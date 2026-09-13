Specjalna odprawa w RCB. naTemat.pl

Premier Donald Tusk zwołuje pilną odprawę z szefami resortów siłowych i przedstawicielami służb. Jak przekazało MSWiA, spotkanie ma związek z kolejnymi rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy.

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"Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że 13 września o godz. 17.00 premier Donald Tusk weźmie udział w odprawie z udziałem szefów MSWiA i MON oraz przedstawicielami służb" – przekazał CIR w niedzielę po południu.

Jak przekazała rzecznik MSWiA, Karolina Gałecka, odprawa ma związek z kolejnymi rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy.

Rosyjski atak w nocy. Alert RCB i F-16 w powietrzu

W nocy z 12 na 13 września 2026 Rosja przeprowadziła kolejny atak dronowy na Ukrainę. Nad ranem w regionie przygranicznym uruchomiono alerty RCB. Zagrożenie było na tyle poważne, że wojsko zdecydowało się na poderwanie maszyn F-16, śmigłowców i samolotu SAAB. Mieszkańcy informowali o wybuchach i hukach, prawdopodobnie były one jednak związane z działalnością polskiego lotnictwa – tzw. zjawiska sonic boom, czyli przekraczania przez obiekt prędkości dźwięku.

Zgodnie z informacjami Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) i MON, nie doszło do naruszenia polskiej granicy, choć zagrożenie oceniano jako realne. Stąd zresztą komunikat RCB, który pojawił się o godzinie 4:41: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów".

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Alert związany z alarmem został wysłany do odbiorców w powiatach włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim, krasnostawskim i w mieście Chełm. Odwołano go po kilkudziesięciu minutach. Jednocześnie w województwach podkarpackim i lubelskim RCB rozsyłało wiadomości o poderwaniu polskiego lotnictwa.

Alarm dla dwóch województw obowiązywał przez około pięć godzin, został wygaszony dopiero o 9:44.

Niebezpieczne incydenty tuż za granicą z Polską

Część incydentów związanych z działaniami wojskowymi miała miejsce niebezpiecznie blisko granicy z Polską.

Jak informowały Ukraińskie Koleje Państwowe, rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego w Jagodzinie, zaledwie 2 km od polskiej granicy. PKP Intercity potwierdziło, że do ataku doszło. Pociąg przemieszczał się pomiędzy Kijowem a Warszawą Zachodnią. Do uderzenia doszło przed przejęciem składu przez polską spółkę. "Pociągiem podróżuje 206 osób. Wśród pasażerów nie ma obywateli Polski" – czytamy w komunikacie przewoźnika.

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Inny pocisk miał uderzyć jeszcze bliżej – około 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin i zniszczyć ciężarówkę.

Według Władysława Kosiniaka-Kamysza "Rosjanie zmieniają taktykę ataków, coraz częściej wykorzystują drony odrzutowe wypuszczane po kilka sztuk i w ten sposób absorbują ukraińską obronę".

Do sprawy odniósł się także Marcin Kierwiński, zdarzenia nazwał "rosyjskimi atakami terrorystycznymi". "Wydarzenia te traktujemy z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata" – czytamy we wpisie szefa MSWiA na X.

Więcej informacji wkrótce.