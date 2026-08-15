Raj z mroczną przeszłością. Jacek Pałasiński opowiada o tajemniczej Istrii. fot. naTemat

Turkusowe morze, weneckie miasteczka, kamienne uliczki i place, od których trudno oderwać wzrok. Istria wygląda jak wakacyjny raj. Jacek Pałasiński w specjalnym wydaniu podcastu "Allegro ma non troppo" pokazuje jednak, że za pocztówkowym krajobrazem kryje się historia wojen, wypędzeń i narodowych konfliktów.

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Istria jest jednym z tych miejsc, w których granice państwowe mówią znacznie mniej niż architektura, język i pamięć mieszkańców. Dziś półwysep podzielony jest przede wszystkim między Chorwację i Słowenię, ale podczas spaceru po nadmorskich miejscowościach niemal na każdym kroku widać ślady wielowiekowej obecności Wenecji i Włoch.

Jacek Pałasiński w specjalnej, wakacyjnej odsłonie podcastu "Allegro ma non troppo" odsłania tajemnice Istrii. Za rajskim pięknem kryje się krwawa historia i wojenne dramaty.

Rajski krajobraz z trudną przeszłością

Przez półwysep przewijali się Rzymianie, Bizancjum, Frankowie, Wenecjanie, Habsburgowie, Francuzi, Włosi i Jugosłowianie. Każda zmiana władzy pozostawiała po sobie nie tylko nowe granice, lecz także konflikty między zamieszkującymi region Włochami i Słowianami.

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Najpierw władze habsburskie ograniczały wpływy włoskie. Później, gdy Istria znalazła się we Włoszech, faszyści uderzyli w Słoweńców i Chorwatów, zakazując używania innych języków niż włoski. Spirala przemocy nie skończyła się jednak wraz z upadkiem Mussoliniego.

Po II wojnie światowej półwysep znalazł się pod kontrolą Jugosławii. To wtedy rozpoczął się jeden z najbardziej tragicznych rozdziałów jego historii.

Pałasiński przypomina o masakrach określanych mianem "foibe". Nazwa pochodzi od krasowych szczelin i jaskiń, do których wrzucano ciała ofiar jugosłowiańskich represji.

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W kolejnych latach z Istrii i Dalmacji wyjechały setki tysięcy Włochów. Autor podcastu sprowadza tę wielką historię do jej najbardziej ludzkiego wymiaru: ludzi, którzy przez pokolenia mieszkali w tych samych domach, a potem zostali zmuszeni, by je porzucić.

– Wielka Polityka nigdy nie ogląda się na maluczkich – podsumowuje.

Ślady tamtej historii widać do dziś. Poreč był przez stulecia włoskim Parenzo, Koper – Capodistrią, Piran – Pirano, Novigrad – Cittanovą, a Umag – Umago.

Trzy flagi zamiast wojny

Najbardziej osobista część podróży prowadzi do Piranu. Pałasiński przyznaje, że najchętniej nie wymieniałby jego nazwy, żeby uchronić niewielkie miasto przed kompletnym zadeptaniem.

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Szczególne miejsce zajmuje plac Tartiniego – według niego jeden z najpiękniejszych placów Europy. Biały trawertyn, błękit Adriatyku i pastelowe fasady sprawiają, że po przebudzeniu można mieć wrażenie, że dalej się śni. I właśnie Piran najlepiej pokazuje, czym jest dzisiejsza Istria.

Tam, gdzie przez dziesięciolecia spierano się o język, narodowość i granice, dziś nazwy ulic są dwujęzyczne. Obok siebie wiszą flagi lokalnego państwa, Włoch i Unii Europejskiej.

Po całej historii prześladowań, wysiedleń i zemsty Pałasiński kończy więc zaskakująco prostym zdaniem: "Niech żyje Unia Europejska!"

W Istrii nie brzmi ono jak polityczny slogan. Raczej jak podsumowanie miejsca, które przez stulecia przekonywało się, ile kosztuje sytuacja dokładnie odwrotna.