Berlin apeluje do Unii Europejskiej o priorytetowe wzmocnienie granic Fot. Zrzut ekranu / X.com / @Reuters

Po wydarzeniach w hiszpańskiej eksklawie Ceuta Berlin wzywa Komisję Europejską do nadania ochronie granic zewnętrznych UE absolutnego priorytetu.

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Po przybyciu do hiszpańskiej eksklawy Ceuta dziesiątek tysięcy migrantów minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul wezwał Komisję Europejską do nadania ochronie granic zewnętrznych UE absolutnego priorytetu.

"Sytuacja w Ceucie w ostatnich dniach była absolutnym testem wytrzymałości, który zdaliśmy zdać" – powiedział Wadephul w wywiadzie dla niedzielnej gazety "Bild am Sonntag". Dodał, że sytuacja ta pokazały również podatność Europy na kryzysy.

"Absolutny priorytet"

"Oczekuję zatem, że Komisja Europejska nada ochronie granic zewnętrznych absolutny priorytet, aby nie narażać dalej systemu Schengen i otwartych granic wewnętrznych UE" – podkreślił szef niemieckiej dyplomacji. Jego zdaniem kryzys pokazał także, jak ważne jest szybkie i wspólne przeciwdziałanie dezinformacji, która zagraża życiu ludzi i która, jak zaznaczył, przyczyniła się do śmierci dziesiątek osób w Ceucie i okolicy.

Wadephul zwrócił uwagę, że efektywna polityka migracyjna nie może funkcjonować bez współpracy z państwami trzecimi. "Aby kontrolować nielegalną migrację, potrzebujemy partnerów spoza Europy, takich jak w tym przypadku Maroko. Hiszpania i Maroko wspólnie zdołały szybko rozwiązać ten kryzys, który oczywiście wywołał ogromne obawy w Europie. Bardzo to doceniam" – powiedział Johann Wadephul.

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Do 60 tys. migrantów

Przybycie dziesiątek tysięcy migrantów do graniczącej z Marokiem Ceuty wywołał spór wewnątrz Unii Europejskiej. Na wtorek, 4 sierpnia, zwołano nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych państw UE.