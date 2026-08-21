Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym sprawdzono, co Polacy sądzą o ewentualnej wspólnej liście Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Rozwoju Plus przy okazji nadchodzących wyborów. 53,6 proc. powinno dać do myślenia Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu.
Do wyborów parlamentarnych zostało nieco ponad rok, a w sondażach sytuacja zarówno dla Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości nie wygląda najlepiej. Badania pokazują, że choć partia Donalda Tuska cieszy się największym poparciem, to nie osiąga wyników, które pozwoliłyby jej na całkowite objęcie władzy. Scenariusz utrzymania się rządu w takiej układance jak dziś, oddalają też bardzo niskie wyniki poparcia koalicjantów KO.
Sondaż ws. wspólnej listy prawicowych ugrupowań. Kaczyński i Morawiecki mają o czym myśleć
Coraz bardziej prawdopodobne staje się przejęcie sterów po wyborach w 2027 roku przez dzisiejszą opozycję – w tym ugrupowania prawicowe: Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej czy Rozwój Plus. Choć Jarosław Kaczyński kilkukrotnie już powtarzał, że o współpracy z partią Grzegorza Brauna nie ma mowy, to pozostałe formacje (przynajmniej w teorii) miałyby szanse na stworzenie rządu.
Pracownia SW Research na zlecenie Onetu przeprowadziła sondaż, w którym zapytała Polaków: "Czy zagłosował(a)byś na wspólną listę PiS, Konfederacji oraz Rozwoju Plus w najbliższych wyborach parlamentarnych?".
Wyniki dają do myślenia. Ponad połowa (53,6 proc.) respondentów zadeklarowała, że nie zagłosowałaby na ewentualną wspólną listę PiS, Konfederacji oraz Rozwoju Plus. Przeciwnego zdania było 26 proc. badanych. A 20,5 proc. nie mogło się zdecydować.
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Sondaż poparcia dla poszczególnych partii
A taki poszczególne partie prawicowe wypadają w sondażach oddzielnie. W jednym z najnowszych sondaży, który przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza wyniki prezentowały się następująco:
- Koalicja Obywatelska – 33,53 proc.
- Prawo i Sprawiedliwość – 22,34 proc.
- Konfederacja – 15,82 proc.
- Konfederacja Korony Polskiej – 10,51 proc.
- Lewica – 5,99 proc.
- Rozwój Plus – 5,49 proc.
- Partia Razem – 3,64 proc.
- Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,74 proc.
- Polska 2050 – 0,94 proc.
Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach od 5 do 12 sierpnia. Grupa badana wynosiła w nim 1000 osób. Szczególną uwagę zwrócił bardzo wysoki wynik Konfederacji, która zbliża się do aż 16 proc. poparcia. Na przeciwnym krańcu spektrum znalazły się: Razem, PSL i Polska 2050, które nie przekraczyły progu wyborczego. Solidny rezultat zanotował Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który zbliża się do Lewicy.