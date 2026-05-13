Główny Inspektorat Sanitarny opublikował pilne ostrzeżenie dotyczące popularnej herbatki ziołowo-owocowej przeznaczonej dla niemowląt. W jednej z partii wykryto niebezpieczne toksyny, które mogą zagrażać zdrowiu najmłodszych.
Inspektorzy sanitarni podczas rutynowej kontroli popularnych herbatek ziołowych natrafili w nich na znaczne przekroczenie najwyższej dopuszczalnej normy alkaloidów pirolizydynowych. Mowa o produkcie podawanym dzieciom już po 1. miesiącu życia, co sprawia, że ryzyko w tym przypadku jest oceniane jako wysokie.
GIS wycofuje ze sprzedaży herbatkę ziołowo-owocową dla niemowląt
Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii produktu spożywczego, który jest szeroko dostępny w sklepach i aptekach. Zgodnie z oceną ryzyka przygotowaną przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB herbatka jest znacznie zanieczyszczona i stwarza realne niebezpieczeństwo dla konsumentów.
Oto szczegółowe dane produktu, które opublikował GIS na swojej stronie:
Jeśli posiadasz to opakowanie w domu, pod żadnym pozorem nie podawaj naparu dziecku. Nawet śladowe ilości toksyn u niemowląt mogą wywołać niepożądane reakcje organizmu. Produkt należy natychmiast wyrzucić lub zwrócić do sklepu albo apteki.
Reakcja producenta i inspekcji sanitarnej
Zarówno producent, jak i organy kontrolne podjęły już zdecydowane kroki, aby wyeliminować zagrożenie z rynku. Firma "Herbapol" uruchomiła procedurę wycofania produktu z obrotu, wstrzymała jego dalszą sprzedaż oraz zabezpieczyła zapasy magazynowe przed wysyłką do odbiorców. Wszyscy kontrahenci zostali już poinformowani o konieczności usunięcia towaru z półek.
Równolegle działają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydano oficjalną decyzję zakazującą wprowadzania tej konkretnej partii do obrotu oraz nakazano jej całkowite wycofanie. Inspektorzy nadzorują obecnie cały proces, aby mieć pewność, że żadne opakowanie zakażonej herbaty nie trafi w ręce konsumentów.
Czym są alkaloidy pirolizydynowe i dlaczego są groźne?
Wykryte w herbatce alkaloidy pirolizydynowe to naturalne substancje chemiczne wytwarzane przez niektóre rośliny w celach obronnych. Choć pochodzą z natury, dla człowieka – a szczególnie dla dziecka – są toksyczne. Mogą one przedostawać się do herbatek ziołowych lub miodu, będąc przenoszone przez pszczoły.
Spożycie zanieczyszczonego produktu może prowadzić do zatruć pokarmowych, takich jak nudności, wymioty oraz silne bóle brzucha. Natomiast w najgorszym wypadku, przy regularnym spożyciu albo dużych dawkach, alkaloidy te mogą uszkodzić narządy – wątrobę lub nerki.
Eksperci przypominają rodzicom, aby w celu ograniczenia narażenia na te związki nie podawać niemowlętom i małym dzieciom nieznanych ziół ani herbat ziołowych w dużych ilościach bez pewności co do ich jakości. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu wycofanej herbatki należy natomiast skontaktować się z lekarzem.