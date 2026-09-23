Do obsady "Matek pingwinów" dołącza m.in. Mateusz Damięcki Fot. Netflix

"Matki pingwinów" to czuły i empatyczny serial o rodzicielstwie, który zachwycił widzów w Polsce i za granicą. Poruszający komediodramat już w październiku powróci z drugim sezonem. Netflix podał datę i pokazał zwiastun, w którym obok dobrze znanych bohaterów pojawia się Paweł, grany przez Mateusza Damięckiego.

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Serial "Matki pingwinów" o czworgu rodziców dzieci z atypowością i niepełnosprawnością był nieoczekiwanym wielkim hitem polskiego Netfliksa. Siegnał po prestiżową statuetkę Orła w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny i znalazły się na liście najlepszych seriali 2024 "The New York Timesa". Z kolei widzowie docenili produkcję za przedstawienie trudnego tematu z czułością, empatią i poczuciem humoru, bez stereotypow i stygmatyzacji. Takiego serialu nad Wisłą jeszcze nie było – tym bardziej ucieszyła decyzja Netfliksa o wznowieniu "Matek pingwinów" na drugi sezon.

2. sezon "Matek Pingwinów" z datą premiery i zwiastunem. Mateusz Damięcki w obsadzie

"Półtora roku po wydarzeniach z pierwszego sezonu, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę – Biegun Szczęścia. Wymarzona placówka, która miała dać ich dzieciom bezpieczeństwo i akceptację, szybko staje się areną walki z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem. Dodatkowo wraz z dorastającymi dziećmi rosną również wyzwania, z którymi muszą mierzyć się jako rodzice" – brzmi oficjalny opis drugiego sezonu "Matek Pingwinów".

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Premiera została zapowiedziana na 21 października na Netfliksie, a w sieci pojawił się już zwiastun nadchodzących odcinków. Łącznie będzie ich sześć. W kontynuacji serialu w reżyserii Klary Kochańskiej-Bajon ("Melancholia") i Jagody Szelc ("Wieża. Jasny dzień") znów zobaczymy Maszę Wągrocką ("Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"), Barbarę Wypych ("Stulecie Winnych"), Magdalenę Różczkę ("Heweliusz") i Tomasza Tyndyka ("W sypialni").

Powrócą także dziecięcy aktorzy, którzy zachwycili widzów: w Jasia ponownie wcieli się Jan Lubas, w Helę – Amelia Sarzyńska, w Tolę – Tola Będzikowska, a w Michała – Maksymilian Młodawski. Na naszych ekranach znów pojawią się również m.in. Krystyna Janda (którą zobaczymy w nadchodzącym filmie "Lalka") i Piotr Rogucki ("Minuta ciszy"), a do obsady dołączy Mateusz Damięcki. Gwiazdor "Furiozy" wcieli się w Pawła, partnera Kamy i emocjonalnie zaangażowanego ojca córki, Mii. Pojawi się więc wątek wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się rodziny patchworkowe.

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O czym będzie 2. sezon "Matek pingwinów"? "Tematy, przed którymi żaden rodzic nie może uciec"

– Pracując nad tą kontynuacją pragnęliśmy zachować to, co widzowie pokochali w pierwszym sezonie – ciepło, humor i przede wszystkim emocjonalną szczerość – mówi Klara Kochańska-Bajon.

Dalsza część artykułu poniżej.

– Bohaterowie dorastają, a wraz z tym pojawiają się tematy, przed którymi żaden rodzic nie może uciec – jak problematyka dojrzewania, będącego naturalnym etapem rozwoju każdego dziecka, również dziecka z niepełnosprawnością. Pojawia się też problem "niewidzialnego dziecka", czyli rodzeństwa, osób z niepełnosprawnością, które czasem czuje się niewidziane, czy też samej potrzeby bycia zauważonym, co również dotyczy dorosłych bohaterów – zapowiada.

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I wylicza: "Drugi sezon pokazuje też, że wychowanie dziecka jest tylko jednym z wielu wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć jako rodzic. To może być prowadzona każdego dnia walka o stabilność finansową, opieka nad starzejącymi się rodzicami, próba poradzenia sobie z samotnością czy potrzeba bycia zauważonym, kochanym i zaopiekowanym. Świat rodzica nie kończy się na opiece nad pociechą bez względu na to, czy ma ona dodatkowe wyzwania czy nie".