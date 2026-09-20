Generalny inspektor Bundeswehry Carsten Breuer zajmie kluczowe wojskowe stanowisko w NATO. Fot. Bundeswehr / Tom Twardy

NATO stoi przed kluczowymi decyzjami. Po ponad 20 latach najważniejszym doradcą wojskowym sekretarza generalnego Sojuszu ponownie zostanie Niemiec.

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Najwyższy rangą niemiecki wojskowy obejmie stanowisko przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO. Jak poinformował Sojusz, podczas posiedzenia tego gremium w Kopenhadze na następcę włoskiego admirała Giuseppe Cavo Dragone wybrano generała Carstena Breuera, generalnego inspektora Bundeswehry.

Breuer pokonał w głosowaniu kanadyjską szefową sztabu generalnego Jennie Carignan, która w razie wyboru zostałaby pierwszą kobietą na czele Komitetu Wojskowego NATO. Nowe obowiązki ma objąć w lipcu 2027 roku, zastępując obecnego przewodniczącego.

– Dziękuję za okazane mi zaufanie. Poparcie szefów sztabów generalnych naszych sojuszników z NATO wiele dla mnie znaczy. Przed Sojuszem stoją wielkie zadania. Musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo oraz pokój w Europie i poza jej granicami – powiedział Breuer niemieckiej agencji DPA.

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Od połowy przyszłego roku, jako przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, Carsten Breuer będzie dążył do uzgadniania stanowisk wszystkich państw członkowskich i przedstawiania Sojuszowi konkretnych rekomendacji wojskowych.

– Mam pełną świadomość odpowiedzialności, jaka wiąże się z tym zadaniem. Z wielką radością obejmę tę wymagającą i ważną funkcję. Cieszę się, że wspólnie z naszymi sojusznikami będę mógł wziąć odpowiedzialność za pokój i wolność w naszym Sojuszu – powiedział niemiecki generał.

Główny doradca sekretarza generalnego NATO

Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, obok naczelnego dowódcy sojuszniczych sił w Europie (SACEUR), należy do najbardziej wpływowych wojskowych w Sojuszu. Jest głównym doradcą wojskowym sekretarza generalnego, a zarazem łącznikiem, za pośrednictwem którego wspólne rekomendacje szefów sztabów generalnych wszystkich państw członkowskich trafiają do gremiów politycznych NATO. Przekazuje on również wytyczne i zalecenia Komitetu Wojskowego strategicznym dowódcom Sojuszu oraz dyrektorowi generalnemu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego.

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Ostatnim Niemcem na tym stanowisku był od lipca 2002 do czerwca 2005 roku generał Harald Kujat. Podobnie jak Breuer, wcześniej pełnił funkcję generalnego inspektora Bundeswehry.

Wybór generała Breuera jest odczytywany w Sojuszu także jako wyraz uznania dla znaczącego wkładu Niemiec we wzmocnienie w ostatnim czasie europejskich zdolności obronnych. Według danych NATO Niemcy zajmują obecnie zdecydowane pierwsze miejsce w Europie pod względem wydatków na obronność – przeznaczają na ten cel około 125 mld euro. Od tego roku w strukturze dowodzenia NATO obsadzają też więcej najwyższych stanowisk niż Stany Zjednoczone.

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Zwrot w polityce obronnej

Breuer od marca 2023 roku pełni funkcję generalnego inspektora Bundeswehry. Odpowiada tym samym za reorganizację i wzmocnienie niemieckich sił zbrojnych, zapoczątkowane po ogłoszeniu przez kanclerza Olafa Scholza tzw. „Zeitenwende” – historycznego przełomu w polityce bezpieczeństwa Niemiec, wywołanego rosyjską napaścią na Ukrainę.

Zanim został generalnym inspektorem Bundeswehry, Breuer dowodził Dowództwem Terytorialnym Bundeswehry, które sam od podstaw zorganizował. Wcześniej dał się poznać także jako szef sztabu kryzysowego ds. pandemii koronawirusa w Urzędzie Kanclerskim.

Kto stanie na czele Bundeswehry?

Po wyborze Breuera minister obrony Niemiec Boris Pistorius będzie musiał w najbliższych miesiącach zdecydować, kto zastąpi generała na stanowisku najwyższego rangą dowódcy Bundeswehry.

W poprzednich latach jako potencjalnego następcę Breuera wymieniano ówczesnego inspektora Luftwaffe, Ingo Gerhartza. Od czerwca 2025 roku dowodzi on operacyjną kwaterą główną NATO w holenderskim Brunssum, odpowiadając za kolejne odcinki wschodniej flanki Sojuszu. Po raz pierwszy funkcję tę powierzono niemieckiemu generałowi.

Za jednego z potencjalnych kandydatów na stanowisko generalnego inspektora Bundeswehry w przyszłym roku uchodzi generał porucznik Christian Freuding, obecny inspektor wojsk lądowych. Odpowiada on za modernizację niemieckich sił lądowych, a wcześniej koordynował niemiecką pomoc wojskową dla Ukrainy.