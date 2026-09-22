Nikodem, Antoni i Jan wypełniają dziś polskie porodówki. W tym samym rejestrze PESEL są jednak imiona męskie, które nosi po dwóch mężczyzn w całym kraju. Żadne z nich nie jest wymysłem ani błędem urzędnika. Ba! Znamy je z lekcji historii czy lektur szkolnych.
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w sierpniu ranking imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie 2026 roku. Wśród chłopców wygrał Nikodem z wynikiem 2665 nadań, przed Antonim (2560) i Janem (2415). "Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy" – czytamy w komunikacie resortu. Na drugim końcu tej samej listy moda zatrzymała się w czasie na setki lat.
Najrzadsze imiona męskie w Polsce. Dziesięć, po których został ślad
Wykaz imion męskich z rejestru PESEL, w wersji na 20 stycznia 2026 roku, kończy się pozycjami z jednocyfrową liczbą nosicieli. To nie są zapisy ze słuchu ani ciekawostki z listy najdziwniejszych imion dzieci w Polsce. Wszystkie funkcjonowały nad Wisłą przez stulecia i wszystkie wolno dziś nadać dziecku.
Wszystkie dziesięć razem to zaledwie 43 mężczyzn w skali kraju. Dla porównania tylko najpopularniejszego Piotra ma w dowodzie ponad 682 tysiące osób.
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Gerwazy, Onufry, Pankracy. Imiona męskie z lektur i z przysłów
Tuż nad tą dziesiątką są imiona, które Polacy znają doskonale, tylko nie kojarzą ich z żywymi ludźmi. Gerwazego i Protazego pamięta każdy, kto czytał "Pana Tadeusza". W rejestrze jest ich odpowiednio 67 i 23, a imieniny obchodzą tego samego dnia, 19 czerwca, bo patronują im bracia męczennicy z Mediolanu.
Onufrego nosi 65 mężczyzn, mimo że Onufry Zagłoba to jedna z najbarwniejszych postaci polskiej literatury. Ildefonsów jest 24, choć drugie imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przez dekady drukowano na okładkach tomików. Ich dzień w kalendarzu wypada 23 stycznia.
Do tego mamy jeszcze tzw. zimnych ogrodników. Pankracego, Serwacego i Bonifacego wymienia w połowie maja każda prognoza pogody, a w rejestrze jest ich odpowiednio 27, 18 i 648. Imieniny obchodzą 12, 13 i 14 maja, dokładnie wtedy, gdy sadownicy boją się przymrozków.
Czwarta postać z tej grupy wypada zupełnie inaczej. Zimna Zośka, a więc Zofia z 15 maja, to dziś najpopularniejsze imię nadawane dziewczynkom w Polsce: w pierwszej połowie 2026 roku dostało je 2166 noworodków.
Jeszcze niżej plasują się imiona bez śladów w polskiej tradycji. Imię męskie, które w Polsce noszą tylko 4 osoby, to Abelard, znany głównie dzięki komikowi Abelardowi Gizie. W MamaDu pisaliśmy z kolei, że rodzice przestali nazywać synów Bertold, a to germańskie imię spadło do 125 nosicieli.
Imiona z telenowel w rejestrze PESEL. Chłopcy nie mieli swojej Izaury
U kobiet rzadkie imiona kierują się jeszcze innym kluczem. Isaura w oryginalnej, brazylijskiej pisowni, prosto z serialu emitowanego w PRL-u, no się zaledwie 38 Polek. Spolszczoną Izaurę mają w dowodzie 54 kobiety, Esmeraldę 143, Alexis 113, Milagros 96, a Marimar zaledwie dwie. Wszystkie telenowelowe imiona razem to 446 kobiet.
U chłopców takiej fali nie było w ogóle. Żaden serial nie zostawił w rejestrze śladu porównywalnego z Esmeraldą, a rodzice synów trzymali się bezpiecznych wyborów. Widać to nawet w drugich imionach: ministerstwo podaje, że od lat są to niezmiennie Jan, Piotr i Józef.
Męskie rzadkości w PESEL nie są więc pozostałością po przejściowej modzie, ale po historii i książkach. Rodzic, który dziś chce wyróżnić syna, częściej zerka na najrzadziej nadawane imiona dla chłopców z popkultury niż na Siemomysła czy Gaudentego.