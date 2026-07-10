Masz Verdin Fix w domu? Te trzy numery partii oznaczają natychmiastowy zwrot do sklepu. Fot. Pexels.com / Mareefe

GIS wydał pilny komunikat dotyczący wykrycia bakterii Salmonella w popularnym suplemencie ziołowym. Producent niezwłocznie poinformował o sprawie i rozpoczął wycofywanie wskazanych partii produktu z rynku. Klienci są proszeni o ich zwrot nawet wtedy, gdy opakowanie zostało już otwarte, a część zawartości zużyta.

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10 lipca 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o obecności bakterii Salmonella w popularnym suplemencie diety. Chodzi tu o popularną herbatkę ziołową, która dostępna jest w drogeriach, hipermarketach i zwykłych dyskontach. Produkty tej marki bywają również dostępne w marketach online.

O jakim suplemencie konkretnie mowa? GIS podało szczegółowe informacje dotyczące parametrów wycofanego produktu:

Nazwa produktu: Suplement diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g) Numery partii: L:26/077P , L:26/068N Data minimalnej trwałości: 31.03.2028 Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o., Poleczki 35, 02-822 Warszawa

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Co bardzo istotne, w podanych przez producenta informacjach na temat produktu widnieje również partia L:26/062P, która nie jest zawarta w danych GIS. Obecnie Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi we współpracy z producentem postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, www.gov.pl

Producent suplementu stanął na wysokości zadania

Na stronie producenta po wejściu wita nas przejrzysty komunikat dotyczący wycofania produktu. Czytamy w nim: "Informujemy, że w trosce o zdrowie naszych konsumentów podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wycofaniu z obrotu partii produktu Verdin Fix". Przedstawiciele firmy deklarują, że dotychczasowe badania i analizy potwierdziły brak zanieczyszczenia w pozostałych partiach produktu. Oznacza to, że Salmonella została wykryta tylko we trzech wcześniej wymienionych partiach.

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Producent deklaruje, że jego działanie ma charakter prewencyjny i zostało podjęte zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Co zrobić, jeśli nabyło się Verdin Fix z wycofanej partii?

Według USP Zdrowie ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella w gotowym naparze jest "istotnie ograniczone". O ile produkt został spożyty po wcześniejszym przygotowaniu zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu.

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Jednocześnie producent apeluje o to, by nie spożywać produktów, które pochodzą z partii L:26/062P, L:26/068N i L:26/077P. Zamiast tego należy je zwrócić w miejscu zakupu. W tym wypadku zwrot może się odbyć nawet w sytuacji, gdy produkt jest częściowo zużyty. Warunkiem jest to, że musi być na nim widoczny numer partii i musi być zgodny z numerem wycofanych partii.

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Jeśli po niedawnym spożyciu produktu z podanych wcześniej partii wystąpią objawy zatrucia pokarmowego, należy skontaktować się z lekarzem. GIS w swoim komunikacie zawarł również odnośnik do listy objawów. Znajdują się na niej:

bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty.