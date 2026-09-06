Co z Ulą w "To właśnie że tak"? Już wszystko jasne Fot. Kadr z "Nigdy w życiu"

Czy Joanna Brodzik wystąpi we "Właśnie że tak"? Na fali afery z Joanną Jabłczyńską fani zaczęli zadawać sobie to pytanie i... mają już odpowiedź. Aktorka, która grała Ulę, nie pojawi się w "Nigdy w życiu 2" i wprost powiedziała, dlaczego. Jej słowom można przyklasnąć.

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"Nigdy w życiu!" to historia Judyty Kozłowskiej (Danuta Stenka), 37-latki, która przez lata była przede wszystkim przykładną żoną i matką. Na co dzień pracuje na pół etatu w redakcji, gdzie odpowiada na listy czytelników. Wszystko zmienia się, gdy jej mąż (Jan Frycz) oznajmia, że odchodzi.

Judyta zostaje sama, ale z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki Uli (Joanna Brodzik) postanawia wyjechać z Warszawy, przeprowadzić się z córką Tosią (Joanna Jabłczyńska) na sielską wieś i zacząć zupełnie nowe życie. Niedługo później zaczyna korespondować z tajemniczym Leonem Zakrzewskim, który po rozstaniu z żoną szuka u niej rady na złamane serce. Jednocześnie zbliża się do swojego sąsiada Adama (Artur Żmijewski).

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Hitowa komedia romantyczna z 2004 roku, nakręcona na podstawie bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi, jest dziś kultowa i uważana za najlepszy polski rom-com. Kiedy ujawniono, że na podstawie nowej książki o Judycie powstanie sequel ze Stenką, fani wpadli w euforię. Oczekiwano, że – inaczej niż w przypadku nieudanych kontynuacji "Ja wam pokażę" – powróci cała oryginalna obsada.

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Joanna Brodzik w "Nigdy w życiu 2" też nie wystąpi. Tym razem to jej własna decyzja

A co z Joanną Brodzik, czyli filmową Ulą? Widzowie również będą zawiedzeni, ale tym razem nie z powodu decyzji producentów. Aktorka wprost wyjawiła, co myśli o powrotach do dawnych ról. Okazuje się, że nie jest fanką nostalgicznych sequeli, które często zwyczajnie nie wychodzą.

– Nigdy w życiu. Takie propozycje pojawiają się właściwie każdego roku, żeby do projektów, które są z moim udziałem w taki czy inny sposób, wrócić. Zrozumiałą i przyzwalającą była dla mnie idea, żeby Radek Figura mógł kontynuować uniwersum "Magdy M." w swoich książkach, bo to jest jego świat. Natomiast wszystkie próby wchodzenia dwa razy do tej samej rzeki, szczególnie że te rzeki są takie fajne i wspomnienie o nich ma wartość, dla mnie byłyby to totalnie ryzykowne przedsięwzięcie – powiedziała w podcaście "Kultowe Polskie Komedie" w Polskim Radiu.

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Co to oznacza dla postaci Uli? Tego na razie nie wiemy. Przyjaciółka Judyty pojawia się w książce Grocholi "Właśnie że tak", dlatego albo zostanie podjęta decyzja o recastingu, albo – co jest znacznie bardziej prawdopodobnie – lubianej bohaterki po prostu w kontynuacji zabraknie. Tę drugą opcję twórcy wybrali w przypadku Tomasza granego przez zmarłego Jana Frycza.

– Absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie, żeby ktoś zagrał Jana Frycza, po prostu zastąpił go jako postać. Tak naprawdę chodziło o niego, o jego obecność w tym filmie. To bardzo przykre, smutne, ale udało się wybrnąć scenariuszowo – wyznał reżyser Greg Zglinski w rozmowie z "Faktem". Całej obsady kontynuacji na razie nie ujawniono.