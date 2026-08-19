Ważne zmiany podatkowe od 2027 roku. Co się zmienia, kto zarobi więcej, a kto straci? fot. naTemat

Rząd zapowiada duże zmiany w podatku dochodowym. Próg, po którego przekroczeniu podatnicy zaczynają płacić wyższą stawkę PIT, ma wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł. Jednocześnie pojawi się nowa stawka 24 proc. dla dochodów między 130 a 150 tys. zł. Zmiany miają wejść w życie od 2027 roku.

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Według Domańskiego na reformie w przyszłym roku jej obowiązywania ma skorzystać około 3,5 mln podatników, a maksymalna roczna korzyść może sięgnąć 3600 zł. Rząd przekonuje, że chodzi o złagodzenie sytuacji osób, które wraz ze wzrostem wynagrodzeń coraz częściej przekraczają drugi próg podatkowy.

Koszt ulg ma zostać sfinansowany poprzez większe obciążenia dla największych firm i najlepiej zarabiających. Rząd proponuje podwyższenie CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody powyżej 50 mln euro. Danina solidarnościowa dla osób zarabiających ponad milion złotych rocznie ma wzrosnąć z 4 do 5 proc. Jednocześnie limit przychodów pozwalający korzystać z ryczałtu miałby zostać obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro.

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Minister finansów zapewnia, że cały pakiet ma być neutralny dla budżetu – niższe wpływy z PIT mają zostać zrównoważone dodatkowymi dochodami z innych podatków. Projekt ma trafić do parlamentu razem z pracami nad budżetem państwa na 2027 rok. Rząd zapowiada, że chce zakończyć proces legislacyjny jeszcze w tym roku.