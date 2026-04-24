Sklep Pepco
Pepco wystosowało pilny apel do klientów

Sieć popularnych dyskontów Pepco wydała pilny komunikat o wycofaniu ze sprzedaży bransoletki dla dzieci. Jej błąd produkcyjny może doprowadzić do bolesnego zranienia, dlatego należy niezwłocznie zaprzestać używania tego produktu.

Reklama.
REKLAMA

Pepco wystosowało pilny apel, w którym prosi o natychmiastowe przestanie używania wadliwej bransoletki i skontaktowanie się z najbliższym punktem sprzedaży sieci. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, więc dyskont traktuje sprawę priorytetowo, oferując pełny zwrot kosztów każdemu, kto zakupił trefną partię towaru.

Kapibara na rękę z groźną wadą. O który model chodzi?

Problem dotyczy gadżetu z niezwykle popularnym aktualnie motywem wśród dzieci – bransoletki kapibara o numerze PLU 631925. Produkt ten cieszył się dużym zainteresowaniem i był dostępny w sprzedaży we wszystkich sklepach sieci Pepco w okresie od 3 do 31 marca 2026 roku. To właśnie w tej konkretnej partii wykryto poważny defekt techniczny, który dyskwalifikuje produkt z dalszego użytkowania.

logo
Bransoletka z kapibarą wycofana ze sprzedaży

Z analiz wynika, że wewnątrz bransoletki znajduje się opaska, której krawędzie są zbyt ostre lub źle zabezpieczone. W wyniku błędu produkcyjnego materiał ten może z łatwością przeciąć zewnętrzną powłokę bransoletki i wysunąć się.

Taka sytuacja stwarza realne ryzyko przecięcia skóry. Ze względu na charakter produktu, który ma bezpośredni kontakt z nadgarstkiem, niebezpieczeństwo jest o tyle duże, że do zranienia może dojść podczas zwykłej zabawy czy zakładania opaski.

Zobacz także

logo
logo
logo
logo
logo
logo
Jak oddać bransoletkę? Paragon nie jest potrzebny

Sieć Pepco wdrożyła uproszczoną procedurę zwrotu, aby jak najszybciej wyeliminować niebezpieczne przedmioty z domów swoich klientów. Każdy, kto posiada wspomnianą bransoletkę z kapibarą, powinien przede wszystkim niezwłocznie odebrać ją dziecku. Następnie wadliwy produkt należy przynieść do dowolnego sklepu Pepco na terenie całego kraju.

Bardzo ważną informacją dla konsumentów jest to, że dowód zakupu w postaci paragonu nie jest wymagany. Pracownicy sklepu przyjmą produkt od ręki i wypłacą pełną kwotę, jaką klient zapłacił za towar. Sieć apeluje również o solidarność: jeśli wiemy, że bransoletka została podarowana komuś w prezencie lub przekazana innej osobie, należy ją o tym poinformować.

Firma w oficjalnym komunikacie przeprosiła za zaistniałe niedogodności. Biorąc pod uwagę, że użytkownikami bransoletek są głównie dzieci, warto sprawdzić domowe szuflady i upewnić się, że feralny produkt o numerze PLU 631925 już im nie zagraża. Szybka reakcja w tym przypadku pozwoli uniknąć niepotrzebnych ran i stresu.

Pepco na bieżąco publikuje komunikaty o wycofanych towarach. W naTemat informowaliśmy już m.in. o wycofaniu wadliwych kubków, dlatego warto regularnie sprawdzać ogłoszenia na oficjalnej stronie dyskontu. W razie dodatkowych pytań dotyczących zwrotu bransoletki lub innych produktów, klienci mogą pisać na dedykowany adres e-mail: klient@pepco.eu.