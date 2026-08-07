Tak partia Morawieckiego wypada w nowym sondażu. Fot. shutterstock

Pracownia Opinia24 sprawdziła, jak poszczególne partie wypadłyby w wyborach, gdyby te odbyły się na początku sierpnia. Wynikami nowego sondażu załamani będą w szeregach PiS. Notowania tej partii lecą w dół. Uwagę zwraca też procent poparcia dla nowego ugrupowania "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego.

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O tym, że Mateusz Morawiecki nie planuje odwrotu w sprawie odejścia z PiS i tworzenia własnej partii, informowaliśmy ostatnio w naTemat. Jest wręcz przeciwnie – wyznaczył już termin wielkiej konwencji. W tej sytuacji coraz więcej pracowni badawczych bierze pod uwagę formację byłego premiera. Nowe badanie przeprowadziła właśnie firma Opinia24.

Wyniki sondażu: partia Morawieckiego w Sejmie, a PiS traci

Według wyników ich sondażu liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 30,3 proc. respondentów (spadek o 1 p.p. w porównaniu z lipcem). Prawdziwy topniejący kapitał poparcia widać na drugim miejscu – Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 17,2 proc., co oznacza wyraźny spadek aż o 5,6 p.p. Tuż za ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego znalazła się Konfederacja z wynikiem 15,3 proc. (+1,9 p.p.).

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Progowi wyborczemu sprostałyby jeszcze trzy formacje: Konfederacja Korony Polskiej, która uzyskała 9 proc. (+1 p.p.), Lewica z wynikiem 7 proc. (–2,2 p.p.) oraz debiutujące ugrupowanie Mateusza Morawieckiego – Rozwój Plus, na które wskazało 5,3 proc. ankietowanych.

Poza parlamentem znalazłyby się: Partia Razem (4,8 proc., wzrost o 1,8 p.p.), Polska 2050 (1,3 proc., spadek o 0,4 p.p.) oraz PSL (1,1 proc., spadek o 0,5 p.p.). W analizie tego badania jego autorzy podkreślili, że choć "KO prowadzi, to jej przewaga maleje i tracą także jej koalicjanci, więc w konsekwencji koalicja rządząca nie może liczyć na większość w potencjalnych wyborach".

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"Największa dynamika jest jednak widoczna po prawej stronie sceny politycznej. To zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości wyraźnie wzmacnia obie Konfederacje, których łączne poparcie osiąga dziś poziom zbliżony do tego, jakim PiS cieszyło się jeszcze w czerwcu. Samo Prawo i Sprawiedliwość ma najniższy od lat odsetek potencjalnych wyborców" – czytamy. Dodajmy, że sondaż został przeprowadzony na początku sierpnia (3-5 sierpnia) wśród 1000 dorosłych Polaków.

Jak partia Morawieckiego wypadła w innych badaniach?

A jak w innych sondażach wypada klub Morawieckiego? Co ciekawe średnia z sześciu poprzednich badań daje nowemu ugrupowaniu 6,1 proc. poparcia, co oznacza miejsce w Sejmie i szóstą pozycję na scenie politycznej.

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W czterech z nich uzyskuje wynik powyżej progu wyborczego. Są to sondaże:

IBRiS dla "Rzeczpospolitej", który został przeprowadzony 24 i 25 lipca, wynik: 7,4 proc. United Surveys dla "Wirtualnej Polski" przeprowadzony 25 lipca, wynik: 7,5 proc. Opinia24 dla "Faktów TVN" i TVN24 opublikowany 21 lipca, wynik: 6,2 proc. United Surveys dla "Wirtualnej Polski" przeprowadzony 16 i 17 lipca, wynik: 6,9 proc.

W dwóch z nich ugrupowanie nie radzi sobie tak dobrze, mowa tu o sondażach:

Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzony 24 i 25 lipca, wynik: 4,9 proc. Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzony 16 i 17 lipca, wynik: 2,3 proc.