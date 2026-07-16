koszyk z cytrynami, szklanki z lemoniadą, naczynie z lemoniadą w tle
Lemoniada oczami GIS: trzeba zastosować się do kilku wytycznych. Fot. Unsplash.com / Sean Nufer

Czy dzieci mogą legalnie sprzedawać lemoniadę przed domem? GIS rozwiewa wątpliwości i publikuje konkretne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności podczas okazjonalnej sprzedaży. Sanepid wskazuje, jakie zasady powinni znać rodzice i jak pomóc dzieciom bezpiecznie rozpocząć ich pierwszy biznes.

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We wpisie z 14 lipca 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny przygotował wytyczne przeznaczone dla "dzieci działających pod opieką dorosłych, które okazjonalnie przygotowują i sprzedają żywność", w tym lemoniadę. Sanepid ma tu na myśli przede wszystkim festyny, pikniki, wydarzenia charytatywne i sąsiedzkie inicjatywy.

Z perspektywy prawnej sprzedaż lemoniady przez dzieci jest działalnością nieewidencjonowaną, a osoba przed 13 r.ż. nie ma nawet zdolności do czynności prawnych. Ponadto szkodliwość społeczna takiego czynu jest w zasadzie żadna.

Sprzedaż lemoniady to działalność raczej edukacyjna, w której nie występuje stosunek pracy. Pytanie, które słusznie nasuwa się rodzicom, których dzieci chcą w ten sposób dorobić do kieszonkowego, dotyczy raczej bezpieczeństwa żywności i roli urzędów kontrolujących ten aspekt.

Tu z pomocą przychodzi GIS, który przy kontakcie z żywnością zaleca przede wszystkim:

  • dokładne mycie rąk wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po każdej przerwie,
  • używanie czystych naczyń i przyborów,
  • noszenie czystej odzieży,
  • unikanie bezpośredniego kontaktu dłoni z żywnością,
  • stosowanie narzędzi, w tym: szczypiec, łopatek lub rękawiczek jednorazowych.

    • Jeśli zaś chodzi stricte o sprzedaż i przygotowywanie lemoniady, tu sanepid przygotował bardzo jasne zasady. Konieczne jest:

  • używanie wyłącznie wody zdatnej do picia,
  • dokładne mycie owoców, ziół i dodatków,
  • przygotowywanie lodu z czystej wody pitnej,
  • przechowywanie lemoniady w zamkniętych pojemnikach lub dzbankach,
  • chronienie jej przed owadami, kurzem i słońcem,
  • przechowywanie jej w chłodnym miejscu oraz zużywanie na bieżąco.

    • Na wytycznych się jednak nie kończy. Stanowią one jedynie szablon postępowania. Istnieje szereg praktyk, które rodzice mogą i powinni wdrożyć, jeśli chcą wesprzeć swoje dzieci w sprzedaży cytrynowego lub malinowego specjału. Nimi również podzielił się GIS.

    Twoje dzieci sprzedają lemoniadę? Oto jak należy im pomóc

    Sanepid przygotował też listę dobrych praktyk, które mogą wesprzeć w okazjonalnej sprzedaży żywności. Oto jak wyglądałyby te wytyczne po ograniczeniu ich wyłącznie do sprzedaży lemoniady:

    1. dzieciom powinna zostać zapewniona opieka osoby dorosłej podczas przygotowywania i sprzedaży środków spożywczych,
    2. stoisko powinno być ustawione w miejscu czystym i bezpiecznym,
    3. należy unikać lokalizacji przy ruchliwych ulicach i innych źródłach zanieczyszczeń,
    4. stanowisko powinno zostać zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem,
    5. dzieciom powinien zostać zapewniony dostęp do wody pitnej,
    6. stanowisko powinno zostać wyposażone w pojemnik na odpady oraz środek do dezynfekcji rąk,
    7. miejsce przyjmowania gotówki musi zostać oddzielone od miejsca przechowywania i wydawania żywności,
    8. klienci powinni być informowani o składnikach mogących wywoływać alergie, takich jak mleko, gluten, orzechy czy jaja (akurat w przypadku lemoniady raczej one nie występują, chyba że napój słodzony jest miodem),
    9. żywność powinna być przygotowywana możliwie blisko terminu sprzedaży.

    GIS zaleca jednocześnie, by unikać popełniania kilku podstawowych błędów:

    1. przygotowywania i sprzedawania lemoniady podczas choroby,
    2. używania składników, które budzą wątpliwości co do świeżości,
    3. przechowywania żywności przez długi czas w wysokiej temperaturze,
    4. sprzedaży produktów, których świeżość lub bezpieczeństwo budzą wątpliwości.

    Okazjonalna sprzedaż lemoniady nie wymaga zgłoszenia ani zatwierdzenia przez sanepid. Co jednak w przypadku kontroli?

    Czy sanepid w ogóle kontroluje dzieci?

    W informatorze GIS znajduje się też zapis co do nadzoru organów kontrolnych nad sprzedawaną przez dzieci lemoniadą.

    Dalsza część artykułu poniżej.

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    "Jednorazowa lub okazjonalna sprzedaż żywności prowadzona przez dzieci, nie podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie przepisów prawa żywnościowego" – dowiadujemy się z wytycznych.

    A kiedy potencjalne problemy mogą się pojawić? Na to pytanie urząd również przygotował odpowiedź: "W przypadku prowadzenia działalności w sposób zorganizowany, ciągły lub profesjonalny będą miały zastosowanie przepisy prawa żywnościowego dotyczące produkcji i sprzedaży żywności".