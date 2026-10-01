Action przecenił rozrusznik akumulatorowy. Fot. shutterstock // Fot. action.com

Zawsze szkoda na niego pieniędzy, dopóki nie chwyci mróz, a w samochodzie padnie akumulator. Wtedy taki sprzęt jest zbawienny. Mowa o rozruszniku akumulatorowym, który można znaleźć teraz w Action w promocji. Obniżyli jego cenę o blisko 50 zł, a funkcji ma więcej niż ta podstawowa.

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Zimą akumulatory w naszych samochodach i motocyklach przechodzą prawdziwy test wytrzymałości. Pamiętamy to chociażby z ubiegłego sezonu, gdy mróz nie odpuszczał przez długie tygodnie, a słupki rtęci spadały do –20 stopni Celsjusza.

W takich momentach scenariusz często bywa ten sam: rano podchodzimy do auta, przekręcamy kluczyk i… cisza. Silnik ani drgnie, bo akumulator po prostu padł. Wtedy pozostaje nerwowe dzwonienie po pomoc drogową albo szukanie sąsiada z kablami rozruchowymi.

Hit na zimę w Action. Teraz w promocji za 99,99 zł

A wystarczyłoby mieć w schowku mały, kompaktowy rozrusznik akumulatorowy. W najnowszej gazetce Action pojawiła się idealna okazja na taki zakup – wielofunkcyjny rozrusznik akumulatorowy z powerbankiem marki Nor-Tec (7200 mAh | 12 V). Jego cena spadła właśnie z 144,90 zł na 99,99 zł.

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Ten "gadżet" posłuży też jako powerbank do ładowania telefonu czy tabletu. Dodatkowo wbudowano w niego latarkę LED z funkcją sygnału SOS.

Rozrusznik akumulatorowy w Action za 99 zł Fot. action.com

Promocja na wspomniany rozrusznik trwa do 6 października 2026.

Inne gadżety z Action, które przydadzą się zimą i jesienią

Przydatne gadżety do auta to jednak niejedyny powód, dla którego warto odwiedzić w tym tygodniu popularny dyskont. Z myślą o tym, że będzie robiło się już teraz coraz chłodniej, a wieczory będą dłuższe, Action przeceniło sprzęt, który ogrzeje w domu za grosze. Chodzi o elektryczny koc termiczny o wymiarach 130 x 180 cm, który w obecnej promocji kupimy za 119,90 zł zamiast 139,95 zł. Urządzenie oferuje 9 poziomów regulacji temperatury, dzięki czemu można łatwo dostosować poziom ciepła do własnych potrzeb.

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Co ważne – zwłaszcza dla starszych osób – koc wyposażono w zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz funkcję automatycznego wyłączania po 3 godzinach ciągłej pracy. Nie trzeba się więc martwić, jeśli podczas relaksu zaśniemy. Jest też wyjątkowo praktyczny w utrzymaniu czystości: kabel z kontrolerem można łatwo odczepić, a sam koc bez przeszkód wyprać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Action nie podaje mocy koca, ale modele w tym rozmiarze mają zwykle około 100 W. Według zestawienia Urzędu Regulacji Energetyki kilowatogodzina w taryfach G11 największych sprzedawców kosztuje ok. 62 gr.

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Jak przeliczył to Bartosz Godziński w naTemat, godzina pod kocem to więc około 6 gr, a trzy godziny do automatycznego wyłączenia to ok. 19 gr. Przy codziennym korzystaniu przez miesiąc wychodzi ok. 5,60 zł. Farelka o mocy 2000 W zużyje w ciągu trzech godzin prąd za mniej więcej 3,70 zł. Do rachunku dojdą jeszcze opłaty za dystrybucję, ale różnica i tak jest znacząca.