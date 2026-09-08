Merkel aż przerwała milczenie po tym, co wyprawia się w Niemczech. Wystarczyło 1 słowo Fot. Shutterstock

– To prawdziwy moment przełomowy – powiedziała była kanclerz Niemiec Angela Merkel o wygranej AfD w Saksonii-Anhalt.

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Sukces wyborczy AfD w Saksonii-Anhalt głęboko poruszył byłą kanclerz Angelę Merkel. – To po prostu szokujące – powiedziała w wywiadzie podczas targów technologicznych Digital X w Kolonii.

Jej partia – chadecka CDU – poniosła w tym kraju związkowym dotkliwą porażkę, tracąc połowę swojego dotychczasowego poparcia. – Serce mi krwawi jako członkini CDU – powiedziała Merkel, która sprawowała urząd kanclerza Niemiec w latach 2005-2021. – To moment przełomowy, prawdziwy moment przełomowy, którego doświadczamy w historii Republiki Federalnej Niemiec.

Sukces AfD, porażka CDU

W niedzielnych wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt AfD – partia oficjalnie klasyfikowana przez landowy kontrwywiad jako ugrupowanie o potwierdzonym charakterze skrajnie prawicowym – zdobyła 43,8 proc. głosów. Chadecja CDU zdobyła tylko 17,2 proc., a socjaldemokratyczna SPD – 9,3 proc. Na Lewicę głosowało 8,6 proc., na Zielonych – 8,9 proc, a na populistyczno-lewicowy BSW – 5,3 proc

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Była przewodnicząca CDU opowiedziała się za zmianą sposobu komunikacji z obywatelami, aby lepiej do nich docierać i skuteczniej wyjaśniać osiągane postępy. "Indywidualne zwracanie się do obywateli" jest ważniejsze niż kiedyś – stwierdziła Merkel. Partie demokratyczne powinny obecnie znacznie intensywniej poszukiwać bezpośredniego kontaktu z obywatelami – podkreśliła.

Emocje zamiast faktów

Merkel uznała za niepokojące, że dla wielu ludzi fakty nie mają już tak dużego znaczenia jak dawniej, a coraz częściej w debacie publicznej dominują emocje. Jako przykład podała, że w Saksonii-Anhalt zmniejszyło się bezrobocie, a poziom dobrobytu mieszkańców wzrósł. – A wtedy lider (AfD – Ulrich Siegmund) mówi: "Być może, ale ludzie tego tak nie odczuwają" – powiedziała Merkel.

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Zaznaczyła, że nie można dopuścić do tego, by takie podejście stało się poglądem większości społeczeństwa. – Osiągnięciem epoki oświecenia było to, że ludzie potrafili uzgodnić wspólne stanowisko w oparciu o fakty – powiedziała.