolnego i pojechać za grosze.

W 2026 roku akurat tak wypadło, że święto polskiej armii i święto maryjne przypadło w sobotę. Ale zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy akurat jest w szósty dzień tygodnia, pracodawca jest odgórnie zobowiązany oddać pracownikom inny, dodatkowy dzień wolny w zamian.

Wolny 14 sierpnia, ale tylko dla niektórych

W przypadku członków korpusu służby cywilnej – czyli na przykład urzędników państwowych, pracowników biurowych zatrudnionych w policji, straży granicznej, nadleśnictwach czy poszczególnych ministerstwach – decyzję o konkretnym terminie dodatkowego dnia wolnego podejmuje premier Donald Tusk. Szef rządu już potwierdził, że nie będą musieli siedzieć za biurkiem 14 sierpnia. Taki układ kalendarza oznacza, że w sierpniu ta grupa zyska dodatkowy długi weekend, który potrwa od 14 do 16 sierpnia.

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Nie u wszystkich jednak ta sprawa wygląda identycznie. W pozostałych firmach, działających w sektorze prywatnym, to konkretny pracodawca sam decyduje o dacie dodatkowego wolnego dnia dla swojego zespołu. Niezależnie od tego, czy w danym zakładzie pracują głównie doświadczeni fachowcy, czy też panuje obiegowa opinia, że zetki w pracy są leniwe i roszczeniowe, wybór terminu i tak należy do szefa. Wcale nie musi on zatem przypaść na piątek 14 sierpnia. Kwestia ta jest ustalana w prywatnych przedsiębiorstwach całkowicie indywidualnie.

Kalendarz świąt 2026: podobna sytuacja z wolnym w grudniu

Podobna sytuacja jest w grudniu tego roku, bowiem wolny drugi dzień świąt Bożego Narodzenia też przypada w sobotę. Tusk zdecydował, że pracownicy będą mogli odebrać sobie wolne 28 grudnia.

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Poniżej znajdziecie listę dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku:

5 kwietnia – Wielkanoc 6 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 1 maja (Święto Pracy) – piątek 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) – niedziela 31 maja (Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki) – niedziela 4 czerwca (Boże Ciało) – czwartek 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego) – sobota (dzień do odbioru) 1 listopada (Wszystkich Świętych) – niedziela 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – środa 24 grudnia (Wigilia) – czwartek 25 grudnia (Boże Narodzenie) – piątek 26 grudnia (drugi dzień świąt) – sobota (dzień do odbioru).

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