olski myśliwiec wojskowy na niebie, alert RCB i lotnictwo wojskowe nad Polską
Polskie lotnictwo wojskowe w akcji. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały loty. Fot. Dawid Lech / Shutterstock

W środę 30 września rano w polskiej przestrzeni powietrznej zaczęło operować lotnictwo wojskowe. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze, a mieszkańcy woj. podkarpackiego i lubelskiego dostali alert RCB.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Powodem są rosyjskie uderzenia na terytorium Ukrainy, prowadzone z użyciem środków napadu powietrznego. Nie ma powodów do paniki. Jak wynika z komunikatów Dowództwa Operacyjnego RSZ, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i PANSA (Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej), wojsko działa prewencyjnie.

Aktualizacja: Dowództwo Operacyjne RSZ powiadomiło o 7:45 w nowym wpisie na X o zakończeniu działań wojska. "Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w komunikacie. Systemy obrony i radary wróciły do standardowej działalności.

Lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Co podało DORSZ?

Dowództwo Operacyjne RSZ opublikowało wpis na X o godz. 6:07. Wojsko uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego (radary) osiągnęły stan gotowości.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" – czytamy w komunikacie.

Skutki dla cywili wskazała PANSA. "W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" – napisała agencja na X.

To nie pierwszy taki poranek. We wrześniu podobne komunikaty pojawiały się m.in. 8, 16, 17, 18 i 23 września. W dostępnych komunikatach nie ma jeszcze informacji o zakończeniu operowania lotnictwa.

Alert RCB w woj. lubelskim i podkarpackim. Czy to powtórka z poniedziałku?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało wpis na X o godz. 6:00. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów." – brzmiała treść wiadomości wysłanej do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

W naTemat pisaliśmy w poniedziałek 28 września, że dron z Rosji uderzył 2 km od przejścia granicznego z Polską. Uderzenie nastąpiło po stronie ukraińskiej, w okolicy przejścia Dorohusk-Jagodzin.

Odprawy wstrzymano, a później przejście trzeba było ewakuować. "Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" – napisał wtedy na X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zobacz także

Siergiej Ławrow
Ławrow straszy Polskę "doktryną wojenną". Uwiera go nowy plan ws. Patriotów
mobilizacja rosyjskich kadetów
Rosjanie rzeczywiście coś knują. 17,1 bln zdradza kierunek obrany przez Kreml
Dron, Ukraina, wybuch, przejście graniczne
Dron z Rosji uderzył 2 km od przejścia granicznego z Polską. Konieczna była ewakuacja
syrena, alarm
Alert RCB o "zagrożeniu atakiem z powietrza". Na Lubelszczyźnie zawyły syreny
Pakiet pomocy dla Ukrainy bez ważnego wsparcia. Ale USA dały inne "zielone światło"
Pakiet pomocy dla Ukrainy bez ważnego wsparcia. Ale USA dały inne "zielone światło"
Samochody wojskowe i policjanci patrolujący teren obok stacji Starlink pod Warszawą
Butelka z cieczą przy antenach Starlinka. Śledztwo trafia do Prokuratury Krajowej

Rosja coś knuje? Rekordowy budżet na armię w 2027 roku

Według Reutersa, który powołuje się na dokumenty Kremla, w 2027 roku Moskwa chce wydać na zbrojenia 17,1 biliona rubli (ok. 775 mld zł). Dotychczasowy rekord od początku wojny to 13,5 biliona rubli (ok. 610 mld zł), a w ciągu kolejnych trzech lat na cele militarne ma trafić nawet 50 bilionów rubli (ok. 2,3 bln zł).

Budżet Rosji mocno do odczuje. Deficyt w 2026 roku ma sięgnąć około 3,2 proc. PKB, choć pierwotnie planowano 1,6 proc., a dług publiczny w 2027 roku wyniesie 21,7 proc. i przekroczy próg 20 proc. przyjęty przez rosyjskie ministerstwo finansów.

Zełenski przekazał, że mobilizacja w Rosji już trwa: rośnie liczba zwerbowanych do armii, a w planach jest też werbunek cudzoziemców. W Rosji przebywa 8 tys. żołnierzy z Korei Północnej, a przygotowywane jest wysłanie kolejnych 10 tys. Jako przykład transferu technologii Zełenski wskazuje uruchomienie w Korei Północnej produkcji dronów uderzeniowych typu Shahed.