Kupujesz magnes na każdych wakacjach? Naukowcy wiedzą, dlaczego to robisz Fot. Fotokon / Shutterstock

Zapomnij o horoskopach. Sposób, w jaki wieszamy magnesy na lodówce, zdradza nasze głęboko skrywane lęki, potrzeby i typ osobowości znacznie celniej niż znak zodiaku. Kuchnia skrywa setki dowodów na to, jak przedmioty codziennego użytku pokazują to, kim naprawdę jesteśmy.

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Analiza magnesów na lodówce pod kątem psychologii behawioralnej wyróżnia wyraźne motywacje domowników. Kiedy badacze wchodzą do kuchni, od razu widza ukryte znaczenie banalnych z pozoru bibelotów, które służą tzw. emocjonalnemu zakotwiczeniu i chęci okiełznania chaosu. Nasze otoczenie często opowiada fascynującą historię, o której nie mamy bladego pojęcia.

Magnes jako pamiątka. Może symbolizować życiową nauczkę

Naukowcy z University of Liverpool pod kierownictwem Johna Byroma przyjrzeli się naszym zachowaniom tuż po powrocie z urlopów. Ich wnikliwa analiza "Post-holiday memory work: Everyday encounters with fridge magnets" z 2024 roku dowodzi, że kupowanie drobnych pamiątek stanowi skuteczną formę strategicznej ochrony pamięci.

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Badacze przeprowadzili 16 wywiadów z 19 uczestnikami w wieku od 25 do 85 lat. "Zawsze kupujemy magnesy, gdy gdziekolwiek jedziemy, żeby mieć pamiątkę z wakacji" – powiedziała jedna z uczestniczek badania o imieniu Briony.

Zebrane dane pokazują, że te niepozorne przedmioty to wyzwalacze silnych emocji, które ożywiają nasze doświadczenia i przełamują schemat nudnego dnia. Rozmówcy celowo trzymali na widoku pamiątki z nieudanych wyjazdów, by wyciągać z nich nauczkę na przyszłość.

Ankietowani przez zespół Byroma przyznali, że specjalnie umieszczają najlepsze wspomnienia na wysokości oczu. Ułożenie kolekcji na drzwiach podlega ciągłym zmianom i rygorystycznej selekcji. Modyfikacja wakacyjnych suwenirów dokładnie obrazuje ewolucję nastrojów. Nawet drobne zmiany na lodówce pomagają w tworzeniu spójnej narracji z życia całej rodziny.

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Drzwi lodówki jako domowe centrum dowodzenia

Alex S. Taylor z Microsoft Research oraz Laurel Swan z Brunel University gruntownie przeanalizowali organizację życia domowego. Z ich raportu "Artful Systems in the Home" z 2005 roku płynie wniosek, że dorośli projektują naprawdę pomysłowe "systemy organizacyjne" na blatach i urządzeniach.

Magnesy podtrzymujące sterty rachunków i odręczne zapiski tworzą "namacalną mapę społecznego ładu". Te z pozoru błahe działania porządkują obowiązki i wyznaczają jasny podział ról w całym mieszkaniu.

Tablica na lodówce to zresztą świetny sposób na zapominalskie dzieci. "Teoretycznie miało to być dla dzieci. Zrobiłam to, żeby spróbować zachęcić Laurę, by nie zapominała regularnie o wszystkim" – tłumaczy cel stworzenia specjalnej tablicy motywacyjnej na lodówce uczestniczka badania, Olivia.

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Tablica motywacyjna badanej Olivii Fot. Artful Systems in the Home

Przypięte karteczki wyznaczają tempo dnia, mądrze rozdzielają zadania i ucinają niepotrzebne dyskusje. Kobiety po prostu celowo wykorzystują powierzchnię domowych sprzętów do egzekwowania dyscypliny u swoich pociech.

Takie sprytne zastosowanie lodówki do przekazywania poleceń mocno umacnia rolę domowego lidera. Wieloosobowa rodzina traktuje to miejsce jak swoisty panel administracyjny, forum lub tablicę ogłoszeń.

