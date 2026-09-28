pogoda, Polska
Polska w "białej" plamie. Niepokojące zjawisko pogodowe. Fot. WXCharts.com

Na mapach prognoz pogody można zaobserwować zjawisko, które dla jednych przyniesie dobre wieści, a dla innych mocno niepokojące. Po ulewach i chłodzie aura w Polsce zupełnie się zmieni. Przez najbliższe 10 dni prawdopodobnie nie spadnie kropla wody, a temperatura będzie zdecydowanie wyższa niż ostatnio.

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Długoterminowe prognozy pogody wskazują na to, że nadciąga kolejna fala dotkliwej suszy. Biały kolor na mapach portalu wxcharts.com oznacza brak opadów. Do tego, gdy myśleliśmy, że ogarnęła nas mocno ponura i jesienna aura: zaczęły się intensywne opady, liście zaczęły żółknąć już na drzewach, a temperatura spadać, to pogoda znów płata figle i przyniosła wybuch lata nad Polską.

Susza nad Polską. Biała plama oznacza zupełny brak opadów

Jak relacjonował Bartosz Godziński w naTemat, termometry w niektórych regionach mogą pokazać jeszcze 26 °C. Takie wartości i bezchmurna aura sprawią, że woda błyskawicznie znika z gleby oraz rzek, pogarszając i tak trudną sytuację hydrologiczną.

wxcharts.com

Meteorolodzy z IMGW wskazują, że Polskę opanowały układy wysokiego ciśnienia, które skutecznie blokują napływ deszczowych frontów. Brak opadów potrwa co najmniej do 8 października (jedynie 4 może nieco pokropić na krańcach zachodnich i południowych). Ale wiele wskazuje na to, że czeka nas minimum półtora tygodnia przeważnie bezdeszczowej aury.

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Jedyna dobra wiadomość jest taka, że rolnicy w Polsce właśnie zaczęli zbiory kukurydzy, więc to dobre okno pogodowe na prace w polu. Jednocześnie zbyt długa susza nie podziała dla innych farmerów na ich korzyść.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Poniedziałek: 28 września

  • Temperatura: Od 17°C na północnym wschodzie, przez 21°C w centrum, do 24°C na zachodzie.
  • Wiatr: Słaby i umiarkowany, z kierunków południowo-wschodnich i wschodnich (na południowym zachodzie również południowy). Na północy oraz Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty, a wysoko w Sudetach osiągający do 60 km/h.

    • Wtorek: 29 września

  • Pogoda: Najwięcej słońca na południu kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na wschodzie lokalnie gęste mgły (ograniczające widzialność do 200 m).
  • Temperatura: Od 18°C na północnym wschodzie do 22–23°C na zachodzie i 26 na południu.
  • Wiatr: Słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy (na krańcach południowych wschodni). W wysokich partiach Sudetów porywy do 65 km/h.

    • Prognoza długoterminowa na październik, listopad i grudzień 2026

    Z długoterminowej prognozy IMGW wynika, że październik przebiegnie zgodnie z wieloletnią normą z lat 1991-2020, przynajmniej pod względem temperatury. W Warszawie średnia miesięczna ma się mieścić między 7,8 a 9,9 stopnia, w Krakowie między 7,8 a 9,6 stopnia, a w Zakopanem między 5,4 a 7,6 stopnia.

    Listopad i grudzień mają już być inne niż zwykle. W obu miesiącach temperatura ma być powyżej normy w całym kraju, bez wyjątku. W praktyce nie oznacza to jednak zapowiedzi wiosennych temperatur, tylko sygnał, że będzie cieplej niż w większości analogicznych miesięcy z ostatnich trzech dekad. Opady mają za to pozostać w normie w całym kraju.