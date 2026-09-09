"Wartość sentymentalna" to dzieło sztuki Fot. Kadr z "Wartości sentymentalnej"

Są filmy i "filmy", a "Wartość sentementalna" Joachima Triera to bez wątpienia film. Nagrodzony Oscarem norweski dramat podbija Polaków na HBO Max, co naprawdę cieszy. Przepełniony melancholią, empatią i dojrzałością zachwyca nie tylko aktorstwem czwórki głównych aktorów. To małe dzieło sztuki.

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Głównymi bohaterkami są dwie siostry – Nora i Agnes. Po latach nieobecności do ich życia wraca ojciec, niegdyś ceniony reżyser filmowy. Gustav nie pojawia się wyłącznie po to, żeby odnowić kontakt z córkami. Ma plan: chce nakręcić film inspirowany własnym życiem i proponuje Norze, aktorce teatralnej, główną rolę.

Nora odrzuca propozycję. Relacja z ojcem jest zbyt skomplikowana, a powrót do rodzinnej przeszłości znacznie trudniejszy, niż Gustav przypuszcza. Reżyser szybko znajduje rozwiązanie – zatrudnia młodą amerykańską gwiazdę Rachel. Dziewczyna przyjeżdża do Norwegii, żeby zagrać rolę, która początkowo była przeznaczona dla Nory.

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"Wartość sentymentalna" to film Jochamita Triera, który zdobył Oscara i zachwycił świat

Łatwo byłoby określić "Wartość sentymentalną" jako film o trudnej relacji między ojcem a córkami, ale dramat Joachima Triera na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Eskilem Vogtem wychodzi znacznie dalej. Obserwuje, co dzieje się, kiedy prywatne życie staje się materiałem dla artysty. Gustav chce przetworzyć własną historię na kino, ale Nora i Agnes niekoniecznie chcą, żeby ich wspomnienia, traumy i tajemnice ujrząły światło dzienne. Gdzie leży granica między sztuką a życiem?

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"(...) Kuszące jest postrzeganie 'Wartości sentymentalnej' wyłącznie przez pryzmat relacji ojca i córki – a przybycie Rachel jako symbolicznej próby zastąpienia Nory. [...] Film pozostawia wiele miejsca na niejednoznaczności i własne interpretacje" – pisze Peter Debruge w "Variety". Jednym z głównym bohaterów jest rodzinny dom w Oslo, w którym Gustav chce nakręcić swój film. Drewniana willa przechowuje przeszłość i wspomnienia, jest domem duchów.

"Wartość sentymentalna" jest również kolejnym filmem Triera (twórcy "tryptyku z Oslo": "Reprise. Od początku raz jeszcze", "Oslo, 31 sierpnia" i "Najgorszy człowiek na świecie") zainteresowanym ludźmi, którzy próbują poukładać własne życie, ale nie mają pojęcia, jak to zrobić. Reżyser łączy osobiste emocje z tematami dotyczącymi sztuki, pamięci i przemijania – sam pochodzi z rodziny związanej z filmem. Jego ojciec był dźwiękowcem, matka dokumentalistką, a dziadek Erik Løchen był reżyserem. Ma dwie córki. Nie jest to jednak autobiografia. Swoje doświadczenia Norweg wykorzystał jedynie jako punkt wyjścia.

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"Wartość sentymentalna" to nie tylko dowód na to, że 52-letni Joachim Trier to jeden z najciekawszych i najlepszych współczesnych reżyserów. To również prawdziwy aktorski popis obsady. Gwiazda "Backrooms. Bez wyjścia" Renate Reinsve (Nora), niedoceniany Stellan Skarsgård ("Mamma Mia!") jako Gustav, Inga Ibsdotter Lilleaas ("Piękne życie") w roli Agnes i Elle Fanning ("Kompletnie nieznany") jako Rachel za swoje znakomite role zdobyli szereg wyróżnień, w tym nominacje do Oscara.

Czy warto obejrzeć "Wartość sentymentalną"? To seans obowiązkowy

Film zachwycił. Na 78. Festiwalu Filmowego w Cannes stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń imprezy i otrzymał 19-minutowę owacją na stojąco oraz Grand Prix. "Wartość sentymentalna" otrzymała łącznie aż dziewięć nominacji do Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oryginalny. Ostatecznie zdobyła statuetkę za najlepszy film międzynarodowy.

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Na Rotten Tomatoes film Triera ma 95 proc. pozytywnych ocen krytyków oraz 94 proc. pochlebnych ocen widzów. Nie brakuje określeń "arcydzieło". "To film, który podstępnie osiada w człowieku niczym wielka literatura, łącząc temat i bohaterów w taki sposób, że pozostaje w umyśle długo po seansie. Wracamy do niego myślami i zastanawiamy się, co właściwie oznacza zarówno dla ludzi, których oglądaliśmy na ekranie, jak i dla naszego własnego życia" – ocenia David Ehrlich, recenzent IndieWire.

Danny Leigh z Financial Times pisze z kolei: "Ton filmu jest bogaty i wyrafinowany. Cienie tragedii z dzieciństwa i dorosłych błędów kładą się na całym dramacie. Smutek jest niemal nieustannie obecny w powietrzu. W żaden sposób nie kłóci się to jednak z licznymi znakomitymi żartami, wśród których znalazł się prawdziwy hit dotyczący Ikei", a Monica Hesse z "The Washington Post" zauważa, że "świat filmu sprawia wrażenie zamieszkałego i głęboko ludzkiego".

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