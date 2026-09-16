Jeśli spojrzymy na to, czym dzisiaj jeździmy po polskich drogach, odniesiemy wrażenie, że tradycyjna motoryzacja trzyma się mocno. I trudno w to uwierzyć, ale benzyna i diesel powoli odchodzą do lamusa. Z najnowszego badania wynika, że za ćwierć wieku tylko garstka z nas widzi miejsce dla tradycyjnych silników spalinowych.
Z okazji Dnia Samochodu Używanego (18 września) firma CARFAX zapytała Polaków, jak wyobrażają sobie motoryzację za 25-30 lat. Wyniki badania pokazują, że ludzie są gotowi na zmianę, która dla wielu długo była nie do pomyślenia.
Benzyna i diesel tracą w oczach Polaków rację bytu
Aż 55 proc. badanych nie ma wątpliwości – przyszłość należy do samochodów elektrycznych i hybrydowych. 15 proc. stawia na napęd wodorowy, a kolejne 14 proc. wierzy, że uratują nas nowe, nieznane jeszcze technologie.
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A co z benzyną i dieslem? Tutaj zaskoczenie. Tylko 14 proc. respondentów uważa, że te tradycyjne napędy przetrwają w obecnej formie i nadal będą cieszyć się popularnością. Nie oszukujmy się, Polacy wciąż kochają napędy spalinowe, ale te dane to jasny sygnał, że tradycyjna motoryzacja powoli traci w naszych oczach rację bytu. Tym bardziej że polubiliśmy jeździć hybrydami, które zmieniły zasady gry i stały się tą rozsądniejszą opcją w dyskusji o elektromobilności.
Czego Polacy oczekują od samochodów elektrycznych?
Polacy nie zamierzają kupować nowych technologii w ciemno. Żeby auta elektryczne naprawdę podbiły nasze serca i portfele, producenci muszą rozwiązać kilka kluczowych problemów:
Podobne oczekiwania mamy wobec hybryd – mają mieć trwalsze baterie (36 proc.), pozwalać na dłuższą jazdę na samym prądzie (35 proc.) i być tańsze w ewentualnej naprawie (28 proc.).
A co z klasycznymi spalinówkami? Aż 60 proc. badanych twierdzi, że miałyby one sens tylko wtedy, gdyby paliły o wiele mniej i niemal nie emitowały spalin. Co ciekawe, na ekologię i zużycie paliwa znacznie bardziej zwracają uwagę kierowcy po 55. roku życia (68 proc.) niż młodzi w wieku 18-24 lata (49 proc.).
Rynek aut używanych w Polsce: benzyna i diesel wciąż dominują
Wizje przyszłości na podstawie tych danych brzmią nowocześnie, ale zderzenie z teraźniejszością bywa bolesne. Obecnie polski rynek aut używanych to absolutna dominacja paliw kopalnych. W bazie danych CARFAX, która liczy ponad 21 mln samochodów osobowych w Polsce, auta benzynowe stanowią 56 proc., a diesle aż 37 proc. Do tego nasz park maszynowy jest jednym z najstarszych w całej Europie.
Statystyki są wymowne – średni wiek używanego auta w Polsce to 16 lat. Do tego aż 60 proc. pojazdów pochodzi z importu (głównie z Niemiec), a ich średni wiek to niemal 19 lat. Blisko 80 proc. samochodów ma na koncie jakieś ryzyko (np. cofnięty licznik), a ponad 40 proc. brało udział w kolizji lub wypadku.