Biedronka i inne sklepy wycofały popularną książeczkę dla dzieci. Jej elementy stwarzają ryzyko zadławienia. Klienci, którzy kupili publikację, mogą liczyć na zwrot pieniędzy bezpośrednio od wydawcy.
Decyzję o wycofaniu książeczki "Bystre smyki: Gdzie jest mucha?" (ISBN 978-83-8425-396-0, EAN 9788384253960) podjęli wydawca i producent, spółka Wilga/Grupa Wydawnicza Foksal.
Jak wynika z komunikatu Biedronki z wtorku, 15 września, powodem jest "stwierdzona wada produktu polegająca na możliwości oddzielenia się małych elementów strony książki". Ten sam tytuł zniknął w ostatnich tygodniach również z innych sieci. W niektórych był w sprzedaży od 2024 roku.
Na czym polega wada książeczki "Gdzie jest mucha"?
Felerna książeczka z serii "Bystre smyki" ma klapki i elementy do dotykania, w tym muchę umieszczoną na ostatniej stronie. To właśnie ona jest wadliwa. Komunikaty z ostrzeżeniem opublikowały m.in. księgarnie.
Skrzydełka owada są przyklejone niedostatecznie mocno i, jak wyjaśniała w swoim komunikacie sieć TK Maxx, w niektórych egzemplarzach "mogą w niektórych przypadkach odłączyć się od książki po pociągnięciu".
Problem dotyczy więc zwykłej zabawy z publikacją, a nie uszkodzenia mechanicznego czy zużycia. Malec, który podczas czytania pociągnie za skrzydełka, może oderwać niewielki element i włożyć go do buzi, co właśnie stwarza ryzyko zadławienia. Warto też pamiętać o zasadzie, że przy zadławieniu nie wolno wkładać palców do buzi dziecka.
Jak odzyskać pieniądze za wycofaną książeczkę "Gdzie jest mucha"?
Procedurę zwrotu prowadzi bezpośrednio wydawca Klienci mogą napisać na adres zamowienia@gwfoksal.pl, gdzie otrzymają instrukcje dotyczące zwrotu pieniędzy. Najlepiej od razu wysłać zdjęcie książeczki, by przyspieszyć procedurę.
Rodzicom, którzy mają ten tytuł w domu, zaleca się natychmiastowe odłożenie jej poza zasięg najmłodszych, aż do czasu zwrotu produktu. Dobrze też samemu sprawdzić, czy skrzydełka faktycznie się nie odkleiły i czy nigdzie w domu nie leży już oderwany fragment.
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Ogólnie warto zresztą co jakiś czas przeglądać zabawki i książeczki interaktywne, które mają ruchome, doklejane lub wsuwane elementy, niezależnie od tego, czy dotyczy ich akurat jakiekolwiek wycofanie. Klapki, naklejki i doczepiane figurki z czasem się rozklejają, a najmłodsze dzieci wciąż poznają świat, wkładając przedmioty do ust.
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