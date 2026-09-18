Słynny tajny raport CIA może nie istnieć? Taką tezę przedstawił współpracownik prezydenta. foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Czy polski premier kłamał i żaden "tajny raport CIA" nie istnieje? Taką tezę zasugerował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jego zdaniem to wszystko to "wymyślone kłamstwo", które miało tylko "zelektryzować opinię publiczną" i umożliwić Donaldowi Tuskowi "przyszpanowanie".

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10 września szef rządu Donald Tusk ostrzegł polskie społeczeństwo, że grozi nam wojna z Rosją. Dodał, że otrzymał raport z CIA, który miał mówić o geopolitycznych zagrożeniach.

Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta: " Wymyślone kłamstwo"

Premier przekazał nieco ponad tydzień, że "otrzymał w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA [Johna Ratcliffa - red.]dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach". Jak dodał, "należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance UE".

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Sugerował więc, że dojdzie do eskalacji i możliwych ataków Rosji na kraje bałtyckie, a nawet Polskę . Teraz jednak pojawiła się teoria, wedle której premier... miał kłamać. A dokładniej: nie oznacza to, że nie grozi nam konflikt z Moskwą, ale Tusk miał nie otrzymać od szefostwa CIA żadnego "tajnego raportu".

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Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, "nie było żadnego 'tajnego raportu CIA' na biurku". Wszystko ma być "wymyślonym kłamstwem, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować". Zdaniem współpracownika prezydenta nikt nie zweryfikował tego, co przekazał Tusk.

Temat szybko podchwyciła prawica. Publicysta Rafał Ziemkiewicz pyta w swoim poście, czy ktoś może być zaskoczony, tym, że Tusk mógł skłamać. Sarkastycznie określił doniesienia Przydacza jako "wiadomość dnia".

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"Wiadomość dnia: Tusk zmyślił na użytek chwili ten 'tajny raport CIA', tak jak kiedyś zmyślił 'wejście do strefy euro do 2012' czy 'inwestora z Kataru' Zdziwieni?" – czytamy w jego poście na X.

W podobne tony uderzył dziennikarz Piotr Gursztyn. "Czyli Amerykanie poinformowali duży Pałac, że żadnego raportu CIA nie było. Hm, czyżby znowu Donald Tusk nakłamał publicznie?" – napisał na platformie Elona Muska.

Wiceszef MSZ reaguje: To jest absolutnie skandal

Czy jednak Przydacz mówi prawdę? Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki powiedział na antenie TVN24, że post współpracownika prezydenta jest igraniem z polskim bezpieczeństwem.

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– To, co wyprawiają – bo tu nie da się użyć innego słowa – w bardzo poważnej dla bezpieczeństwa Polski sytuacji – politycy PiS-u, w tym niestety urzędnicy prezydenta tacy jak pan Przydacz, to jest absolutnie skandal. Oni w momencie, w którym bezpieczeństwo Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego jest jeszcze bardziej niż w poprzednich latach i miesiącach zagrożone, robią sobie z tego gierki polityczne – powiedział.

Czy jednak raport szefa CIA trafił do rąk Tuska? Dowiedzieliśmy się, że od początku chodziło o informacje, które w USA otrzymał koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniaki.

– W ubiegłym tygodniu minister Siemoniak był w Waszyngtonie, spotkał się z szefem CIA. Szef CIA przekazał mu informacje, jak podkreślił sam Siemoniak, ważne dla bezpieczeństwa Polski. Minister Siemoniak niezwłocznie przedstawił te informacje premierowi. Nie ma w tym żadnego kłamstwa, nie ma w tym żadnej przesady – tłumaczył wiceminister.

W tle realna eskalacja przy granicy

Cała awantura toczy się w momencie, gdy przy polskiej granicy dzieje się naprawdę dużo. Pisaliśmy już o potężnym wybuchu na Lubelszczyźnie – na polu pod Tarnawą-Kolonią został 10-metrowy krater. Potwierdzono, że rakieta Ch-101 z Rosji wleciała do Polski.

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