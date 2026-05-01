Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilny komunikat o wycofaniu popularnych polędwiczek z kurczaka. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria, która może zepsuć majówkowe plany i spowodować, że konieczna będzie wizyta w szpitalu.
Zanim rozpalicie grille lub przygotujecie szybki obiad podczas majówkowego wypoczynku, koniecznie zajrzyjcie do lodówek. Inspektorzy sanitarni podczas rutynowych kontroli natrafili na groźną bakterię w partii panierowanych polędwiczek znanej marki, która jest dostępna w sklepach na terenie całej Polski.
Polędwiczki z kurczaka wycofane ze sklepów. Szczegóły skażonej partii
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej doszło do wykrycia bakterii Listeria monocytogenes w konkretnej partii panierowanych polędwiczek z kurczaka marki Duda.
GIS udostępnił szczegóły dotyczące wycofanego produktu:
Podjęte działania. Co zrobić z zakupionymi polędwiczkami?
Producent bezzwłocznie uruchomił procedurę wycofywania skażonego towaru z obrotu. W ramach działań naprawczych firma Cedrob przeprowadziła kompleksową dezynfekcję oraz gruntowne mycie wszystkich linii produkcyjnych i magazynów. Wykonano również dodatkowe testy środowiskowe oraz badania partii pozostających w zapasach. Choć polędwiczki są produktem wymagającym obróbki cieplnej przed spożyciem, zdecydowano o całkowitym wycofaniu serii ze względu na wysokie ryzyko tzw. zakażenia wtórnego w domowych kuchniach.
Nadzór nad tymi działaniami sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie, który przeprowadził już rygorystyczną kontrolę higieny w zakładzie oraz weryfikację wyników badań własnych producenta. Cały proces jest na bieżąco monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby mieć pewność, że żadne opakowanie z tej partii nie zostanie w sprzedaży.
Zalecenia dla konsumentów są jednoznaczne: nie należy spożywać produktu o numerze partii wskazanym w komunikacie. Jeśli mięso zostało już zjedzone i wystąpią jakiekolwiek objawy chorobowe, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Polędwiczki najlepiej wyrzucić lub spróbować zwrócić do sklepu, w którym dokonano zakupu.
Czym grozi listerioza?
Listerioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie Listeria monocytogenes, które powszechnie występują w środowisku oraz wydalinach zakażonych zwierząt. Do organizmu człowieka patogen przedostaje się najczęściej drogą pokarmową poprzez spożycie skażonych produktów, takich jak surowe mięso, niepasteryzowany nabiał czy nieumyte owoce i warzywa.
Choroba stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób z obniżoną odpornością. U ciężarnych infekcja może objawiać się gorączką i symptomami grypopodobnymi lub przebiegać bezobjawowo, jednak stwarza wysokie ryzyko śmiertelnych powikłań dla płodu.
Z kolei u osób starszych i pacjentów z osłabionym układem odpornościowym zakażenie może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu lub sepsy. Dlatego tak ważne jest, by przestrzegać komunikatów GIS i nie lekceważyć ostrzeżeń o skażeniu mikrobiologicznym żywności.