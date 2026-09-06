We wrześniu wciąż możemy spodziewać się powyżej 30°C. Fot. WXcharts.com

Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, ale wygląda na to, że jego dni są już policzone. Najbliższe dziesięć dni przyniesie jednak prawdziwy pogodowy rollercoaster.

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Upały na razie nie chcą jeszcze odpuszczać. W ciągu najbliższych dziesięciu dni czeka nas prawdziwa huśtawka temperatur – od spokojnego początku tygodnia po środowy rozgardiasz pogodowy, który podzieli Polskę na dwie zupełnie różne strefy klimatyczne. Wygląda jednak na to, że to ostatnie podrygi niezwykle uciążliwego lata, w trakcie którego upały zawitały do niemal każdego państwa w Europie.

Nowa prognoza długoterminowa IMGW oparta na modelu ECMWF HRES 0.1° wskazuje, że niedługo czeka nas pewna ciekawa jesienna anomalia – pomiędzy województwami będziemy mogli zauważyć różnice temperatur maksymalnych rzędu 14°C.

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Pogoda w przyszłym tygodniu spłata nam figle. Połowa kraju w air fryerze, połowa w lodówce

W poniedziałek 7 września do Polski zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze. Na przeważającym obszarze kraju odnotujemy od 18°C (na północy) do 21°C (w centrum i na zachodzie), natomiast na południu termometry wskażą nawet do 22°C.

Prawdziwe uderzenie gorąca nadejdzie we wtorek 8 września. Najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie, gdzie termometry mogą wskazać nawet do 29°C. W centrum i na zachodzie również będzie ciepło, od 25°C do 27°C. Najchłodniej będzie na północy i północnym wschodzie – od 22°C do 24°C.

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Kulminacja upałów nastąpi w środę 9 września. Na północy wkroczy chłodny front, a na południu wciąż będą odnotowywane wysokie temperatury. W Małopolsce i na Śląsku temperatura sięgnie nawet 31°C. Na wschodzie temperatury maksymalne wyniosą od 26°C do 29°C. Natomiast na zachodzie temperatura spadnie miejscami do zaledwie 17°C.

Warto zauważyć, że różnica temperatur między chłodnym zachodem a upalnym południowym wschodem wyniesie tego dnia aż 14°C.

Pogoda na 10 dni. Źródło: meteo.imgw.pl

Powieje chłodem, ale nie na długo

W czwartek 10 września zrobi się znacznie chłodniej, ale z pewnymi wyjątkami: temperatury rzędu 23-27°C wciąż będą notowane na wschodzie i południowym wschodzie. W pozostałej części kraju temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16°C do 20°C. W piątek 11 września na termometrach w całym kraju utrzymają się bardzo równe temperatury maksymalne w przedziale od 17°C do 19°C.

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Sobota 12 września przyniesie nieznaczny wzrost temperatur – od 18°C na wschodzie do 21°C w centrum i na północy. Podobny trend będzie mieć miejsce w niedzielę. 13 września termometry w większości polskich miast wskażą maksymalnie od 20°C do 22°C. Najcieplej tym razem będzie na zachodzie – do 23°C.