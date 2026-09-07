Donald Tusk tłumaczy swój wpis o AfD Fot. zrzut ekranu / x.com / Donald Tusk

Sukces skrajnie prawicowej partii AfD w ostatnich wyborach w Niemczech poniósł się szerokim echem w całej Europie. Donald Tusk nazwał wcześniej "idiotami albo zdrajcami" wszystkich, którzy cieszą się z tego wyniku. Teraz w najnowszym nagraniu postanowił wytłumaczyć swoje wcześniejsze słowa.

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Przypomnijmy, że niedzielne wybory w Saksonii-Anhalt przyniosły spektakularny wzrost poparcia dla skrajnie prawicowej niemieckiej partii AfD (Alternatywa dla Niemiec). Z opublikowanych przez Urząd Statystyczny Saksonii-Anhalt oficjalnych wyników wyborów wynika, że AfD uzyskała najwięcej głosów, bo aż 43,8 proc. Oznacza to, że partia w ciągu 5 lat podwoiła swoje poparcie (w 2021 roku było to 20,8 proc.) i osiągnęła znacznie lepszy rezultat niż dotychczas rządzące w tym regionie CDU (obecnie 17,2 proc.).

Donald Tusk nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w sprawie AfD

Wybory w Saksonii-Anhalt wywołały skrajne reakcje na politycznej scenie w Polsce, a także i w reszcie Europy. W stanowczych słowach o zwolennikach tej partii wypowiedział się m.in. premier Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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"W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS" – komentował w niedzielę w serwisie X wstępne wyniki wyborcze Donald Tusk.

Szef rządu postanowił wrócić jednak do tematu w poniedziałek. W serwisie X zamieścił nagranie wideo, w którym odwołuje się do swojego niedzielnego wpisu. – Wczoraj napisałem, że z wygranej skrajnie prawicowej AfD w Niemczech w Polsce mogą się cieszyć wyłącznie albo zdrajcy albo idioci. Uważacie, że przesadziłem? Ani trochę – zaznacza na wstępie.

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Następnie przytacza wypowiedzi o AfD m.in. Sławomira Mentzena lub Mateusza Morawieckiego. – Sami spójrzcie na te zachwyty polityków Konfederacji i PiS-u. Aż trudno uwierzyć. Czytam, że to "najbardziej propolska partia", że "broni Polski" i warto z nimi budować sojusze. Oni naprawdę to mówią – kontynuuje premier.

W dalszej części swojej wypowiedzi Donald Tusk postanawia przytoczyć argumenty, które będą potwierdzały jego słowa na temat skrajnie antypolskich zachowań i postaw propagowanych przez przedstawicieli partii AfD.

– Szybkie przypomnienie, co politycy tej wspaniałej dla PiS-u i Konfederacji AfD mówią o nas. Lider AfD stwierdził, że Rosja nie jest zagrożeniem, za to zagrożeniem dla Niemiec może być Polska. Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja. Inny działacz wypala z kolei, że Polacy to "Afroamerykanie Europy" – przytacza szef rządu.

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– AfD to ugrupowanie jawnie prorosyjskie i jawnie antypolskie więc podtrzymuję w całości to, co napisałem – podsumowuje Donald Tusk.

Nagranie premiera szybko przyniosło wzburzone reakcje po stronie opozycji. "Jak Panu nie wstyd!? Nikt w PiS nie popiera AfD! Nikt nie cieszy się z ich zwycięstw! Swoimi kłamstwami próbuje Pan przykryć Wasze błędy, które doprowadziły do zwycięstwa niemieckich nacjonalistów! Oto niektóre z nich: polityka migracyjna, uzależnienie Europy od rosyjskich węglowodorów, Zielony Ład, centralizacja UE. Uderzcie się we własne piersi!" – skomentowała wpis europosłanka PiS Anna Zalewska.

Głos zabrali również przedstawiciele Konfederacji. "I napisał to podnóżek Angeli Merkel, która z Putinem budowała Nord Stream 2 i uzależniała Europę od rosyjskiego gazu. Herr Tusk w roli arbitra, który Niemiec jest dobry, a który zły, to już naprawdę kabaret" – odnosił się europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka.

AfD wygrało w Saksonii-Anhalt. Zabrakło 3 mandatów do samodzielnych rządów

AfD pomimo bardzo wysokiego wyniku nie ma zdolności do samodzielnego rządzenia, a jej potencjał koalicyjny jest mocno ograniczony. Wciąż istnieje mało prawdopodobny scenariusz, w którym pozostałe partie zorganizują jeden front sprzeciwu wobec skrajnie prawicowej partii, niezwykle niestabilny z powodu różnic ideowych. Próg wyborczy poza Alternatywą i CDU przekroczyły również Die Linke (8,6 proc.), SPD (9,3 proc.), Grüne (8,9 proc.) i BSW (5,3 proc.).

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Deutschland Wählt podaje, jak wyniki przekładają się na rozkład mandatów:

AfD: 39 (o 16 więcej) CDU: 15 (o 25 mniej) LINKE: 8 (o 4 mniej) SPD: 8 (o 1 mniej) GRÜNE: 8 (o 2 więcej) BSW: 5 (brak wcześniejszych notowań)

Łącznie w Landtagu zasiada 83 parlamentarzystów. Do bezwzględnej większości potrzebne są więc 42 głosy.

"Ogromny wieczór dla Niemiec i Europy! Gratulacje dla Alice Weidel, Ulricha Siegmunda i całego AfD za ich miażdżące zwycięstwo w Saksonii-Anhalt! Zapnijcie pasy. To dopiero początek!" – tak do wyników wyborów odniósł się Viktor Orbán, który w kwietniu tego roku utracił władzę na Węgrzech.

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