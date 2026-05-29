Tani papier do air fryera ułatwia pieczenie i gotowanie. Wkładki z Action rozwiązują problem brudnej szuflady

Air fryer to rewelacyjny "mini-piekarnik", którego czyszczenie jest równie męczące, jak w przypadku pełnowymiarowego odpowiednika. Istnieje jednak banalny i niezwykle tani sposób, który niemal całkowicie eliminuje ten uciążliwy problem. Papierowe tacki kosztują grosze, ale ich funkcjonalność jest bezcenna.

To rozwiązanie nie jest żadną nowością, bo w tradycyjnych piekarnikach od lat stosujemy zwykły papier do pieczenia. Wielu posiadaczy frytkownic beztłuszczowych radzi sobie jednak bez specjalnych wkładów, po prostu dlatego, że nie wszyscy wiedzą o ich istnieniu. Tymczasem na rynku pojawia się coraz więcej takich akcesoriów i stają się one powszechnie dostępne.

Tanie wkłady papierowe do air fryera z Action

Tanie wkłady do air fryera to inwestycja, która szybko się zwraca. Nie trzeba już czyścić urządzenia po każdym użyciu. Opakowanie liczące pięćdziesiąt sztuk takich tacek (są zarówno kwadratowe, jak i okrągłe) kosztuje w Action zaledwie 6,84 zł. Szybka matematyka pokazuje, że jedna sztuka wychodzi dokładnie 14 groszy.

Taka kwota oszczędza nasz czas, wodę oraz płyny do mycia szuflad w urządzeniu. Trzeba pamiętać, że nie każdy model frytkownicy pozwala bezpiecznie myć w zmywarce szufladę. Zresztą, czasami brud po pieczeniu np. mięsa jest tak silny, że musimy czyścić sprzęt ręcznie. Niestety nie wszystko domyjemy z łatwością, szczególnie jeśli nie chcemy porysować delikatnej powłoki wewnątrz misy.

W sieci bez problemu znajdziemy jeszcze nawet tańsze tacki, jeśli poszukamy wielopaków na popularnych platformach sprzedażowych typu Allegro czy Amazon. Dobrze zmierzmy też wymiary przed zakupem, by nie kupić za małych lub za dużych tacek.

Bezpieczne pieczenie we frytkownicy beztłuszczowej

Trzeba zachować ostrożność podczas korzystania z papieru do pieczenia. Jeśli użyjemy tacek w zbyt dużym rozmiarze lub umieścimy je za blisko grzałki u góry, materiał może się po prostu podpalić.

Papier musi być zawsze dociążony jedzeniem, aby obieg powietrza nie podwiał go do góry. "Zawsze obciążaj papier: musi być przygnieciony żywnością przez cały czas pieczenia" – czytamy w poradniku naTemat.

Pod żadnym pozorem nie wolno włączać pustego urządzenia z samą wkładką w środku. Air fryer nagrzewa się błyskawicznie (co jest jego przewagą nad piekarnikiem), więc można od razu przygotować jedzenie.

Gdzie wyrzucić zużyty papier z air fryera?

Kolejnym problemem jest odpowiednia segregacja po zakończonym obiedzie. Gdzie wyrzucić zużyty papier z air fryera? Sama segregacja makulatury bywa pełna pułapek i nie zawsze wyrzucamy papier do papieru.

Jedynym słusznym miejscem na zużyte tacki jest pojemnik na odpady zmieszane, czyli czarny kosz. Zabrudzona wkładka jest zazwyczaj nasiąknięta tłuszczem, mokra od soków i zawiera resztki jedzenia.

To całkowicie uniemożliwia jej ponowny recykling w pojemnikach na makulaturę. Dotyczy to szerszej grupy śmieci, bo zatłuszczony materiał nigdy nie nadaje się do przetworzenia.