Herbatka ziołowa, czaszka czarna
Masz Verdin Fix w domu? Te trzy numery partii oznaczają natychmiastowy zwrot do sklepu. Fot. Pexels.com / Mareefe

GIS wydał pilny komunikat dotyczący wykrycia bakterii Salmonella w popularnym suplemencie ziołowym. Producent niezwłocznie poinformował o sprawie i rozpoczął wycofywanie wskazanych partii produktu z rynku. Klienci są proszeni o ich zwrot nawet wtedy, gdy opakowanie zostało już otwarte, a część zawartości zużyta.

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10 lipca 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o obecności bakterii Salmonella w popularnym suplemencie diety. Chodzi tu o popularną herbatkę ziołową, która dostępna jest w drogeriach, hipermarketach i zwykłych dyskontach. Produkty tej marki bywają również dostępne w marketach online.

O jakim suplemencie konkretnie mowa? GIS podało szczegółowe informacje dotyczące parametrów wycofanego produktu:

  • Nazwa produktu: Suplement diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g)
  • Numery partii: L:26/077PL:26/068N 
  • Data minimalnej trwałości: 31.03.2028
  • Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o., Poleczki 35, 02-822 Warszawa

    • Co bardzo istotne, w podanych przez producenta informacjach na temat produktu widnieje również partia L:26/062P, która nie jest zawarta w danych GIS. Obecnie Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi we współpracy z producentem postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

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    Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, www.gov.pl

    Producent suplementu stanął na wysokości zadania

    Na stronie producenta po wejściu wita nas przejrzysty komunikat dotyczący wycofania produktu. Czytamy w nim: "Informujemy, że w trosce o zdrowie naszych konsumentów podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wycofaniu z obrotu partii produktu Verdin Fix". Przedstawiciele firmy deklarują, że dotychczasowe badania i analizy potwierdziły brak zanieczyszczenia w pozostałych partiach produktu. Oznacza to, że Salmonella została wykryta tylko we trzech wcześniej wymienionych partiach.

    Producent deklaruje, że jego działanie ma charakter prewencyjny i zostało podjęte zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

    Co zrobić, jeśli nabyło się Verdin Fix z wycofanej partii?

    Według USP Zdrowie ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella w gotowym naparze jest "istotnie ograniczone". O ile produkt został spożyty po wcześniejszym przygotowaniu zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu.

    Dalsza część artykułu poniżej.

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    Jednocześnie producent apeluje o to, by nie spożywać produktów, które pochodzą z partii L:26/062P, L:26/068N i L:26/077P. Zamiast tego należy je zwrócić w miejscu zakupu. W tym wypadku zwrot może się odbyć nawet w sytuacji, gdy produkt jest częściowo zużyty. Warunkiem jest to, że musi być na nim widoczny numer partii i musi być zgodny z numerem wycofanych partii.

    Jeśli po niedawnym spożyciu produktu z podanych wcześniej partii wystąpią objawy zatrucia pokarmowego, należy skontaktować się z lekarzem. GIS w swoim komunikacie zawarł również odnośnik do listy objawów. Znajdują się na niej:

    1. bóle brzucha,
    2. gorączka,
    3. biegunka,
    4. odwodnienie,
    5. nudności,
    6. wymioty.

    Objawy zakażenia Salmonellą pojawiają się w okresie od 6 godzin do 7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym. W przypadku osób z obniżoną odpornością, dzieci i osób starszych obserwuje się też cięższy przebieg, tzw. postać pozajelitową. Jak podaje GIS, w tym przypadku dochodzi do powstawania ropni, zapalenia dróg żółciowych, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego i kości.