Olbrychski staje za Heleną Englert. Aktor mówi o hejcie i jej talencie Fot. Denis Makarenko / Shutterstock, Dziurek / Shutterstock

– W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że jest jedną z najwybitniejszych aktorek europejskich swojego pokolenia – powiedział Daniel Olbrychski o Helenie Englert. Legendarny aktor uważa też, że w jej przypadku znane nazwisko wcale nie pomaga. Dlaczego?

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Helena Englert ma 26 lat i jest córką Jana Englerta oraz Beaty Ścibakówny. Studiowała aktorstwo w nowojorskiej Tisch School of the Arts, ale rzuciła szkołę po dwóch semestrach. Zagrała m.in. w serialach "#BringBackAlice" i "Barwy szczęścia" oraz w filmie "Pokusa" Marii Sadowskiej, gdzie wcieliła się w główną bohaterkę. Od listopada 2025 roku próbuje sił także w muzyce, a od niedawna również w "Tańcu z gwiazdami".

Pisaliśmy już, że kupiła w show Polsatu garstkę sceptyków, choć część widzów dalej twierdzi, że nazwisko robi swoje, a punkty są zawyżone. – Taką cię znam i taką cię uwielbiam. Wspaniale wkleiłaś swój temperament w swój taniec – oceniła Julia Wieniawa.

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Daniel Olbrychski o Helenie Englert: nazwisko jest przeszkodą

W rozmowie z Plotkiem Olbrychski został zapytany o tzw. nepo babies, czyli dzieci znanych rodziców, którym zarzuca się, że karierę zawdzięczają nazwisku. Odpowiedział jednoznacznie na pytanie o to, czy dzieciom gwiazd jest łatwiej.

– Nie, odwrotnie! Odwrotnie, bo raz, że poprzeczka jest postawiona wysoko, a dwa, to przecież Helenkę Englert spotyka rodzaj hejtu również, czego dowiedziałem się nie tylko od jej rodziców, ale co widać również w internecie. To nazwisko pomaga jej? Nie, nazwisko jest tu przeszkodą – powiedział aktor.

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– Młodego człowieka noszącego to [znane – red.] nazwisko, bo zawsze jest odwoływanie do dokonań rodziców, spotyka hejt, że działa dzięki nazwisku rodziców – dodał. – O Rafale [Olbrychskim – red.] trudniej mi mówić, ale Helenka, co już wiele lat temu powiedziałem jej rodzicom, z którymi się przyjaźnię, jest wybitnie zdolną młodą dziewczyną.

O jej obecnym występie w telewizji mówi tak: – W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że jest jedną z najwybitniejszych aktorek europejskich swojego pokolenia, a w tej chwili, w "Tańcu z gwiazdami" jest rewelacyjna zupełnie, co jej powiedziałem poprzedniej niedzieli. Potem to potwierdziła. Zatańczyła do "Sing sing", piosenki Maryli Rodowicz, rewelacyjnie! Trzymam za nią kciuki.

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Hejt na Helenę Englert po Openerze. Darmowy PR?

Fala krytyki na Englert wylała się też w lipcu, gdy artystka zagrała na Flow Stage, najmniejszej scenie Open'er Festival 2026. Miała wtedy za sobą zaledwie cztery single i dopiero drugi koncert w życiu. Internauci pisali o fałszu i amatorstwie.