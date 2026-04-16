Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed popularnym produktem przeznaczonym dla dzieci, który zostaje pilnie wycofany ze sprzedaży. W chusteczkach nawilżonych wykryto zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które mogą zagrażać zdrowiu.
Bezpieczeństwo dzieci jest dla każdego rodzica kwestią absolutnie priorytetową, dlatego powinni oni niezwłocznie zapoznać się z najnowszym komunikatem GIS. Chodzi o produkt codziennego użytku, który ze względu na wykryte wady nie powinien mieć kontaktu z wrażliwą skórą – zwłaszcza u niemowląt. Zignorowanie tego ostrzeżenia może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami zdrowotnymi.
Zanieczyszczone chusteczki Bella Happy. Co dokładnie wykryto?
Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące produktu kosmetycznego, w którym stwierdzono poważne zagrożenie mikrobiologiczne. Chodzi o chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care. Decyzja o wycofaniu zapadła po tym, jak do organów Inspekcji Sanitarnej wpłynęły informacje od producenta – Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (TZMO S.A.). Firma, po otrzymaniu reklamacji od klientów, przeprowadziła wewnętrzne badania, które wykazały przekroczenie norm czystości.
W analizowanych próbkach stwierdzono obecność mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży, a także, co najbardziej niepokojące, grzyba Candida albicans. Produkt nie spełnia więc rygorystycznych norm bezpieczeństwa i może stanowić realne ryzyko dla zdrowia dzieci.
GIS udostępnił szczegółowe dane produktu podlegającego wycofaniu:
Podjęte działania i zalecenia dla rodziców
Producent wdrożył już procedurę natychmiastowego wstrzymania sprzedaży oraz wycofania wskazanych partii. TZMO S.A. ściśle współpracuje też z Inspekcją Sanitarną, aby zminimalizować ryzyko trafienia wadliwego towaru w ręce konsumentów. Jednocześnie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą intensywny monitoring rynku, sprawdzając, czy produkt zniknął z półek sklepowych.
Konsumentom zalecane jest sprawdzenie posiadanych w domach opakowań chusteczek i zaprzestanie ich używania, jeśli numery partii zgadzają się z wyżej wymienionymi. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do miejsca zakupu – stosowanie go może być niebezpieczne.
Zobacz także
Zagrożenie dla skóry
Zastosowanie zanieczyszczonych chusteczek niesie ze sobą konkretne ryzyko zdrowotne. Bakterie mezofilne oraz obecność drożdżaków, takich jak Candida albicans, są szczególnie niebezpieczne dla użytkowników o wrażliwej lub uszkodzonej skórze. U niemowląt, których bariera ochronna naskórka nie jest jeszcze w pełni wykształcona, kontakt z takimi drobnoustrojami może prowadzić do bolesnych odparzeń, stanów zapalnych, a nawet trudnych do wyleczenia infekcji grzybiczych.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących zmian skórnych u dziecka po użyciu tego produktu, zaleca się konsultację z lekarzem.