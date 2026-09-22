Nikodem i Antoni rządzą porodówkami. Gaudentego nosi w Polsce dwóch mężczyzn. Fot. Koldunov / Shutterstock

Nikodem, Antoni i Jan wypełniają dziś polskie porodówki. W tym samym rejestrze PESEL są jednak imiona męskie, które nosi po dwóch mężczyzn w całym kraju. Żadne z nich nie jest wymysłem ani błędem urzędnika. Ba! Znamy je z lekcji historii czy lektur szkolnych.

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Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w sierpniu ranking imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie 2026 roku. Wśród chłopców wygrał Nikodem z wynikiem 2665 nadań, przed Antonim (2560) i Janem (2415). "Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy" – czytamy w komunikacie resortu. Na drugim końcu tej samej listy moda zatrzymała się w czasie na setki lat.

Najrzadsze imiona męskie w Polsce. Dziesięć, po których został ślad

Wykaz imion męskich z rejestru PESEL, w wersji na 20 stycznia 2026 roku, kończy się pozycjami z jednocyfrową liczbą nosicieli. To nie są zapisy ze słuchu ani ciekawostki z listy najdziwniejszych imion dzieci w Polsce. Wszystkie funkcjonowały nad Wisłą przez stulecia i wszystkie wolno dziś nadać dziecku.

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Gaudenty (2). Radzim Gaudenty, przyrodni brat świętego Wojciecha, był pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim. Przemysł (2). W tej właśnie formie koronował się w 1295 roku Przemysł II. Za to Przemysławów jest w Polsce 165 tysięcy. Achacy (2). Imię zadomowione w staropolszczyźnie, z imieninami 9 kwietnia. Siemomysł (2). Piastowski książę, ojciec Mieszka I. Świętopełk (3). Nosił je Świętopełk II Wielki, trzynastowieczny książę Pomorza Gdańskiego. Sieciech (3). Palatyn Władysława Hermana, przez lata faktyczny zarządca kraju. Dobrogost (3). Słowiańskie złożenie z członów "dobry" i "gość", znane wśród średniowiecznego rycerstwa. Chryzant (5). Po grecku "złoty kwiat", imię wczesnochrześcijańskiego męczennika. Hiacynt (10). Łacińska forma imienia Jacek. Jacków jest 227 tysięcy. Prokop (11). Imieniny 8 lipca, imię obecne w ludowych przysłowiach o żniwach.

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Wszystkie dziesięć razem to zaledwie 43 mężczyzn w skali kraju. Dla porównania tylko najpopularniejszego Piotra ma w dowodzie ponad 682 tysiące osób.

Gerwazy, Onufry, Pankracy. Imiona męskie z lektur i z przysłów

Tuż nad tą dziesiątką są imiona, które Polacy znają doskonale, tylko nie kojarzą ich z żywymi ludźmi. Gerwazego i Protazego pamięta każdy, kto czytał "Pana Tadeusza". W rejestrze jest ich odpowiednio 67 i 23, a imieniny obchodzą tego samego dnia, 19 czerwca, bo patronują im bracia męczennicy z Mediolanu.

Onufrego nosi 65 mężczyzn, mimo że Onufry Zagłoba to jedna z najbarwniejszych postaci polskiej literatury. Ildefonsów jest 24, choć drugie imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przez dekady drukowano na okładkach tomików. Ich dzień w kalendarzu wypada 23 stycznia.

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Do tego mamy jeszcze tzw. zimnych ogrodników. Pankracego, Serwacego i Bonifacego wymienia w połowie maja każda prognoza pogody, a w rejestrze jest ich odpowiednio 27, 18 i 648. Imieniny obchodzą 12, 13 i 14 maja, dokładnie wtedy, gdy sadownicy boją się przymrozków.

Czwarta postać z tej grupy wypada zupełnie inaczej. Zimna Zośka, a więc Zofia z 15 maja, to dziś najpopularniejsze imię nadawane dziewczynkom w Polsce: w pierwszej połowie 2026 roku dostało je 2166 noworodków.

Jeszcze niżej plasują się imiona bez śladów w polskiej tradycji. Imię męskie, które w Polsce noszą tylko 4 osoby, to Abelard, znany głównie dzięki komikowi Abelardowi Gizie. W MamaDu pisaliśmy z kolei, że rodzice przestali nazywać synów Bertold, a to germańskie imię spadło do 125 nosicieli.

Imiona z telenowel w rejestrze PESEL. Chłopcy nie mieli swojej Izaury

U kobiet rzadkie imiona kierują się jeszcze innym kluczem. Isaura w oryginalnej, brazylijskiej pisowni, prosto z serialu emitowanego w PRL-u, no się zaledwie 38 Polek. Spolszczoną Izaurę mają w dowodzie 54 kobiety, Esmeraldę 143, Alexis 113, Milagros 96, a Marimar zaledwie dwie. Wszystkie telenowelowe imiona razem to 446 kobiet.

U chłopców takiej fali nie było w ogóle. Żaden serial nie zostawił w rejestrze śladu porównywalnego z Esmeraldą, a rodzice synów trzymali się bezpiecznych wyborów. Widać to nawet w drugich imionach: ministerstwo podaje, że od lat są to niezmiennie Jan, Piotr i Józef.

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