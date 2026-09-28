Na mapach prognoz pogody można zaobserwować zjawisko, które dla jednych przyniesie dobre wieści, a dla innych mocno niepokojące. Po ulewach i chłodzie aura w Polsce zupełnie się zmieni. Przez najbliższe 10 dni prawdopodobnie nie spadnie kropla wody, a temperatura będzie zdecydowanie wyższa niż ostatnio.
Długoterminowe prognozy pogody wskazują na to, że nadciąga kolejna fala dotkliwej suszy. Biały kolor na mapach portalu wxcharts.com oznacza brak opadów. Do tego, gdy myśleliśmy, że ogarnęła nas mocno ponura i jesienna aura: zaczęły się intensywne opady, liście zaczęły żółknąć już na drzewach, a temperatura spadać, to pogoda znów płata figle i przyniosła wybuch lata nad Polską.
Susza nad Polską. Biała plama oznacza zupełny brak opadów
Jak relacjonował Bartosz Godziński w naTemat, termometry w niektórych regionach mogą pokazać jeszcze 26 °C. Takie wartości i bezchmurna aura sprawią, że woda błyskawicznie znika z gleby oraz rzek, pogarszając i tak trudną sytuację hydrologiczną.
Meteorolodzy z IMGW wskazują, że Polskę opanowały układy wysokiego ciśnienia, które skutecznie blokują napływ deszczowych frontów. Brak opadów potrwa co najmniej do 8 października (jedynie 4 może nieco pokropić na krańcach zachodnich i południowych). Ale wiele wskazuje na to, że czeka nas minimum półtora tygodnia przeważnie bezdeszczowej aury.
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Jedyna dobra wiadomość jest taka, że rolnicy w Polsce właśnie zaczęli zbiory kukurydzy, więc to dobre okno pogodowe na prace w polu. Jednocześnie zbyt długa susza nie podziała dla innych farmerów na ich korzyść.
Prognoza pogody na najbliższe dni
Poniedziałek: 28 września
Wtorek: 29 września
Prognoza długoterminowa na październik, listopad i grudzień 2026
Z długoterminowej prognozy IMGW wynika, że październik przebiegnie zgodnie z wieloletnią normą z lat 1991-2020, przynajmniej pod względem temperatury. W Warszawie średnia miesięczna ma się mieścić między 7,8 a 9,9 stopnia, w Krakowie między 7,8 a 9,6 stopnia, a w Zakopanem między 5,4 a 7,6 stopnia.
Listopad i grudzień mają już być inne niż zwykle. W obu miesiącach temperatura ma być powyżej normy w całym kraju, bez wyjątku. W praktyce nie oznacza to jednak zapowiedzi wiosennych temperatur, tylko sygnał, że będzie cieplej niż w większości analogicznych miesięcy z ostatnich trzech dekad. Opady mają za to pozostać w normie w całym kraju.