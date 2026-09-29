Action ponownie stawia na sprawdzone hity do domu. Do sklepów wróciły uwielbiane przez klientów deski do serwowania przekąsek, dostępne teraz nawet w rozmiarze XL i w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.
Niektórzy czekali na nie nawet dwa lata. Choć próżno było ich szukać na sklepowych półkach, to teraz klienci Action pozytywnie się zaskoczyli. Mowa o deskach na przekąski. Obecnie na dziale z akcesoriami do kuchni i jadalni jest ich naprawdę sporo. Rozmiary są różne, ale uwagę najbardziej przykuwają te największe.
Do Action wróciły kultowe deski w rozmiarze XL. Cena? Niecałe 40 zł
Deska w rozmiarze XL ma nawet 88 cm długości i 23 cm szerokoci. To solidny kawał drewna o grubości 3,5 cm. Ponadto jest na krótkich nóżkach, łatwo więc go podnieść z blatu. Nóżki dodają też wyjątkowego stylu.
"Przekąski wyglądają jeszcze lepiej na ładnej desce do serwowania. Oprócz podawania przekąsek lub pieczywa tę deskę z drewna mango można równie dobrze wykorzystać do wyeksponowania dekoracji" – podpowiada producent.
Tak jak wspomniano deska XL z Action jest wykonana z drewna mango, które oznaczone jest certyfikatem FSC. Co to oznacza? "Pochodzi z lasów zarządzanych w sposób bardziej zrównoważony. Dzięki temu zapewniamy ochronę ludziom, zwierzętom i roślinom, których los zależy od tych lasów" – wyjaśniono.
Cena również wydaję się naprawdę korzystna. Za tak długą deskę (blisko 1 m) zapłacimy niecałe 40 zł (dokładnie 39,95 zł). Za o wiele mniejsze takie deski w sklepach z produktami do domu zapłacimy przynajmniej kilkadziesiąt złotych więcej.
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To jednak nie koniec zakupowych okazji w dyskoncie. Jeśli szukasz upominku na zbliżające się okazje: urodziny, imieniny lub inne imprezy, Action ma w ofercie prezent idealny. Tylko 9,99 zł, a każdy się ucieszy, niezależnie od wieku.
Nie tylko deski i prezenty. W Action kupimy teraz hit na chłodne jesienne wieczory
Z kolei myśląc o nadchodzących chłodach, warto zerknąć na dział AGD – Action przecenił sprzęt, który kochają seniorzy. Grzeje w domu za grosze i pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu.
Chodzi o elektryczny koc termiczny, który w Action ma wymiary 130 x 180 cm. W promocji kosztuje 119,90 zł zamiast 139,95 zł. Ma 9 poziomów grzania, zabezpieczenie przed przegrzaniem i sam wyłącza się po 3 godzinach. Kabel można odczepić, a koc wyprać w pralce w 30 stopniach.
"Zamiast włączać ogrzewanie, wygodnie się nim otulisz i szybko się ogrzejesz; to idealne rozwiązanie, jeśli Twój dom nie jest dobrze izolowany" – czytamy w opisie produktu na stronie sklepu. Action nie podaje mocy koca, ale modele w tym rozmiarze mają zwykle około 100 W. Według zestawienia Urzędu Regulacji Energetyki kilowatogodzina w taryfach G11 największych sprzedawców kosztuje ok. 62 gr.
Godzina pod kocem to więc około 6 gr, a trzy godziny do automatycznego wyłączenia to ok. 19 gr. Przy codziennym korzystaniu przez miesiąc wychodzi ok. 5,60 zł. Farelka o mocy 2000 W zużyje w ciągu trzech godzin prąd za mniej więcej 3,70 zł. Do rachunku dojdą jeszcze opłaty za dystrybucję, ale różnica i tak jest znacząca.