Sąd zadecydował ws. Mieszka R. Fot. KSP

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Oskarżony Mieszko R. został uznany za niepoczytalnego i w związku z tym nie trafi do więzienia.

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W piątek 28 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec Mieszka R., który w maju 2025 roku zabił portierkę na Uniwersytecie Warszawskim. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego w chwili popełniania czynu. O decyzji poinformował pełnomocnik mężczyzny, adwokat Maciej Zaborowski, na którego powołuje się PAP.

W związku z takim orzeczeniem 23-latek nie trafi do zakładu karnego. Sąd zastosował jednak wobec niego środek zabezpieczający, co w praktyce oznacza przymusowe umieszczenie i pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Zbrodnia na UW, o której mówiła cała Polska

Przypomnijmy, że do tragedii doszło na początku maja 2025 r. na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszko R., wówczas 22-letni student Wydziału Prawa, wszedł na uczelnię uzbrojony w siekierę. Za cel obrał 53-letnią portierkę zamykającą drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta zginęła na miejscu, nie mając szans na obronę.

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Na pomoc ruszył pracownik Straży UW, który próbował powstrzymać napastnika. On również został ciężko ranny i trafił do szpitala, gdzie lekarze przez długi czas walczyli o jego życie. Wstrząsające okoliczności zbrodni – użycie siekiery, brutalny atak na bezbronną kobietę, profanacja zwłok – sprawiły, że sprawa błyskawicznie trafiła na czołówki mediów w całym kraju.

Momentalnie pojawiły się sugestie, że "sprawca mógł być pod wpływem środków odurzających". Badania nie wykazały, aby to była prawda, co było dodatkowym szokiem dla opinii publicznej.

Jeszcze w maju 2025 r. usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa oraz znieważenia zwłok. Za takie czyny grozi w polskim prawie od 15 lat więzienia do dożywocia.

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