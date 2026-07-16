Lemoniada oczami GIS: trzeba zastosować się do kilku wytycznych. Fot. Unsplash.com / Sean Nufer

Czy dzieci mogą legalnie sprzedawać lemoniadę przed domem? GIS rozwiewa wątpliwości i publikuje konkretne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności podczas okazjonalnej sprzedaży. Sanepid wskazuje, jakie zasady powinni znać rodzice i jak pomóc dzieciom bezpiecznie rozpocząć ich pierwszy biznes.

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We wpisie z 14 lipca 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny przygotował wytyczne przeznaczone dla "dzieci działających pod opieką dorosłych, które okazjonalnie przygotowują i sprzedają żywność", w tym lemoniadę. Sanepid ma tu na myśli przede wszystkim festyny, pikniki, wydarzenia charytatywne i sąsiedzkie inicjatywy.

Z perspektywy prawnej sprzedaż lemoniady przez dzieci jest działalnością nieewidencjonowaną, a osoba przed 13 r.ż. nie ma nawet zdolności do czynności prawnych. Ponadto szkodliwość społeczna takiego czynu jest w zasadzie żadna.

Sprzedaż lemoniady to działalność raczej edukacyjna, w której nie występuje stosunek pracy. Pytanie, które słusznie nasuwa się rodzicom, których dzieci chcą w ten sposób dorobić do kieszonkowego, dotyczy raczej bezpieczeństwa żywności i roli urzędów kontrolujących ten aspekt.

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Tu z pomocą przychodzi GIS, który przy kontakcie z żywnością zaleca przede wszystkim:

dokładne mycie rąk wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po każdej przerwie, używanie czystych naczyń i przyborów, noszenie czystej odzieży, unikanie bezpośredniego kontaktu dłoni z żywnością, stosowanie narzędzi, w tym: szczypiec, łopatek lub rękawiczek jednorazowych.

Jeśli zaś chodzi stricte o sprzedaż i przygotowywanie lemoniady, tu sanepid przygotował bardzo jasne zasady. Konieczne jest:

używanie wyłącznie wody zdatnej do picia dokładne mycie owoców, ziół i dodatków, przygotowywanie lodu z czystej wody pitnej, przechowywanie lemoniady w zamkniętych pojemnikach lub dzbankach, chronienie jej przed owadami, kurzem i słońcem, przechowywanie jej w chłodnym miejscu oraz zużywanie na bieżąco.

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Na wytycznych się jednak nie kończy. Stanowią one jedynie szablon postępowania. Istnieje szereg praktyk, które rodzice mogą i powinni wdrożyć, jeśli chcą wesprzeć swoje dzieci w sprzedaży cytrynowego lub malinowego specjału. Nimi również podzielił się GIS.

Twoje dzieci sprzedają lemoniadę? Oto jak należy im pomóc

Sanepid przygotował też listę dobrych praktyk, które mogą wesprzeć w okazjonalnej sprzedaży żywności. Oto jak wyglądałyby te wytyczne po ograniczeniu ich wyłącznie do sprzedaży lemoniady:

dzieciom powinna zostać zapewniona opieka osoby dorosłej podczas przygotowywania i sprzedaży środków spożywczych, stoisko powinno być ustawione w miejscu czystym i bezpiecznym, należy unikać lokalizacji przy ruchliwych ulicach i innych źródłach zanieczyszczeń, stanowisko powinno zostać zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem, dzieciom powinien zostać zapewniony dostęp do wody pitnej, stanowisko powinno zostać wyposażone w pojemnik na odpady oraz środek do dezynfekcji rąk, miejsce przyjmowania gotówki musi zostać oddzielone od miejsca przechowywania i wydawania żywności, klienci powinni być informowani o składnikach mogących wywoływać alergie, takich jak mleko, gluten, orzechy czy jaja (akurat w przypadku lemoniady raczej one nie występują, chyba że napój słodzony jest miodem), żywność powinna być przygotowywana możliwie blisko terminu sprzedaży.

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GIS zaleca jednocześnie, by unikać popełniania kilku podstawowych błędów:

przygotowywania i sprzedawania lemoniady podczas choroby, używania składników, które budzą wątpliwości co do świeżości, przechowywania żywności przez długi czas w wysokiej temperaturze, sprzedaży produktów, których świeżość lub bezpieczeństwo budzą wątpliwości.

Okazjonalna sprzedaż lemoniady nie wymaga zgłoszenia ani zatwierdzenia przez sanepid. Co jednak w przypadku kontroli?

Czy sanepid w ogóle kontroluje dzieci?

W informatorze GIS znajduje się też zapis co do nadzoru organów kontrolnych nad sprzedawaną przez dzieci lemoniadą.

Dalsza część artykułu poniżej.

"Jednorazowa lub okazjonalna sprzedaż żywności prowadzona przez dzieci, nie podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie przepisów prawa żywnościowego" – dowiadujemy się z wytycznych.