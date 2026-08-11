GIS wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnego napoju herbacianego. Z rynku wycofywana została konkretna partia po tym, jak wykryto poważne nieprawidłowości m.in. piekący i gorzki smak. Dystrybutor podjął już kroki w celu wycofania towaru ze sprzedaży. A klienci, którzy zakupili wadliwy produkt, mogą go zwrócić i odzyskać pieniądze.
Decyzję o wycofaniu napoju podjął bezpośrednio producent AriZona Europe Cooperatief U.A. Była to natychmiastowa reakcja na sygnały od konsumentów oraz kontrolę przeprowadzoną przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
W części butelek napoju z feralnej partii stwierdzono poważne wady jakościowe:
Chodzi dokładnie o napój Arizona Green Tea with Honey w butelce PET o pojemności 450 ml. Producentem jest AriZona Europe Cooperatief U.A. z Amsterdamu w Niderlandach. Natomiast za dystrybucję w Polsce odpowiada BevGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Markach. Wycofywany produkt ma numer partii LOT0409 oraz datę ważności do 31 października 2027 roku.
Ostrzeżenie ws. wadliwego napoju
GIS apeluje, aby osoby, które w ostatnim czasie kupiły ten napój, porównały dane znajdujące się na opakowaniu z informacjami podanymi w ostrzeżeniu. Jeśli okaże się, że to ten produkt, nie powinno się go spożywać. Najlepiej zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Można w ten sposób odzyskać pieniądze za wadliwy towar.
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Ostatnio w innej herbacie wykryto Salmonellę
Zaledwie miesiąc temu, Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o obecności bakterii Salmonella w popularnym suplemencie diety. Chodziło o popularną herbatkę ziołową, która dostępna jest w drogeriach, hipermarketach i zwykłych dyskontach. Produkty tej marki bywają również dostępne w marketach online.
O jakim suplemencie konkretnie była mowa? GIS wtedy też podało szczegółowe informacje dotyczące parametrów wycofanego produktu:
Co bardzo istotne, w wymienionych przez producenta informacjach na temat produktu widniała również partia L:26/062P, której GIS akurat nie zawarł w ostrzeżeniu. Inspektorat w ostatnich tygodniach prowadził we współpracy z producentem postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
Na stronie producenta po wejściu witał nas przejrzysty komunikat dotyczący wycofania produktu. Czytaliśmy w nim: "Informujemy, że w trosce o zdrowie naszych konsumentów podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wycofaniu z obrotu partii produktu Verdin Fix". Przedstawiciele firmy deklarowali, że dotychczasowe badania i analizy potwierdziły brak zanieczyszczenia w pozostałych partiach produktu. Oznaczało to, że Salmonella została wykryta tylko we trzech wcześniej wymienionych partiach.
We wakacje GIS alarmował też w sprawie popularnych przekąsek z Biedronki. Chodziło o herbatniki, które schodziły w tym dyskoncie jak świeże bułeczki.