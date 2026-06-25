GIS wycofuje z Biedronki partię popularnych herbatników Fot. Unsplash.com / @piteriuz

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował pilny komunikat dotyczący popularnej słodkiej przekąski z sieci sklepów Biedronka. W jednej z partii wykryto substancję, która może mieć negatywny wpływ na zdrowie po jej spożyciu.

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Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła rutynowe badania, w wyniku których wykryto podwyższony poziom akryloamidu w jednej z partii herbatników sprzedawanych w sieci Biedronka. Główny Inspektorat Sanitarny podjął więc decyzję o wydaniu komunikatu ostrzegawczego w tej sprawie. To kolejne tego typu działanie – wcześniej pojawił się m.in. pilny komunikat Biedronki i Lidla po alarmie GIS.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą i oceną ryzyka dokonaną przez specjalistów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, zjedzenie wspomnianych ciastek może wpłynąć negatywnie na zdrowie. Z tego powodu warto jak najszybciej przejrzeć swoje kuchenne szafki z łakociami i upewnić się, czy nie zaplątał się tam ten felerny towar. Nie jest to pierwszy raz, gdy Biedronka wycofuje popularny produkt, który wielu Polaków może mieć w kuchni.

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Wycofana z Biedronki partia herbatników

Główny Inspektorat Sanitarny precyzyjnie wskazał w swoim komunikacie szczegółowe dane wycofywanej przekąski:

Produkt: Herbatniki Petit Beurre, 400 g Marka: Bonitki Numer partii i data minimalnej trwałości: 6104037121 01-10 - 13/04/2027 Importer: YARYCH IMPORT EKSPORT SP. Z O.O., Lwowska 38, 40-389 Katowice

Wycofana partia herbatników Fot. Gov.pl

Wycofana partia herbatników Fot. Gov.pl

Zalecenie dla konsumentów jest przy tym jednoznaczne: nie powinno się spożywać partii herbatników określonej powyżej.

Podjęte działania i prewencyjne wycofanie

W komunikacie poinformowano również o krokach podjętych przez odpowiednie firmy. Importer przekazał, że producent ciastek, Cukiernia Yarych, prowadzi własny monitoring stężenia akryloamidu w wyrobach i dąży do utrzymania go na akceptowalnym poziomie.

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Zakład wskazał, że na bieżąco kontroluje parametry wypieku, używa w procesie produkcyjnym enzymów, a także okresowo bada wypieki w akredytowanym, niezależnym laboratorium. Przedstawiciele firmy zaznaczyli, że dysponowali zgodnymi wynikami badań na obecność akryloamidu dla tej konkretnej, kwestionowanej partii.

Z kolei właściciel sieci Biedronka, spółka Jeronimo Martins Polska S.A., przekazał, że regularnie – raz na kwartał – weryfikuje poziom akryloamidu w herbatnikach Bonitki Petit Buerre. Firma poinformowała, że w kontrolach nie odnotowała przekroczeń tak zwanych poziomów odniesienia. Mimo to, wspólnie ze swoim dostawcą, Jeronimo Martins Polska podjęła decyzję o całkowicie prewencyjnym wycofaniu towaru. Do sklepów wysłano polecenie zdjęcia z półek kwestionowanej partii herbatników. Tym samym uruchomiona została standardowa procedura wycofywania z obiegu, której przebieg monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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Czym jest akryloamid?

Obecność akryloamidu w ciastkach wynika z samego procesu obróbki termicznej. Jest to związek, który powstaje naturalnie podczas wypieku żywności w wysokich temperaturach. Z dostępnych badań wynika, że substancja ta wykazuje wielokierunkowe, szkodliwe działanie na organizm – może nie tylko zaburzać pracę układu nerwowego, ale także uszkadzać DNA, co może z kolei prowadzić do niebezpiecznych mutacji genetycznych, a nawet rozwoju nowotworów.

W obowiązujących przepisach prawa nie ustanowiono ścisłych limitów bezpieczeństwa określających jego maksymalną zawartość, a jedynie pewne poziomy odniesienia. W związku z tym za każdym razem, gdy organy kontrolne stwierdzą przekroczenie tych wartości, prowadzona jest odrębna ocena ryzyka.