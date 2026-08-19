Rząd zapowiada duże zmiany w podatku dochodowym. Próg, po którego przekroczeniu podatnicy zaczynają płacić wyższą stawkę PIT, ma wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł. Jednocześnie pojawi się nowa stawka 24 proc. dla dochodów między 130 a 150 tys. zł. Zmiany miają wejść w życie od 2027 roku.
Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawili pakiet podatkowy, który – według zapowiedzi rządu – ma przede wszystkim odciążyć rosnącą klasę średnią. Obecnie po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu podatnik płaci 32 proc. od nadwyżki. Po zmianach stawka 12 proc. obowiązywałaby do 130 tys. zł, od 130 do 150 tys. zł wynosiłaby 24 proc., a dopiero powyżej 150 tys. zł – 32 proc.
Według Domańskiego na reformie w przyszłym roku jej obowiązywania ma skorzystać około 3,5 mln podatników, a maksymalna roczna korzyść może sięgnąć 3600 zł. Rząd przekonuje, że chodzi o złagodzenie sytuacji osób, które wraz ze wzrostem wynagrodzeń coraz częściej przekraczają drugi próg podatkowy.
Koszt ulg ma zostać sfinansowany poprzez większe obciążenia dla największych firm i najlepiej zarabiających. Rząd proponuje podwyższenie CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody powyżej 50 mln euro. Danina solidarnościowa dla osób zarabiających ponad milion złotych rocznie ma wzrosnąć z 4 do 5 proc. Jednocześnie limit przychodów pozwalający korzystać z ryczałtu miałby zostać obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro.
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Minister finansów zapewnia, że cały pakiet ma być neutralny dla budżetu – niższe wpływy z PIT mają zostać zrównoważone dodatkowymi dochodami z innych podatków. Projekt ma trafić do parlamentu razem z pracami nad budżetem państwa na 2027 rok. Rząd zapowiada, że chce zakończyć proces legislacyjny jeszcze w tym roku.
Jednocześnie Donald Tusk przyznał, że w najbliższym czasie nie uda się zrealizować innej ważnej obietnicy podatkowej – podwyższenia kwoty wolnej. Jak stwierdził, ze względu na wysokie wydatki obronne jej zwiększenie w 2027 i 2028 roku jest "mało realne".