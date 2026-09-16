Biedronka wycofuje książeczkę dla dzieci. Skrzydełka muchy mogą zaszkodzić maluchowi Fot. Katarzyna Ledwon / Shutterstock

Biedronka i inne sklepy wycofały popularną książeczkę dla dzieci. Jej elementy stwarzają ryzyko zadławienia. Klienci, którzy kupili publikację, mogą liczyć na zwrot pieniędzy bezpośrednio od wydawcy.

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Decyzję o wycofaniu książeczki "Bystre smyki: Gdzie jest mucha?" (ISBN 978-83-8425-396-0, EAN 9788384253960) podjęli wydawca i producent, spółka Wilga/Grupa Wydawnicza Foksal.

Jak wynika z komunikatu Biedronki z wtorku, 15 września, powodem jest "stwierdzona wada produktu polegająca na możliwości oddzielenia się małych elementów strony książki". Ten sam tytuł zniknął w ostatnich tygodniach również z innych sieci. W niektórych był w sprzedaży od 2024 roku.

Na czym polega wada książeczki "Gdzie jest mucha"?

Felerna książeczka z serii "Bystre smyki" ma klapki i elementy do dotykania, w tym muchę umieszczoną na ostatniej stronie. To właśnie ona jest wadliwa. Komunikaty z ostrzeżeniem opublikowały m.in. księgarnie.

Skrzydełka owada są przyklejone niedostatecznie mocno i, jak wyjaśniała w swoim komunikacie sieć TK Maxx, w niektórych egzemplarzach "mogą w niektórych przypadkach odłączyć się od książki po pociągnięciu".

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Problem dotyczy więc zwykłej zabawy z publikacją, a nie uszkodzenia mechanicznego czy zużycia. Malec, który podczas czytania pociągnie za skrzydełka, może oderwać niewielki element i włożyć go do buzi, co właśnie stwarza ryzyko zadławienia. Warto też pamiętać o zasadzie, że przy zadławieniu nie wolno wkładać palców do buzi dziecka.

Książki były w sprzedaży w sklepach TK Maxx w okresie od września 2024 r. do sierpnia 2026 r. Fot. TK Maxx

Jak odzyskać pieniądze za wycofaną książeczkę "Gdzie jest mucha"?

Procedurę zwrotu prowadzi bezpośrednio wydawca Klienci mogą napisać na adres zamowienia@gwfoksal.pl, gdzie otrzymają instrukcje dotyczące zwrotu pieniędzy. Najlepiej od razu wysłać zdjęcie książeczki, by przyspieszyć procedurę.

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Rodzicom, którzy mają ten tytuł w domu, zaleca się natychmiastowe odłożenie jej poza zasięg najmłodszych, aż do czasu zwrotu produktu. Dobrze też samemu sprawdzić, czy skrzydełka faktycznie się nie odkleiły i czy nigdzie w domu nie leży już oderwany fragment.

Niebezpieczne produkty dla dzieci znikają ze sklepów

Ogólnie warto zresztą co jakiś czas przeglądać zabawki i książeczki interaktywne, które mają ruchome, doklejane lub wsuwane elementy, niezależnie od tego, czy dotyczy ich akurat jakiekolwiek wycofanie. Klapki, naklejki i doczepiane figurki z czasem się rozklejają, a najmłodsze dzieci wciąż poznają świat, wkładając przedmioty do ust.