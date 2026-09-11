Barbara Mróz-Gorgoń poprosiła o roczny urlop zdrowotny. Raportem zajmuje się uczelnia. Fot. TVP Info / YouTube

Już wiadomo, co dalej z Barbarą Mróz-Gorgoń. Była pełnomocniczka rządu, o której raporcie przez kilka tygodni mówiła cała Polska, na razie znika z uczelni. Poprosiła o roczny urlop zdrowotny.

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Barbara Mróz-Gorgoń, prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank, Przez mniej więcej miesiąc (od 29 lipca do 21 sierpnia) była pełnomocniczką rządu do spraw promocji Polski.

W naTemat opisywaliśmy jej dymisję po skandalu z raportem "Polaków portret własny", ogłoszoną po niespełna miesiącu urzędowania. "Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli" – napisała wtedy w serwisie X.

Raport "Polaków portret własny". Co było w nim nie tak?

Chodzi o dokument "Polaków portret własny. Raport z badań DNA marki Polska" z 2025 roku, którego Mróz-Gorgoń jest autorką. Ola Gersz pisała w naTemat, że jest tragikomiczny, a absurdy wypunktował na X Sebastian Meitz z Instytutu Sobieskiego. Katowice leżą w nim w "północnym centrum", a Polska chwali się "5 Polakami" z Noblem, choć raport wymienia tylko trzy nazwiska.

Według autorów 95 proc. młodych Polaków mówi płynnie po angielsku, "nierzadko dodatkowo w niemieckim, francuskim czy mandaryńskim". Nie zgadza się nawet metodologia: 35 grup fokusowych (dyskusji kilku osób prowadzonych przez badacza) w dalszej części zamienia się w 35 uczestników, a numeracja przypisów skacze z 3 na 41 i 517.

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"Polska ma GŁĘBOKIE ZAKORZENIENIE w historii sufferingu" – czytamy w raporcie.

– To jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że biję się w piersi, wykorzystywałam AI – mówiła autorka 20 sierpnia w Polsat News.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego logo widnieje na pierwszej stronie, odcinała się od kuriozalnego raportu. W komunikacie na X zapewniło, że dokument nie był przedmiotem żadnej umowy z resortem. Przy okazji wyszło na jaw, że Mróz-Gorgoń ma na koncie lepszy numer niż raport: w grudniu 2025 roku nazwała mieszkańców Beskidów "Indianami Polski".

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Roczny urlop zdrowotny. Czy Mróz-Gorgoń dostanie pensję?

Minister nauki Marcin Kulasek powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że w tym tygodniu na Forum Ekonomicznym w Karpaczu rozmawiał o niej z prof. Czesławem Zającem. To rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na którym Mróz-Gorgoń jest zatrudniona.

– Pani profesor poprosiła o urlop roczny, urlop zdrowotny, to się należy z Karty Nauczyciela – mówił Kulasek.

Najpewniej chodziło o inną ustawę, bo Karta Nauczyciela dotyczy nauczycieli szkolnych. Wykładowców obejmuje Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego art. 131 przewiduje płatny urlop dla poratowania zdrowia.

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Pracownik nie przychodzi wtedy do pracy, ale zachowuje prawo do pensji. Przysługuje on wykładowcy, który nie skończył 65 lat, pracuje na pełnym etacie i ma co najmniej 10 lat stażu na uczelni, na podstawie orzeczenia lekarza medycyny pracy.

W całej karierze taki urlop może trwać łącznie najwyżej trzy lata. Jest też jeden twardy warunek. "W czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie można wykonywać zajęcia zarobkowego" – czytamy w ustawie. Z relacji ministra wynika, że pani profesor o urlop poprosiła. Nie padło, czy uczelnia już go formalnie udzieliła i czy będzie płatny.

Sprawa Mróz-Gorgoń. Uczelnia i prokuratura badają raport

Pytany, czy zweryfikowana zostanie praca habilitacyjna Mróz-Gorgoń (rozprawa, dzięki której naukowiec zdobywa stopień doktora habilitowanego), Kulasek odparł, że to kwestia autonomii uczelni. Według ministra rektor zapowiedział, że "proces już trwa i wszystko zostanie jednoznacznie wyczyszczone i pokazane".

– Analizujemy tę sytuację, żeby wyjaśnić okoliczności, czy rzeczywiście doszło do złamania standardów rzetelności naukowej, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i regulacjami uczelni – mówił prof. Zając w rozmowie z PAP.

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Sprawą zajmuje się uczelniany rzecznik dyscyplinarny, a więc osoba, która sprawdza, czy wykładowca złamał obowiązujące go zasady. Ma na to sześć miesięcy, a rektor nie przesądza wyniku, bo raport powstał poza uczelnią.

O tym, że śledczy prześwietlą feralny raport, pisaliśmy już 21 sierpnia. Jak informowało RMF24, 27 sierpnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo po zawiadomieniu posłów PiS i Rozwoju Plus. Chodzi o 179 738,19 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie "Marka Polska – podstrategia turystyczna".