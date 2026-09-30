Mydło z Action za 11,95 zł pachnie jak perfumy za 1000 zł. TikTok już oszalał

Mydło jak drogie perfumy hitem w Action. Fot. shutterstock // Fot. action.com // montaż: naTemat

Mydło za niecałe 12 zł, a pachnie jak drogie perfumy. Taką perełkę można znaleźć w Action. Sieć wprowadziła do oferty produkt, który będzie prawdziwą gratką dla fanów jednych z najbardziej rozpoznawalnych perfum ostatniej dekady.

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Action od kilku lat podbija serca Polaków. Klienci szczególnie cieszą się na wieści o prawdziwych sprzedażowych perełkach. Taka właśnie znów pojawiła się w tym dyskoncie. Najpierw jednak zrobiła ogromną furorę w social mediach, szczególnie na TikToku.

Mydło w Action jak drogie perfumy – za 11,95 zł

A zaczęło się od tego, że na profilu promkowe.hity autorka zachwycała się mydłem Atelier de Luxe w wariancie Pure Rose. Okazało się, że produkt pachnie jak bardzo drogie perfumy. Tiktokerka zestawiła go z flakonem Baccarat Rouge 540, który kosztuje nawet 1000 zł.

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Wspomniane mydło pojawiło się też na stronie action.com. Ale tam jednak opis producenta jest wyjątkowo skromny: "Łagodne mydło do rąk o świeżym zapachu". O inspiracji luksusowym zapachem nie ma tam ani słowa. Skojarzenie wynika więc wyłącznie ze spostrzegawczości użytkowniczki social mediów.

action.com

Dodajmy, że oryginał perfum, które wyczuwalne są w mydle z Action, wyszedł w 2015 roku ze współpracy domu Maison Francis Kurkdjian z manufakturą kryształów Baccarat, dla uczczenia jej 250. urodzin. Kompozycję ułożył sam Francis Kurkdjian.

To zapach unisex, opisywany jako kwiatowo-drzewny. Buduje go kilka warstw.

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Nuty głowy – szafran i jaśmin, czyli to, co czuć zaraz po psiknięciu. Nuty serca – drzewo bursztynowe, ambra i hedion, syntetyk dający efekt świeżego kwiatu. Nuty bazy – żywica jodłowa, cedr, cukier, ambroksan i mech dębowy, czyli ślad, który zostaje na skórze najdłużej.

Ceny tych kosmetyków potrafią przyprawić o zawrót głowy. Za 35 ml wody perfumowanej Perfumeria.pl liczy 743,68 zł, a za 70 ml 1267 zł. Porównywarka Ceneo pokazuje ten sam większy flakon już od 966,78 zł. Za mydło w Action, które pachnie jak drogie perfumy, zapłacimy z kolei 11,95 zł.

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Inne warte uwagi perełki z Action

Luksusowy zapach za ułamek ceny to jednak niejedyny powód, dla którego warto odwiedzić ten dyskont. Niedawne inne promocje również pozwalają sporo zaoszczędzić.

W dziale kuchennym prawdziwa gratka dla fanów kulinariów: holenderski sklep pojechał po bandzie i przecenił nasz ulubiony sprzęt do gotowania. Air fryer XL z Action można dostać za mniej niż 150 zł, a konkretnie jego cena to teraz 149,95 zł. Cena z 30 dni poprzedzających obniżkę wynosi 194,74 zł. Oznacza to rabat na poziomie 22 proc. Biedronka za podobny model frytkownicy beztłuszczowej chciała 199 zł.