Niedziela handlowa tuż przed pierwszym dzwonkiem. Zostały już tylko 3 takie dni

Czy 30 sierpnia jest niedziela handlowa? Fot. Shutterstock

Niedziela handlowa jest dla Polaków szansą na zrobienie zakupów, na które z różnych powodów nie mogli się wybrać w środku tygodnia. Przed nami jedna z ostatnich takich okazji w 2026 roku. W kalendarzu padło na dzień poprzedzający rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

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Uczniowie żegnają się z wakacjami. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego wiążę się z przygotowaniem wyprawki, po którą trzeba wybrać się do sklepu. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. "o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni" przewidziała otwarcie drzwi do handlowych obiektów na dwa dni przed powrotem młodzieży do podstawówki, liceum, technikum lub zawodówki.

Czy dziś jest niedziela handlowa? (30 sierpnia 2026)

Tak, 30 sierpnia jest niedziela handlowa. Będzie to już piąty dzień bez zakazu handlu w niedzielę w tym roku, a zgodnie z przyjętym harmonogramem, zaplanowano łącznie osiem takich dat na cały bieżący rok.

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Następne niedziele handlowe odbędą się w jednym miesiącu, który niemalże każdemu przypomina wielki maraton zakupowy rodem z filmu "Kevin sam w domu". Mowa oczywiście o grudniu, w którym brak zakazu handlu wypada dokładnie 6, 13 i 20 dnia miesiąca. To duże udogodnienie dla wszystkich tych, którzy obchodzą Boże Narodzenie, mają zamiar przygotować pełno potraw na Wigilię i zgromadzić masę prezentów pod przystrojoną choinką.

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Same zasady funkcjonowania sklepów pozostają wtedy bez zmian. Warto jednak zaznaczyć, że przedświąteczne niedziele handlowe potrafią iść klientom na rękę. Największe sieci sklepów, takie jak Biedronka czy Lidl, często decydują się w tym czasie na zmianę i wydłużenie swoich godzin otwarcia.

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Przypomnijmy, że Sejm przyjął ustawę o zakazie handlu 10 stycznia 2018 roku. Dokument ten określa zasady, według których większość placówek handlowych musi pozostać zamknięta w niedziele oraz święta państwowe. Głównym celem tych przepisów jest zapewnienie pracownikom sektora handlowego wolnego czasu na odpoczynek z rodziną.

Niedziela handlowa wróci na stałe?