To zazwyczaj matki, niczym menadżerki w firmie, zawiadują prostymi systemami informacyjnymi, koordynując logistykę i dbając o sprawny przepływ komunikatów między wszystkimi domownikami.

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Nadmiar przedmiotów w domu podnosi poziom stresu

Szeroko zakrojony projekt Centrum Badania Codziennego Życia Rodzin (CELF) obnaża z kolei prawdę o współczesnym hiper-konsumpcjonizmie. To mi.n. ilość obiektów przyczepionych do drzwi lodówki jest doskonałym wskaźnikiem tego, ile bałaganu znajduje się w całym mieszkaniu.

Co więcej, zdaniem badaczy ten rozgardiasz stanowi silną wskazówkę określającą, jak dużo stresu odczuwa matka po powrocie z pracy. Przez równe 4 lata pracownicy uczelni zrobili blisko 20 000 fotografii i 1540 godzin nagrań wideo z domów 32 badanych rodzin z Los Angeles.

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Wnioski opublikowane w lipcu przez uczelniane wydawnictwo Cotsen Institute of Archaeology Press pokazują fatalne skutki gromadzenia rzeczy. Przeładowane domy negatywnie wpływają na jakość życia lokatorów.

"To najprawdopodobniej pierwsze badanie, w którym zajrzano do domów rodzinnych z XXI wieku, aby odkryć otoczenie materialne i ogromną liczbę posiadanych przedmiotów, które organizują i nadają sens codziennemu życiu" – wyjaśnia Elinor Ochs, antropolożka z uczelni UCLA.

Zarządzanie niekończącą się górą przedmiotów fatalnie odbija się na naszym samopoczuciu. Zgromadzony dobytek mocno podnosi poziom hormonów stresu u badanych kobiet. Tylko 25 proc. badanych garaży mieści pojazdy, bo pozostałe 3/4 są zbyt zagracone.

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"Marketerzy i firmy wydające karty kredytowe rejestrują i analizują każdy niuans wzorców zakupowych, ale gdy ludzie przenoszą torby z zakupami do domów, przepływ informacji ulega zatrzymaniu" – stwierdza profesor Jeanne E. Arnold z UCLA.

Zespół badaczy udokumentował w domach liczne paradoksy. Rodziny dobudowywały bardzo drogie apartamenty sypialniane, w których ostatecznie wcale nie przebywały. Dorośli nagminnie opierali się na zamrożonych posiłkach, zyskując na tym zabiegu raptem od 10 do 12 minut w porze obiadowej.

Magnesy i karteczki na lodówce kształtują nasz charakter

Zespół Johna Byroma udowadnia, że nasza tożsamość może być "celowo i performatywnie budowana lub autoryzowana na nowo poprzez posiadane przedmioty". Zbiór pamiątek staje się wizualną autobiografią pokazującą najważniejsze dla nas relacje. "Wszystkie wspomnienia na tej lodówce dotyczą nas jako trójki lub czwórki, jako rodziny" – przyznaje badany mężczyzna o imieniu Anthony.

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Lodówka z magnesami badanego Anthony'ego Fot. "Post-holiday memory work: Everyday encounters with fridge magnets"

Z kolei brytyjski raport z 2005 roku pokazuje, jak matki wykorzystują drzwi lodówki do kształtowania charakterów dzieci. Opracowane przez nie metody mają na celu "zaszczepienie w córce poczucia odpowiedzialności i zmniejszenie jej zależności od matki". Kobiety stają się ostatecznymi arbitrami w mieszkaniu, zawiadując całym przepływem informacji.

Gdy domowy harmonogram zapełnia się wpisami męża, to liderka wciąż zachowuje decydujący głos. Uczestniczka badania o imieniu Rebecca wprost przyznaje, kto bezlitośnie wykreśla plany jej partnera z lodówki: "Ja, jeśli znajdę coś lepszego do roboty".

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