W otoczeniu Karola Nawrockiego zagrzmiało Fot. Shutterstock

Nocna decyzja Moody’s o obniżeniu ratingu Polski wywołała wściekłość w obozie Karola Nawrockiego. Ludzie prezydenta, Paweł Szefernaker i Marcin Przydacz, ostro zaatakowali rząd Donalda Tuska, zarzucając mu m.in. kradzież, kłamstwa i zadłużanie Ojczyzny.

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W piątek agencja Moody's ogłosiła, że obniża długoterminowy rating Polski z A2 do A3. Jednocześnie krótkoterminowa ocena została obniżona z P-1 do P-2. Powód? Przede wszystkim pogarszająca się sytuacja finansów publicznych. Agencja zwraca uwagę na wysoki deficyt, który według jej prognoz ma wynieść około 7 proc. PKB w 2026 i 2027 roku, oraz rosnący dług publiczny. Ten ma zwiększyć się z 59,7 proc. PKB w 2025 roku do 68,9 proc. PKB w 2027 roku.

Problemem są też rosnące koszty obsługi długu. Państwo wydaje coraz więcej na odsetki od wcześniej pożyczonych pieniędzy. Moody's zwraca również uwagę na politykę budżetową – jej zdaniem Polska dużo wydaje mimo dobrej sytuacji gospodarczej, a część nowego zadłużenia powstaje poza krajową regułą długu. Nowojorska agencja ratingowa wskazuje też na wysokie wydatki na obronność, zdrowie, inwestycje i świadczenia społeczne (to właśnie te pozycje zdominowały plan wydatków, gdy rząd przyjął projekt budżetu 2026). Jej zdaniem utrudnia to szybkie zmniejszenie deficytu.

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Jednocześnie Moody's nie przewiduje obecnie dalszego pogorszenia ratingu. Wraz z obniżeniem oceny z A2 do A3 agencja zmieniła perspektywę z negatywnej na stabilną, co jest akurat dobrą wiadomością. Zakłada też dalszy wzrost polskiej gospodarki i stabilizację poziomu zadłużenia w drugiej połowie dekady.

Dalsza część artykułu poniżej.

Ludzie Karola Nawrockiego grzmią po obniżeniu ratingu Polski. "Kradną, kłamią, zadłużają"

Obniżenie ratingu Polski zagotowało prawicę, a w sieci zaroiło się od komentarzy. Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef gabinetu Karola Nawrockiego, grzmiał na X: "Obniżony rating Polski. Moody’s wskazuje wprost na wysoki deficyt, rosnący dług publiczny i coraz droższą obsługę zadłużenia jako czynniki, które osłabiają wiarygodność naszego państwa. Kradną, kłamią i zadłużają naszą Ojczyznę. Niestety, za wszystko zapłacimy my – Polacy!".

Wtorówał mu kolejny człowiek Nawrockiego, Marcin Przydacz. "(...) Nie wystawia to dobrego świadectwa Panu Domańskiemu, Panu Premierowi i całej tej ekipie. Za złe prowadzenie spraw fiskalnych i gospodarczych cenę poniesiemy wszyscy jako Polacy. Zbyt dużo sztuczek PR i ośmiu gwiazdek, a zbyt mało realnej pracy po stronie rządu" – ocenił szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta, który wcześniej uderzał w Tuska w sprawie raportu CIA.

Sam minister finansów Andrzej Domański próbuje uspokajać sytuację. "Dziś agencja ratingowa Moody’s obniżyła rating Polski do poziomu A3, jednocześnie podnosząc perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej. Dotąd Moody's miała najwyższą ocenę Polski spośród trzech głównych agencji – po obniżce dostosowała ją do poziomu agencji Fitch i S&P" – napisał wcześniej na X.

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