Air fryer stał się prawdziwym hitem w polskich kuchniach. Wiele osób używa też do niego wkładek papierowych, aby nie musieć czyścić sprzętu za każdym razem, gdy go używamy. Pojawia się jednak pytanie, gdzie taki zużyty papier do pieczenia wyrzucić? Do kosza na papier, do zmieszanych, czy może do bio? Odpowiedź może być dla niektórych zaskakująca.

Frytkownice beztłuszczowe zrewolucjonizowały nasze podejście do gotowania. To niewielkie urządzenie pozwala na szybkie przygotowanie chrupiących, soczystych potraw przy minimalnym użyciu tłuszczu i prądu. Nic dziwnego, że air fryer to temat, który wraca jak bumerang w dyskusjach o oszczędzaniu w kuchni.

Polacy pokochali frytkownice beztłuszczowe za wygodę, prostą obsługę, oszczędność czasu oraz uniwersalność. Nawet poszli za ciosem ułatwiania sobie życia i zaczęli używać też specjalnych papierowych (z papieru do pieczenia) wkładek do air fryerów.

Takie wkładki czy tacki można kupić już od kilku groszy za sztukę (sprzedawane najczęściej po kilkadziesiąt, kilkaset sztuk w jednym opakowaniu). Podobnie jest zresztą z samymi urządzeniami – niedawno pisaliśmy o promocji na airfryer w Action.

Przy używaniu takich papierowych wkładek należy jednak przestrzegać kilku podstawowych zasad, bowiem w innym przypadku możemy zepsuć urządzenie lub doprowadzić do pożaru. Takiego papieru do air fryera nie należy wkładać luźno – powinniśmy przycisnąć go z każdej strony żywnością. Ponadto zbyt duży kawałek wkładki może blokować cyrkulację powietrza i nie upiec nam potrawy tak, jak byśmy tego chcieli.

Jeśli już zużyjemy taki papier we frytkownicy beztłuszczowej, to gdzie go później wyrzucić? Poprawna odpowiedż: do pojemnika na odpady zmieszane (czarny worek/kosz). Wkładka do air fryera jest zazwyczaj zabrudzona – tłusta, mokra lub zawiera resztki jedzenia, co uniemożliwia jej recykling. To zresztą dotyczy znacznie szerszej kategorii odpadów – jeśli np. wrzucasz ulotkę do niebieskiego kosza, również popełniasz błąd, bo papier pokryty lakierem czy plastikiem nie nadaje się do recyklingu.

Wskazówki używania papieru do air fryera

O tym, że air fryer zastąpił w wielu polskich domach standardowy piekarnik lub stał się często używanym dodatkiem, chyba nie trzeba nikomu przypominać. Zdarzają się jednak przypadki, gdy nieprawidłowe zastosowany papierowej wkładki może spowodować zwarcie lub nawet wzniecić ogień.

Jak bezpiecznie używać papieru w air fryerze?

Zawsze obciążaj papier: musi być przygnieciony żywnością przez cały czas pieczenia. Nie używaj papieru do podgrzewania: unikaj stosowania papieru, gdy w urządzeniu jest bardzo mało jedzenia. Dopasuj rozmiar: papier nie powinien wystawać poza kosz, aby nie dotykał elementów grzejnych.

Co zrobić, jeśli papier się zapali?

Nie otwieraj kosza: dopływ tlenu wznieci ogień. Wyłącz urządzenie: wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli to bezpieczne. Nie gaś wodą: woda w połączeniu z tłuszczem w urządzeniu jest niebezpieczna

Przypomnijmy, że na rynku są zamienniki papierowych wkładek do air fyerów. Na sklepowych półkach lub w sieci można spotkać silikonowe maty wielokrotnego użytku, które są ekologicznym rozwiązaniem i mogą być bezpieczniejsze, bo są dużo cięższe niż papier.