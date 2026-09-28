Dron, Ukraina, wybuch, przejście graniczne
Rosyjski dron spadł w Ukrainie zaledwie 2 km od przejścia granicznego z Polską. Fot. zrzut ekranu / x.com / NEXTA

W poniedziałek 28 września Rosja znów przeprowadziła atak w zachodniej części Ukrainy, w wyniku czego jeden z dronów uderzył zaledwie około 2 km od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Przejście musiało zostać ewakuowane, a w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W poniedziałek 28 września po godzinie 17:00 mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB dotyczący możliwego ataku z powietrza. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" – brzmiała treść wiadomości. Na Lubelszczyźnie zawyły w związku z tym syreny alarmowe. Jak się później okazało, rosyjski dron uderzył niedaleko przejścia granicznego z Polską.

Uderzenie drona i ewakuacja na przejściu granicznym w Dorohusku

Informacje o rosyjskim dronie, który spadł w poniedziałek niedaleko przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, potwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Kolejny atak Rosji na zachodniej Ukrainie. Dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej ok. 2 km od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nasze systemy obrony powietrznej i samoloty były gotowe do działania. Po odwołaniu alertu samoloty powróciły do baz, systemy obrony do trybu obserwacji i czuwania" – napisał minister w serwisie X.

Na czas zagrożenia odprawy na przejściu granicznym w Dorohusku zostały wstrzymane, a później konieczna była też jego ewakuacja. Informacje te potwierdziła wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska na antenie TVN24.

– Najpierw zaprzestano odprawy granicznej na przejściu w Dorohusku, a potem rzeczywiście konieczna była ewakuacja, bo sytuacja była bardzo dynamiczna. Ten dron znalazł się w bardzo bliskiej odległości od granicy – mówiła wiceministra.

Przypomnijmy, że podobna sytuacja z eksplozją w Jagodzinie miała miejsce 13 września. Rosyjski dron uderzył wtedy w stację benzynową około dwóch kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Poza rejon przejścia przetransportowano wówczas ponad 280 podróżnych, w tym pięć autokarów. Ewakuowano także 25 funkcjonariuszy SG i 25 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Zobacz także

Pakiet pomocy dla Ukrainy bez ważnego wsparcia. Ale USA dały inne "zielone światło"
Pakiet pomocy dla Ukrainy bez ważnego wsparcia. Ale USA dały inne "zielone światło"
flagi: UE, Estonii, Narwy
Estonia zbroi Narwę. Właśnie tu Putin może sprawdzić 5. artykuł NATO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski nie mógł dłużej milczeć po ataku Ukraińca w Polsce. Padło 7 bolesnych zdań
policja, granica, noc, 31-letni obywatel Ukrainy
Skąd 31-letni Ukrainiec wziął się w Jarosławiu? Zachodnią granicę przekroczył nocą
Wóz strażacki przy akcji gaśniczej, pożar stacji Starlink na Mazowszu
Pożar anten Starlinka pod Warszawą. Strażacy nie mają wątpliwości, ABW w akcji
Rosyjski Ił-20 przechwycony 40 km od wybrzeża.
Rosyjski Ił-20 przechwycony nad Bałtykiem. Alarm dla polskich myśliwców

Kolejne alerty RCB i wstrzymany ruch lotniczy

Wcześniej w poniedziałek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że wojsko znów poderwało myśliwce w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, czego dotyczył pierwszy alert RCB, który otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. Drugi odnosił się do już wcześniej wspominanego zagrożenia atakiem z powietrza.

Na czas alarmu w Lublinie i Rzeszowie wstrzymano działalność lotnisk, co potwierdziła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Alert RCB informujący o odwołaniu zagrożenia atakiem z powietrza pojawił się o godzinie 17:23.

To jednak nie był koniec komunikatów na ten dzień, bo przed godziną 19:00 pojawił się kolejny alert RCB na wschodzie Polski informujący o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Tym razem wiadomości zostały wysłane do mieszkańców na terenie woj. lubelskiego, a także i podkarpackiego. Chwilę po godzinie 19:00 alert został odwołany.