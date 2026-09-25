Śledztwo w sprawie pożaru na terenie stacji naziemnej Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem przejmuje Prokuratura Krajowa. Jak podaje RMF FM, śledczy skłaniają się do wersji, że do podpalenia mogło dojść na zlecenie Rosji. Na miejscu zabezpieczono już m.in. butelkę z łatwopalną substancją i nagrania z monitoringu.
W środę wieczorem, tuż po godzinie 21, w Woli Krobowskiej zapłonęła obudowa skrzynki zasilającej przy naziemnej stacji bazowej Starlink. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej, ogień ugaszono jednym prądem wody, a nikt nie został poszkodowany.
Od samego początku będący na miejscu strażacy mówili o celowym podpaleniu. W piątek, dwa dni po pożarze, sprawą oficjalnie zajmie się mazowiecki wydział Prokuratury Krajowej w Warszawie. To utwierdza w przekonaniu, że prawdopodobnie była to robota dywersantów na zlecenie Rosji.
Prokuratura Krajowa przejmuje śledztwo ws. pożaru stacji Starlink na Mazowszu
Śledztwo było wszczęte pierwotnie przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu. Jeszcze w środę Aneta Góźdź, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, zapowiadała, że sprawa może zostać przejęta przez prokuraturę wyższego szczebla ze względu na jej wagę. Zajmie się nią mazowiecki wydział Prokuratury Krajowej, który ma największe doświadczenie w sprawach dotyczących dywersji, sabotażu i szpiegostwa.
– Według wstępnych ustaleń doszło do uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, stacji bazowej łączności satelitarnej. Nie wykluczamy działań o charakterze sabotażowym. W tym kierunku będzie prowadzone śledztwo – powiedziała Góźdź.
W czwartek śledczy zabezpieczali ślady na terenie stacji. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, znaleźli tam m.in. butelkę z substancją, która mogła posłużyć do wywołania pożaru. Zabezpieczono też rejestrator kamer monitoringu, a analizie poddawane są dane lokalizacyjne telefonii komórkowej z okolic stacji.
MON i MSWiA o możliwym sabotażu. "Musimy budować odporność"
Przedstawiciele rządu nie starają się lukrować rzeczywistości. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, mówił o pożarze w kontekście szerszej strategii Rosji wobec Polski.
– Wszędzie tam, gdzie pojawiają się dziwne podpalenia, powinniśmy bazowo zakładać, że mamy do czynienia z możliwym sabotażem albo dywersją. Musimy budować odporność. Rosja używa metod dość prostych, dokonują podpaleń, aktów sabotażu. Powodują rozedrganie społeczne w całej Europie – powiedział Tomczyk.
– Mamy do czynienia z podpaleniem, które miało mieć wpływ na infrastrukturę krytyczną oraz infrastrukturę wpływającą na to, czy działa internet – mówił w TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wskazując, że to metoda, jaką posługują się rosyjskie służby planujące sabotaże w Polsce. Dodał, że wyłączenie takiej stacji oznaczałoby przerwy w internecie, a co za tym idzie także zakłócenia w działaniu np. bankomatów.
Podobne podejrzenia towarzyszyły niedawno sabotażowi na torach kolejowych w Jedlance, ale tam prokuratura wykluczyła wątek dywersji. MSWiA zaleca teraz dodatkowe środki ochrony w miejscach kluczowych dla łączności.
Wiceszef resortu Wiesław Leśniakiewicz mówił, że obiekty takie jak stacja w Woli Krobowskiej potrzebują realnej ochrony fizycznej. – Trzeba myśleć o ochronie fizycznej. Musi być firma ochroniarska, jeśli to jest taka infrastruktura, która decyduje o komunikacji – wyjaśniał Leśniakiewicz.
O rosnącym ryzyku ataków na polską infrastrukturę krytyczną eksperci ostrzegają od miesięcy, podobne ostrzeżenia padały też w rozmowie z szefem NASK o cyberatakach na polskie systemy, a premier Donald Tusk już wcześniej mówił o nadchodzących krytycznych miesiącach dla bezpieczeństwa regionu.
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Oświadczenie Exatel. Sieć i usługi bez zakłóceń
Spółka Exatel, która dzierżawi grunt pod stacją i poddzierżawia go dalej, w oświadczeniu zaznaczyła, że "nie posiada własnej infrastruktury naziemnej ani satelitarnej na tym terenie".
"Żadna infrastruktura Exatel w wyniku tych działań nie została zniszczona, a zaistniałe zdarzenie nie miało wpływu na bieżące funkcjonowanie usług i bezpieczeństwo sieci Exatel" – przekazała spółka.
Śledczy nie wykluczają na razie żadnego scenariusza. Wszystko jednak wskazuje na to, że niestety mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną dywersją, a nie zwykłą awarią.
Stacja Starlink sąsiaduje z jednostką wojskową
Stacja w Woli Krobowskiej to naziemna brama systemu Starlink, łącząca satelity z internetem. Razem z bliźniaczą instalacją pod Kownem na Litwie obsługuje użytkowników Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainę.
Na ogrodzonym blaszanym płotem terenie stoi kilkanaście białych anten w kształcie kul o średnicy około dwóch metrów. Kilkaset metrów dalej działa wojskowe Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej. To jeszcze bardziej podsyca podejrzenia o celowe działanie wymierzone w polską infrastrukturę.