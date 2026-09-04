W Biedronce wyprzedają nabiał za jedyne 99 groszy przy zakupie dwóch sztuk Fot. Shutterstock.com

Sieć sklepów Biedronka znów przygotowała weekendowe promocje dla klientów. Tym razem ceny poszły w dół w ramach trwającego "Festiwalu nabiału". Możemy zgarnąć ogrom produktów za zaledwie 99 groszy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Biedronka znowu wchodzi na pełnej z promocjami. Warto się jednak pospieszyć, bo weekendowe obniżki obowiązują tylko w piątek 4 września oraz sobotę 5 września. W aktualnej ofercie znajdziemy przede wszystkim szeroką gamę mocno przecenionego nabiału. A przypomnijmy, że niedawno tłumaczyliśmy już, jacy giganci z polskich mleczarni stoją za masłem m.in. właśnie w Biedronce.

"Festiwal nabiału" w Biedronce. Co kupić do weekendowych wypieków i obiadów?

Zasady najnowszej akcji promocyjnej w dyskoncie są proste, ale wymagają posiadania karty lojalnościowej. Jeżeli mamy ze sobą fizyczną kartę Moja Biedronka lub aplikację zainstalowaną w smartfonie, można śmiało udać się na zakupy. Każdy z objętych obniżką produktów w ramach "Festiwalu nabiału" kosztuje równe 99 groszy za sztukę. Warunek jest jeden – należy zakupić dwie sztuki.

REKLAMA

W weekendowej ofercie bez problemu znajdziemy produkty przydatne do przygotowania domowych posiłków i deserów. Jeżeli w ten weekend mieliśmy ochotę upiec ciasto, to możemy je teraz zrobić taniej, bo w promocji znalazła się margaryna tortowa Bakello (250 g). Cena spadła tu o 57 proc., ponieważ przed obniżką za kostkę płaciliśmy 2,35 zł.

Podobne obniżki obejmują klasyczne przetwory mleczne. Śmietana 18 proc. Mleczna Dolina (200 g) potaniała o 56 proc. w stosunku do początkowej ceny 2,29 zł. Tyle samo procent zniżki obowiązuje na kefir 1,5 proc. Mleczna Dolina (400 g) – jego standardowa cena również wynosiła 2,29 zł za sztukę. Ofertę bazowego nabiału zamyka jogurt naturalny Primo Zott w powiększonym opakowaniu (180 g+20 g). Przed startem weekendowej akcji ten produkt kosztował 2,19 zł, co po przeliczeniu daje nam rabat na poziomie 55 proc. przy zakupie dwóch opakowań.

REKLAMA

Jogurty i przekąski dla najmłodszych

Największa obniżka w tym zestawieniu przypadła na artykuł, który jest prawdziwym hitem wśród dzieci. Chodzi o paluszki serowe Głodniaki (80 g). Dostępne są one w różnych wariantach smakowych, a zniżka wynosi w tym wypadku aż 77 proc. Przed obniżką opakowanie wyceniano na 4,39 zł.

Na dziale nabiałowym znajdziemy także serek waniliowy z prostym składem Tutti (150 g). Został on przeceniony o 50 proc. z początkowej kwoty 1,99 zł. Biedronka oferuje pod szyldem tej samej marki również batonik twarogowy Tutti (40 g). Występuje on w wariancie czekoladowym oraz waniliowym. Przed obniżką przekąska kosztowała 2,29 zł, więc zyskujemy 56 proc. rabatu na sztuce.

REKLAMA

Dla osób szukających czegoś sycącego na mniejszy głód dobrym wyborem może być deser ryżowy Belriso (200 g), który jest dostępny w kilku wersjach smakowych. Kosztuje on teraz o 69 proc. mniej w stosunku do pierwotnej ceny 3,29 zł. Najmłodszym może przypaść do gustu jogurt waniliowy z topperem Bakuś (128 g/135 g). Zniżka z początkowej kwoty 3,29 zł wynosi 69 proc. Asortyment słodkości zamyka serek homogenizowany Tutti (150 g) w wielu smakach. Jego regularna cena to 1,99 zł, co daje 50 proc. obniżki. W tym konkretnym przypadku Biedronka informuje, że przy zakupie dwóch sztuk można dowolnie mieszać warianty smakowe.

Oferta dla wegan, szybka przekąska do szkoły i zasady limitów na karcie

Sieć pomyślała też o osobach stosujących dietę wykluczającą nabiał pochodzenia zwierzęcego. Weganie w ofercie promocyjnej znajdą jogurt na bazie mleka kokosowego Cocojogu Go Vege (150 g). Produkt ten występuje w smakach: ananas-mango, jagodowym i naturalnym. Cena przed obniżką wynosiła 3,49 zł, a teraz po odliczeniu rabatu spadła o 71 proc. Ostatnią pozycją na liście, która idealnie sprawdzi się jako szybka przekąska do pracy czy do szkoły, jest skyr w tubce Fruvita (150 g). Dostępny w różnych smakach produkt potaniał o 71 proc. ze standardowych 3,49 zł.

REKLAMA