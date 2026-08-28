Parkside kończy 30 lat. Lidl uczcił to pączkiem w barwach marki narzędziowej Fot. Bohdan Aleksandrovych / Shutterstock, gazetka Lidla

Parkside to jedna z tych marek, które dawno wyszły poza swoją półkę. Obok wkrętarek i szlifierek Lidl sprzedaje pod tym logo majtki i skarpetki. Od poniedziałku dokłada do tego coś, czego w warsztacie jeszcze nie było... pączka i kawę.

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Parkside to marka własna Lidla, która w tym roku kończy 30 lat. Niemiecka sieć robi z tej okazji mnóstwo promocji i wypuszcza nawet osobną gazetkę. Przeceny narzędzi i gażetów będą od 31 sierpnia do 5 września.

Pączek Parkside i kawa na 30-lecie marki. Ile kosztują w Lidlu?

Pączek na 30-lecie Parkside waży 85 g i ma polewę ma w firmowej zieleni z czerwoną posypką (prawdopodobnie w kształcie... wkrętarek) i cukrowym logo. Poza promocją będzie kosztował 3,99 zł za sztukę. Przy zakupie dwóch sztuk cena spada o 30 proc., do 2,79 zł za jeden, czyli 3,28 zł za 100 g. Zaskakująca oferta, bo do tłustego czwartku jeszcze pół roku.

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Lidl wypuszcza pączki Parkside Fot. gazetka Lidla

Do kompletu Lidl przygotował też napój mleczno-kawowy Milbona w kubku oczywiście z logo Parkside. To latte macchiato w opakowaniu 250 ml, normalnie po 3,79 zł. Przy dwóch opakowaniach zapłacimy 2,65 zł za jedno. Obie okazje działają od poniedziałku, do przyszłej soboty albo do wyczerpania zapasów. Rabat liczy się tylko przy parzystej liczbie sztuk.

Promocje Parkside w gazetce Lidla. Co jeszcze taniej od 31 sierpnia?

Jubileuszowa gazetka to przede wszystkim promocje na tanie narzędzia i akumulatory, w tym dwie edycje limitowane wypuszczone na okrągłą rocznicę.

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Zestaw w walizce z podpisem Arnolda Schwarzeneggera – wiertarkowkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką za 249 zł zamiast 349 zł. Szlifierka kątowa PPWSA 20-Li A1 – edycja limitowana na 30-lecie, 299 zł zamiast 399 zł. Młot udarowo-obrotowy PKHAP 2034-Li B1 – bez akumulatora i ładowarki, 249 zł zamiast 349 zł. Narzędzie wielofunkcyjne 550 W – 179 zł zamiast 219 zł. Szlifierka mimośrodowa 750 W – 249 zł. Akumulatory smart 20 V – 129 zł za wersję 4 Ah i 199 zł za 8 Ah. Spodnie robocze i T-shirt Parkside – 59,99 zł zamiast 79,99 zł oraz 19,99 zł.

Część okazji sieć zostawiła wyłącznie dla sklepu internetowego. Na lidl.pl myjka wysokociśnieniowa 3000 W kosztuje 899 zł zamiast 1499 zł, a klucz udarowy 20 V 399 zł zamiast 599 zł.

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Kto produkuje narzędzia Parkside? Marka z Lidla zaczynała od krakersów

Nazwa nie ma nic wspólnego z majsterkowaniem. Parkside zarejestrowano w 1996 r. w Wielkiej Brytanii jako markę krakersów (a więc pączek to trochę powrót do korzeni), a nazwę wzięto od Parkside Street, czyli adresu ówczesnej brytyjskiej centrali Lidla. Znak towarowy dla elektronarzędzi powstał dopiero w 1999 r. w Niemczech.

Lidl nie ma ani jednej własnej fabryki narzędzi. Sprzęt zamawia u dostawców: Grizzly Tools z bawarskiego Großostheim, Kompernaß z Bochum i OWIM z Neckarsulmu, z którym sieć jest powiązana kapitałowo. Dokładnego kraju montażu czy importera części marka nie ujawnia.

Z czasem Parkside przestał być ciekawostką z dyskontu. Od 2023 r. stoi też na półkach Kauflandu, sprzedaje się na Amazonie i eBayu, a twarzą marki został Arnold Schwarzenegger. W 2025 r. Stiftung Warentest, niezależny niemiecki instytut badający jakość produktów, dał modelowi PSBSAP 20-Li C3 drugie miejsce w teście 16 wkrętarek i ocenę dobrą.

Zauważył to nawet Bosch, którego rzeczniczka przyznała portalowi myHomebook, że irytuje ich "uderzające podobieństwo" sprzętu z Lidla do zielonej linii koncernu. W jubileuszowej gazetce sieć chwali się kolejnym rekordem Guinnessa. Wkrętarka Parkside Performance zasilana akumulatorem 8 Ah Smart PAPP 208 A1 wprawiła w ruch słynne London Eye.