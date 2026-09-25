Z czasem w koszu air fryera pojawia się brązowy nalot. Co to jest i jak się go pozbyć? Fot. Pixel Enforcer / Shutterstock

Brązowa, lepka warstwa na dnie kosza air fryera przetrwa niemal każde mycie. Pojawia się nawet u tych, którzy w ogóle nie używają oleju. Większość z nas szoruje misę coraz mocniej, a to najgorsze, co można zrobić. Jak się więc prawidłowo pozbyć nalotu?

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W naTemat pisaliśmy już, że airfryer wciąż niszczy konkurencję, choć ma wielu mocnych rywali. Frytkownica na gorące powietrze kusi pieczeniem (prawie) bez oleju. Tłuszcz i tak trafia jednak do kosza. Najczęściej pochodzi prosto z jedzenia.

Lepki nalot w air fryerze. Skąd się bierze, skoro nie używasz oleju?

Air fryer działa jak mały piekarnik z termoobiegiem. Wentylator wieje z góry gorącym powietrzym wokół jedzenia i wtapia w kosz wszystko, co z niego skapnie. Jak wynika z poradnika serwisu WonderHowTo, na dnie zapiekają się olej, panierka, soki z mięsa i okruchy. Cienkie warstwy z czasem zamieniają się w lepką, brązową warstwę.

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Najwięcej tłuszczu oddają boczek, kiełbaski, skrzydełka i kurczak ze skórą. Pułapką są też mrożone frytki czy nuggetsy, bo zwykle podsmaża się je jeszcze w fabryce. Tłuszcz ląduje więc w koszu, nawet gdy sami nie dodamy ani kropli.

Przegrzany tłuszcz twardnieje i przypomina wtedy żywicę (fachowo nazywa się to polimeryzacją), którą zmyć dużo trudniej niż świeżo wytopiony smalec. Podobnie zachowują się słodkie marynaty z miodem, które karmelizują się błyskawicznie i zastygają w kleistą skorupę.

Najszybciej ten proces napędza olej w sprayu. Serwisy kulinarne Food Republic i Chowhound tłumaczą, że w wielu puszkach oprócz tłuszczu jest lecytyna sojowa, emulgator, który nie znosi wysokich temperatur i stapia się z koszem.

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"Przywierają do powłok nieprzywierających [...] i potrafią trzymać się jak superglue" – mówił o dodatkach z aerozoli w serwisie Homes & Gardens Joel Efosa, założyciel firmy House Fire Solutions.

Ekspert dodał, że nagromadzony osad może zwiększać ryzyko dymienia i pożaru. Podobnie może być też z innymi, 20 składnikami, przed którymi przestrzegaliśmy w artykule. Alternatywą są papierowe lub silikonowe tacki do air fryera.

Jak wyczyścić kosz air fryera z lepkiego osadu?

Pierwszy odruch to druciak i mleczko do szorowania. To kardynalny błąd! Przestrzega przed tym każdy producent w instrukcjach.

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"Nie czyść ich za pomocą metalowych sprzętów kuchennych ani środków ściernych" – czytamy w instrukcji Philipsa. Producent radzi też odczekać ok. 30 minut, aż urządzenie ostygnie, a kosz myć miękką gąbką w gorącej wodzie z płynem do naczyń.

Z poradnika Tefala wynika, że kosz i tackę można moczyć w ciepłej wodzie z łagodnym płynem przez 20 do 30 minut, a odrobina octu pomaga rozpuścić tłuszcz. Na uparte miejsca wystarczy soda oczyszczona nałożona na mokrą gąbkę i delikatne pocieranie. Osad zmiękczamy więc czasem, a nie siłą.

Lepiej jednak nie dopuścić do problemu. Testerzy Consumer Reports ostrzegają, że resztki zostawione w koszu na noc dużo trudniej potem domyć, więc najlepiej umyć go od razu po ostygnięciu. Słodki sos warto dodać dopiero pod koniec pieczenia, a zamiast sprayu w aerozolu sięgnąć po prosty spryskiwacz z pompką, do którego wlewamy zwykły olej z butelki.

Powłoka w air fryerze ma zwykle PFAS. Kiedy wymienić porysowany kosz?

Powłoka nieprzywierająca w koszu to bardzo często teflon (PTFE). Należy on do grupy PFAS, nazywanych wiecznymi chemikaliami, bo w przyrodzie niemal się nie rozkładają. Według organizacji konsumenckiej Consumentenbond teflon ma wiele modeli znanych firm, a naklejka "bez PFOA" nic nie znaczy, bo tę substancję zakazano w produktach konsumenckich już dawno.

Nie ma powodu jednak do paniki. Jak wynika z factcheckingu belgijskiej telewizji VRT, przy normalnym użytkowaniu air fryer nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, bo w temperaturze ok. 200 st. C z powłoki uwalnia się niewiele. Ryzyko rośnie dopiero wtedy, gdy powłoka jest uszkodzona, przegrzana albo ścierana właśnie metalem.

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